Valentín Barco se afirma en Francia y Joaquín Panichelli debutó con un gol

Por fin parece hacer pie en Europa Valentín Barco. Necesitó más de dos años, pero por primera vez se puede decir que está afirmado en Estrasburgo. Y su compatriota Joaquín Panichelli, el delantero que sorpresivamente irrumpió en España en la última temporada, debutó con un gol en su nuevo equipo.

Estrasburgo, como visitante, le ganó a Metz por 1 a 0 en un encuentro jugado en el Saint-Symphorien, en el arranque de la Ligue 1. El tanto del triunfo de Panichelli llegó a cuatro minutos del final del partido, luego de un gran pase de Barco para Dylan Bakwa, que lanzó el centro para la definición de cabeza del centrodelantero cordobés.

¡¡DEBUT GOLEADOR!! El Colo Barco armó un jugadón y Panichelli apareció en el área para marcar el 1-0 de Estrasburgo vs. Metz.



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2025

Barco, de 21 años, comenzó el encuentro estrenando posición. Se ubicó como volante central, en función de doble pivote junto con Félix Lemarechal. Su rendimiento fue positivo y en un equipo que se proyecta tibiamente en el ataque, las mejores alternativas las generó él.

Barco supera al defensor marfileño Koffi Kouao; el argentino empezó como volante central y terminó de lateral izquierdo JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN� - AFP�

En la segunda mitad, el entrenador inglés Liam Rosenior desarmó la línea de 5 y mandó a Barco a su posición original de lateral izquierdo.

Barco llegó a Europa en enero de 2023. Tuvo pasos frustrantes por la Premier League, con Brighton, y por la Liga de España, en Sevilla. Ambos equipos señalaron que su falta de desarrollo físico era un limitante en su participación. En total, en dos años y medio, apenas había jugado 27 partidos.

La precisión de Valentín Barco abrió el camino de la victoria de Estrasburgo JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN� - AFP�

El goleador esperado

Panichelli, de 22 años, venía de ser goleador de Mirandés en la segunda división de España, con 20 tantos. Se encontraba allí a préstamo, de Alavés. Pero su equipo lo transfirió a Racing de Estrasburgo por 16,5 millones de euros (casi 20 millones de dólares).

Su pase fue el tercero más costoso de esta temporada en Francia, luego de las incorporaciones del zaguero ucranio Ilya Zabarnyi a PSG, por 63 millones de euros, y del delantero brasileño Igor Paixao, a Olympique de Marsella, por 30 millones de euros.

Todos abrazan a Panichelli (tapado), en el festejo del gol de Estrasburgo JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN� - AFP�

El sorprendente crecimiento de Panichelli, del atacante que había jugado en las inferiores en Boca y en River, despertó la atención de varios equipos europeos, pero fue el conjunto francés el que ganó la pulseada. Pese a que el jugador había partido rumbo a España en 2022 con el pase en su poder, el conjunto de Núñez conservaba el 20% de su ficha, por lo que cobró 3,2 millones de euros por la transferencia al fútbol francés.

Después del gol, Barco se abrazó emocionado con su entrenador. El exjugador de Boca se dedicó a defender con ahínco en el cierre del partido, al que llegó con visibles muestras de cansancio. “El fichaje de verano rescata a Estrasburgo”, escribió RMC Sport.

𝐉𝐨𝐚𝐪𝐮𝐢𝐧 𝐏𝐚𝐧𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐚𝐮 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠



L'attaquant de 22 ans s'est engagé pour une durée de cinq saisons



— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 27, 2025

Un dato estadístico que sorprendió en Europa es la juventud del plantel. Racing de Estrasburgo se convirtió esta tarde en el primer equipo de las cinco grandes ligas en alinear once jugadores nacidos después del año 2000. Ninguno de sus futbolistas tiene más de 22 años.

Los dos jóvenes argentinos están en el radar de Lionel Scaloni para la selección nacional. La continuidad que consigan en el certamen francés será fundamental para su futuro. Por ahora, el arranque no podía ser más prometedor.