IndyCar en Argentina: las negociaciones para que la categoría en la que compite Agustín Canapino visite Termas de Río Hondo en 2024

Un destino turístico que tenía como eje a la tercera edad se convirtió en una meca del deporte. En una semana, Termas de Río Hondo recibió a la selección argentina de fútbol en el estadio Madres de Ciudades y al MotoGP, categoría que visitará el autódromo internacional en 2024 y 2025; quince días antes, el PGA Tour Latinoamérica tuvo su jornada en el campo del Golf Club, una cancha diseñada por Robert Trent Jones Jr. El automovilismo tiene una agenda prometedora: a fin de mes desembarcará el TCR South America, y en mayo, el Turismo Carretera. El TC2000 y el Turismo Nacional son otras dos categorías que seguramente tendrán al trazado santiagueño en su calendario. Y hay un nuevo objetivo motor.

Es IndyCar. Pero la negociación recién ofrece los primeros contactos y son varios los actores que deben intervenir en las tratativas. “Tenemos 15 años de gestión y 10 de autódromo. Empezamos con el TC, concretamos el regreso del MotoGP y estamos hablando de IndyCar”, señaló Ricardo Sosa, director ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), el organismo que es parte del entramado de protagonistas que participan en las conversaciones con los dueños de la categoría estadounidense en la que compite el argentino Agustín Canapino.

Compacto de la carrera de Texas, del último domingo

El muro por derribar es la logística. Un año y medio atrás, la decisión de IndyCar era no salir de Estados Unidos. El dato es contundente: el único escenario que visitaba fuera de su país era Toronto, que este año tiene confirmada su fecha para el 16 de julio. Especular con la llegada a la Argentina no tenía sentido. El anuncio de la actuación de Canapino en IndyCar resultó el primer episodio de una historia que escribió otros capítulos. Sellar un acuerdo requerirá tiempo y para concretar el sueño será determinante el gasto en la logística, un rubro que la categoría estadounidense no contempla porque casi todos sus movimientos tienen lugar dentro del país y el paso a Canadá se ejecuta en camiones. El costo de traslado precisará de un análisis; el pedido es que se entregue un número final.

La incorporación de Agustín Canapino al Juncos Hollinger Racing es una bandera que utilizan los negociadores para traer a IndyCar a la Argentina; la categoría visitó el país por única vez en 1971. Jonathan Bachman - Getty Images North America

“Es un proceso de gestión. En mayo pasado fuimos a Indianápolis con el gobernador Gerardo Zamora; en noviembre vino el auto de Indycar del Juncos Hollinger Racing para realizar las exhibiciones en Buenos Aires y en Termas de Río Hondo, donde estuvieron 15 mil personas en un día laborable y a la hora de la siesta. Hicimos un documental y les mostramos todo esto a las autoridades de la categoría, a las que invitamos a que conocieran el circuito de Termas de Río Hondo. Apoyamos a Canapino con la marca Visit Argentina y por esa razón estuvimos presentes en el estreno, en la carrera de San Petersburgo. Ojalá podamos profundizar las conversaciones. Por lo pronto tenemos algo que un año atrás no existía, y ojalá se lleven adelante los acuerdos”, comentó Sosa a LA NACION acerca del estado de las tratativas. No existe una fecha límite; la propuesta formal de IndyCar sería antes de la próxima carrera, que se desarrollará el 16 de abril en Long Beach.

El impacto que generó el MotoGP el fin de semana que alienta a continuar con las charlas. Se informó que entre los rubros hotelería, gastronomía y ocio se generó un movimiento de 5100 millones de pesos. El efecto derrame incluyó en un alto porcentaje a Tucumán, pero el total de provincias que fueron parte del producto fue de once. La mayoría es parte de la ruta que toman los turistas de Brasil para llegar por tierra a Termas de Río Hondo. “Deberemos analizar las fechas para que no coincidan con la de MotoGP. Lo ideal sería que tuviéramos en el primer semestre al MotoGP y en el segundo a IndyCar. Son muchas las aristas que deben coincidir y que nosotros debemos gestionar: desde hace muchos años IndyCar no sale de su país, por lo que hay que hablar con los equipos, pilotos y sponsors”, aventuró Sosa, que como secretario ejecutivo de Inprotur es el representante del gobierno nacional en la negociación; la provincia de Santiago del Estero y un promotor privado son los restantes actores. El sector privado no tendrá a la empresa que está asociada con el MotoGP en el triunvirato, que desembolsará porcentajes iguales de dinero.

La logística es el muro por derribar para el desembarco de IndyCar en la Argentina: la categoría visitó por última vez Sudamérica en 2014, en San Pablo. EFE

“No tenemos fechas concretas, pero creo que vamos por el buen camino. Cuando estuvieron aquí nos manifestaron que estaban impresionados por la estructura del autódromo y de la pista”, señaló Sosa en referencia a la visita de Mark Miles, CEO de IndyCar, y Michael Montri, vicepresidente de Penske Entertainment. También estuvo Ricardo Juncos, que podría entusiasmarse con ser el promotor. Su figura es respetada en la categoría. Jay Frye, presidente de IndyCar, señaló que el acto de promoción que se realizó en noviembre pasado impactó. “Captaron nuestra atención. Todo lo que esperábamos fue superado. Fue un evento increíble”, apuntó el directivo, que analiza la posibilidad de que la categoría tenga una fecha en la Argentina, como sucedió en 1971, cuando se presentó en Rafaela.

Dieciséis carreras en Estados Unidos y una en Canadá forman el calendario de IndyCar en 2023. Michael Conroy - AP

Como con el MotoGP, si se diere, la argentina será la única fecha que tendrá la categoría en Sudamérica. Brasil posee dos representantes en IndyCar: Helio Castroneves, ganador de las 500 Millas de Indianápolis en cuatro ocasiones, y Tony Kanaan, pero las relaciones entre el país y la categoría están quebradas a raíz de la deuda que mantiene el estado brasileño por las carreras realizadas entre 2010 y 2013 en un circuito callejero emplazado en San Pablo.