Jorge Barrio, el superpibe de la Fórmula Renault y el TC2000 que va a la escuela en bicicleta porque no tiene registro para conducir

Al grupo de personas que una década atrás pagó los turnos extras para que Jorge Barrio se divirtiera en la pista de alquiler de karting, ahora se le debe dibujar una sonrisa al observar el recorrido que ensaya el pinamarense en el automovilismo nacional. Diez años pasaron desde que su padre, también Jorge, le regaló un karting y empezó a transmitirle la pasión por las carreras. Primero, sentándolo a su lado para mirar la Fórmula 1 y todas las categorías argentinas que se transmitían por televisión; más tarde, acompañándolo al kartódromo de Mar del Plata, desde donde Jorgito proyectó el presente de ensueño; en la actualidad, siendo el chofer que traslada al joven talento a cada circuito. Campeón en la primera temporada completa en la Fórmula Renault 2.0, que se desdobló entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, el estreno este año en el TC2000 refleja las virtudes del piloto: se impuso en las dos fechas y se convirtió en el ganador más joven de la historia de la categoría: apenas tiene 16 años.

El 13 de febrero pasado se consagró campeón de la FR 2.0 en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires. Al día siguiente, selló la incorporación al equipo Renault Sport Team para competir en TC2000 y giró en un auto de Súper TC2000 en el coliseo porteño. “Fueron cuatro vueltas y era la primera vez que manejaba un auto con techo. Tremendo, no lo podía creer que me estuvieran pasando todas esas cosas en cuestión de horas: un campeonato, asegurarme una butaca en el TC2000 y acelerar esos motores que tienen una potencia increíble. Porque ahora, después de un par de carreras, te puedo decir de la diferencia de motor que hay entre un TC2000 y un Súper TC2000. Todavía me emociono cuando recuerdo esos dos días”, resalta Barrio en la charla con LA NACION.

En pista húmeda, Jorgito Barrio también enseñó su clase en la Fórmula Renault 2.0; con un triunfo estrenó el N°1 en el auto del Croizet Racing

El autódromo de Buenos Aires le regala momentos inolvidables. Cuando el 19 de noviembre de 2019 el Súper TC2000 disputó la carrera de los 200 Kilómetros, Barrio hizo su presentación en la FR 2.0 con el equipo Croizet Racing. “Fueron tres carreras, las últimas fechas del campeonato, pero para mí tuvieron muchísima importancia por el aprendizaje y las evaluaciones que pudimos hacer con el equipo, en particular el conocimiento del auto en situación de carrera. Sin esas carreras posiblemente la adaptación me hubiera costado un poco más, porque la temporada 2020 no arrancaba nunca por la pandemia”, comenta, quien accedió a un asiento por intermedio de una de sus mecánicos en karting: “el Vasquito Luciano Albisua, con el que trabaje de los 9 a los 14 años, es amigo de Julián Croizet y me hizo el contacto. Probamos tres veces, aprobé y debuté”. Habla del estreno con serenidad, la misma que enseñó para terminar segundo y octavo en las carreras de ese fin de semana.

Pero desde su etapa en karting Barrio demostró velocidad e inteligencia para desenvolverse en los circuitos. Y fue esa capacidad la que le posibilitó viajar a carreras en Brasil –campeonato Sudamericano de 2018 y 2019-, Italia -2017- y Francia -2017 y 2018, en el kartódromo de Le Mans-, experiencias que resultaron positivas desde la competitividad más que por los resultados. También le permitió observar la brecha que existe entre los pilotos europeos y los sudamericanos, respecto al apoyo económico. “Es muy difícil competirles, no tenemos igualdad de condiciones: en mi categoría había 150 autos y el fin de semana entre todo el parque se juntaban alrededor de 750 karting. El material con el que cuentan ellos para nosotros es casi inaccesible o cuando vos tenés un elemento ellos tienen el que está en el auto y cinco de repuesto. Por ejemplo, por un problema yo no pude clasificar cuando fui a Francia en 2018: son detalles que impiden que seas protagonista. Pero las experiencias valen la pena, por el nivel de los rivales y por el roce”, recuerda quien al momento de dar el salto eligió los autos de Fórmula a los coches con techo.

Al día siguiente de ser campeón de la Fórmula Renault 2.0, Jorgito Barrio se aseguró una butaca en el Ambrogio Racing, la estructura de Renault Sport Team, para correr en TC2000

“Consideramos con mi papá que los monopostos serían un gran paso, una exigencia mayor y con los que tendría un aprendizaje más completo. ¿Un ejemplo? El sobrepaso es más complicado y te obliga a descubrir variantes para tener un rendimiento óptimo. Y después, fíjate que es más fácil adaptarse de los autos de Fórmula a los con techo que al revés”, explica Barrio, que en 2021 y en el mismo día se sube a autos con y sin techo y con un descanso de cinco minutos entre una categoría y la otra. “Después de la carrera en Buenos Aires dije que lo quería repensar, porque entre el podio de la FR 2.0 y la largada del TC2000 apenas tuve tiempo para cambiarme el buzo y de tomar una botella de Gatorade. Pero ya está decido, voy a participar todo el año en las dos categorías. Me bajé más cansado del TC2000, por el calor y porque la pedalera y el volante es más duro. No digo que al auto de FR 2.0 lo domino a mí antojo, pero ese día pude manejar con comodidad. Son autos opuestos, pero me resultó fácil adaptarme, lo siento como algo natural”, analiza, y los resultados le dan la razón: una victoria en una fecha en la FR 2.0 y guía en el TC2000, ganando las dos carreras finales del calendario 2021. “No estoy 100% aclimatado al auto de TC2000, pero más no puedo pedir: hice la pole en el debut y fuimos contundentes en todo ese fin de semana. La segunda carrera me resultó más difícil que el estreno, porque cargamos kilos de lastre por la victoria y el sorteo de motores no me favoreció y estábamos complicados. Pero los cambios que intentamos funcionaron y los roces de los rivales me ayudaron para hacer una luz y volver a ganar. Si me decías si me ilusionaba con ganar las dos, te decía que apenas me atrevía a soñar con una”.

Para el esfuerzo físico que le demanda el fin de semana de carreras, Barrio tiene hábitos y también una conducta alimentaria. “Voy al gimnasio, aunque ahora la rutina es de solo una hora por las restricciones sanitarias; también salgo a correr, aunque me gusta menos. Y con las comidas me cuido, en especial el día anterior a la carrera. No me privo de nada, pero tampoco hago desastres cuando no estoy con competiciones. Y lo fundamental es la hidratación, la temperatura en el auto de TC2000 te lo exige”.

Noviembre de 2019, Jorgito Barrio debuta en la Fórmula Renault 2.0 en el autódromo de Buenos Aires; en esa fecha, logró su primer podio, al finalizar segundo

Barrio, fuera de las pistas

La velocidad que desarrolla en los circuitos no lo atropella en la vida diaria. Desanda las mismas tareas que muchos adolescentes: cursa el último año de la secundaria y arma algún encuentro con amigos, costumbres que no escapan a los jóvenes de su edad, aunque la pandemia mundial de Covid-19 provocó múltiples alteraciones. También hizo un curso de inglés, obtuvo el First Certificate, y en la época estival ayuda a su padre en el negocio, atendiendo en el mostrador de la ferretería que con esfuerzo abrió su abuelo. “El colegio no lo sufro, aunque hay materias que todavía no entiendo cómo pueden estar en un programa de estudios en 2021. No te voy a decir cuáles para no hacer sentir mal a los profesores y para evitar que me bochen”, señala entre risas.

Debut y primera victoria en el TC2000; en el estreno en la categoría, Jorgito Barrio hizo la pole y ganó la carrera final bajo el paraguas del Ambrogio Racing

Piloto que viaja a 250 km/h en las pistas, los 16 años le impiden tener registro de conducir y en Pinamar se traslada en bicicleta o le tiene que pedir a sus padres –Jorge y Silvina- que lo lleven. “Es algo natural, es una ley y hay que cumplirla. Podría tener una moto de 50cm3, pero en casa no hubo acuerdo, así que espero al 6 de mayo para cumplir los 17 años y con la autorización legal de mis padres dar el examen de manejo. Espero no tener nervios y aprobarlo”, dice socarrón el chico que hace que sus compañeros de colegio enciendan los televisores para mirar las carreras de FR 2.0 y TC2000 y los lunes comentarlas en los recreos.

No tiene pilotos referentes, aunque por ser parte del Renault Sport Team y porque es un destacado kartista es más cercano a Matías Milla. “Conozco a pocos, pero me gusta escuchar y aprender de las experiencias de ellos para progresar. Valoro las acciones, dentro o fuera de una pista. Por ejemplo, de la última carrera de Súper TC2000 el premio se lo llevaría [Facundo] Ardusso, porque hizo un podio con un auto inferior al de Agustín Canapino y Julián Santero y además subió al podio con un nene con Síndrome de Down. Ese gesto, el nene y su familia jamás se lo olvidarán. Por eso observo y valoro las acciones”, analiza, quien utiliza el simulador como un juego y no como una herramienta para entrenarse.

El auto campeón de la Fórmula Renault 2.0: el N°41 siempre acompaña a Jorgito Barrio

La fábrica de talentos que es la Fórmula Renault 2.0, también corrió en la Fórmula 3 Metropolitana, pulió a un diamante que ya se destaca también en el TC2000. No puede manejar en la calle, pero en las pistas y con 16 años avanza con determinación hacia sus metas deportivas. “Son más las veces que uno pierde que las que gana, por eso hay que disfrutar y valorar cuando llegan los triunfos. ¿Correr en Europa? Definitivamente no hay chances. ¿Con qué presupuesto vamos a pelearle a los europeos, a los asiáticos, a los norteamericanos…?”, dice el pinamarense que no se fija sueños imposibles y se esfuerza para cumplir lo que se propone.

El programa en Alta Gracia

Para Jorge Barrio, la actividad del fin de semana en el autódromo Oscar Cabalén, de Alta Gracia, empezará el viernes con los entrenamientos libres de la Fórmula Renault 2.0 y las prácticas, clasificación y carrera Sprint de TC2000. Serán tres días de acción para el pinamarense, el piloto a superar, después de un comienzo de calendario a puro éxitos.

El podio de la consagración en la Fórmula Renault 2.0: detrás del tapaboca, la felicidad de Jorgito Barrio por su primer título nacional en monopostos

La presentación de cuatro categorías, con el Súper TC2000 como atracción principal, el programa automovilístico en el trazado cordobés. El retorno de Matías Rossi, ganador en el estreno de la temporada 2021 y ausente en la segunda fecha por ser positivo de Covid-19, y la presencia de Emiliano Spataro para reemplazar a Rubens Barrichello, que no pudo volar desde San Pablo por las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional, las novedades que presentará el equipo Toyota Gazoo Racing, que intentará darle caza a Leonel Pernía (Renault Sport Team), puntero del campeonato.