Impresionante vuelco en una carrera en General Roca: el piloto tuvo que ser hospitalizado

Un impresionante accidente automovilístico ocurrió este domingo en el autódromo General Roca, en Río Negro, y heló la sangre de los espectadores. Tras despistarse mientras corría la Fiat Competizione, la categoría telonera del TC 2000, el auto que conducía Juan Ignacio Álvarez dio una incontable cantidad de giros en el aire hasta que finalizó su errático andar contra las gomas de protección. Pese a lo impactante del incidente, el automovilista fue trasladado a un centro médico de la zona aunque con heridas que, en principio, no parecían ser graves.

El accidente tuvo lugar durante la segunda final del fin de semana de la carrera correspondiente a la sexta fecha de esa competición. Según indicaron los medios locales, el hecho ocurrió cuando faltaban de 10 minutos para el cierre de la carrera.

Impresionante vuelco en una carrera en General Roca

Álvarez fue trasladado rápidamente al Sanatorio Juan XXIII, de acuerdo al medio local Río Negro. Según se informó, el piloto siempre se movió por sus propios medios, incluso cuando fue asistido para salir del rodado que había quedado visiblemente deteriorado tras girar varias veces en el aire. Si bien no se difundió un parte oficial, la información proporcionada por su entorno confirmó que el piloto estaba fuera de peligro.

Así quedó el auto de Juan Ignacio Álvarez tras dar varios giros en el aire durante la carrera de la Fiat Competizione en el autódromo de General Roca. captura de redes

Las primeras hipótesis sobre qué habría ocurrido con el vehículo Cronos es que se habría quedado sin frenos y, cuando pasó por el pianito, se despistó y comenzó a dar varios fuertes tumbos. Respecto de la carrera, el piloto Daniel Cosenza se quedó con la victoria en la final de la Fiat Competizione.

TC 2000: Matías Rossi se quedó con el primer lugar

El piloto nacido en Del Viso, Matías Rossi, al mando de un Toyota, se quedó con el triunfo en el circuito de General Roca, en el marco de la sexta fecha del calendario 2025 del TC2000. Había comenzado la carrera desde la tercera posición, pero luego de dos maniobras precisas desplazó a Diego Ciantini (Honda YPF Racing) y Nicolas Palau (Volkswagen - Halcón Motorsport) para ubicarse en la primera plaza, lugar que mantuvo hasta el final.

El automovilista de 41 años logró su primer triunfo desde el 15 de diciembre del 2024 tras su consagración en Concordia. Asimismo, sumó su victoria número 44 en la categoría, que le valió para igualar a Juan Manuel “Pato” Silva como el segundo máximo ganador en la historia.

“Estoy feliz por haber podido ganar. Venía con buenos resultados, pero ganar no se me estaba dando y uno siempre lo necesita”, expresó Rossi tras la carrera en diálogo con Carburando. Y agregó: “Festejé la maniobra de avance porque así lo sentí. Tuvimos el mejor auto del fin de semana”.