La formación de Súper TC2000 del equipo Toyota Gazoo Racing Argentina: Hernán Palazzo, Rubens Barrichello, Julián Santero y Matías Rossi, que desde hoy defenderá el liderazgo en la carrera que la categoría desandará en el autódromo de Río Cuarto

Alberto Cantore Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de enero de 2021 • 07:00

Rally Dakar, Rally Mundial (WRC), World Endurance Championship (WEC), las 24 Horas de Nürburgring, Súper TC2000, Top Race. Una mezcla internacional de campeonatos y carreras que llevan la marca de una organización mundial que abraza al automovilismo y utiliza el calendario argentino para medir su fuerza, ser protagonista con triunfos y ensayar desarrollos en las pistas. Toyota Gazoo Racing es el gigante del deporte motor que en 2020 celebró títulos con Sebastien Ogier en WRC y con el trinomio Mike Conway, Kamui Kobayashi y José María Pechito López en el WEC.En los campeonatos argentinos, Matías Rossi lidera en el Súper TC2000 y el Top Race, las dos categorías que extendieron la definición a los primeros meses de 2021, después de que la actividad se detuviera por la pandemia mundial de Covid-19. Un sello global con marcada presencia argentina en la región, siendo el único país que luce el logo del coloso que desanda el desierto de Arabia Saudita, el mítico trazado de Sarthe, escenario de las 24 Horas de Le Mans, la nieve de Suecia o el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

"La participación de las terminales, de las automotrices, de modo oficial, es fundamental. Es lo que requiere el automovilismo para tener sustentabilidad y profesionalismo. Una política global de la marca, que en la región está liderada por Daniel Herrero: tenemos la suerte que sea el presidente de Toyota Argentina y que este siempre muy cerca nuestro, acompañando en las carreras, en las decisiones que involucran a la política deportiva. Ese desarrollo general responde a una decisión estratégica global y la Argentina es el primer equipo regional que fue incorporado a Toyota Gazoo Racing en el mundo", explica Darío Ramonda a LA NACION sobre el modelo de gestión y las razones para estar en la cima del Súper TC2000, que desde hoy desandará la séptima fecha en el autódromo de Río Cuarto, y el Top Race, que el próximo fin de semana retomará su campeonato en Paraná.

Una década cumple Matías Rossi como piloto de Toyota, la marca que en Súper TC2000 celebró por última vez en 2013 y de la mano del piloto de Del Viso

En 2013, Toyota logró por última vez la corona de Súper TC2000. Tres años más tarde, Toyota Team Argentina tomó la denominación de Toyota Gazoo Racing y desde entonces se desarrolló una planificación a largo plazo, la que ahora ofrece ahora éxitos en las pistas. "Lo que estamos consiguiendo ahora, resultados en las tres categorías [con una estructura satélite también participó en 2020 por primera vez en el campeonato de Turismo Nacional] marca el trabajo de apostar a una tarea continua, de confianza y generalmente con las mismas personas. Estamos disfrutando la performance del auto, porque ganamos este derecho con trabajo", relata Rossi, el piloto que resulta una guía para sus compañeros Rubens Barrichello y Julián Santero, ya que se incorporó en 2011 al equipo.

Dos títulos de Peugeot, con Néstor Girolami; la corona de Agustín Canapino para Chevrolet y el triplete que firmó Renault -dos trofeos para Facundo Ardusso y el restante de Leonel Pernía-, el reparto de festejos que exhibe el Súper TC2000, desde que Rossi pintó el N°1. En 2017, el piloto, junto con el ingeniero de pista Diego Bruna y el director deportivo Gustavo Aznarez, viajó a Colonia, Alemania, para una prueba de trabajo. "Era una posibilidad y la tomamos, la tarea fue muy buena en el aspecto aerodinámico: con el uso del túnel de viento dimos un salto de calidad. Ahora cambiamos el modelo, aunque algunas pequeñas cosas todavía sirven. Hay que seguir ese camino, no perderlo, porque fue lo que en su momento nos dio una mejoría. Son los pequeños detalles que sumaron para este presente", aporta Rossi, que con el modelo Camry obtuvo en 2019 el campeonato de Top Race, el primero para el equipo en la categoría.

Rubens Barrichello, la incorporación estelar de Toyota Gazoo Racing Argentina; el paulista compite en Súper TC2000 y Top Race

Con 21 puntos de ventaja sobre Canapino en el Súper TC2000, Rossi es la bandera de Toyota para recuperar la corona. Con 40 unidades de diferencia frente a Diego Azar en el Top Race, el piloto de Del Viso es candidato a retener el cetro conquistado en 2019. "¿Si soy el piloto preferido? Conozco muy bien el funcionamiento del equipo, a las personas. No hay pilotos N°1 y N°2, libertades y eso nos hace sentir cómodos. Después, cada temporada es particular, porque si uno tiene una diferencia a favor la estructura se mueve para ese lado. Pero soy uno más y trabajo para que el equipo responda", determina Rossi, que en el Súper TC2000 ganó la carrera clasificatoria en la apertura en Buenos Aires y las dos competencias que se desarrollaron en el autódromo Oscar Cabalén, de Córdoba. Pero también firmaron éxitos Barrichello -en la carrera clasificatoria y la final de la quinta fecha, en el Oscar y Juan Gálvez- y Santero, en la última presentación de 2020 en el circuito porteño.

El festejo de Matías Rossi y Darío Ramonda, después del éxito en el autódromo Oscar Cabalén, en 2020; el director general de Toyota Gazoo Racing Argentina manifestó la posibilidad de que Julián Santero se sume a la categoría IMSA GT4

Para Ramonda, las posibilidades de lograr un doblete de coronas -en Top Race el equipo ganó cinco de las siete finales: cuatro Rossi y la restante Barrichello- es una tarea que empezó en la fábrica. "Tenemos un equipo técnico muy consolidado, comprometido con la filosofía de la marca, que persigue una evolución permanente. Un proyecto a largo plazo es una tranquilidad y una seguridad que se transmite y que posibilita conformar un extraordinario equipo de pilotos", confiesa quien con el cambio de reglamento que impuso el Súper TC 2000 para 2020 exprimió la capacidad de trabajo de la estructura: "Un doble desafío, porque al cambio de reglamento se sumó el cambio de modelo de auto, producto de la renovación que pide la terminal. El equipo de ingenieros trabajó para que desde la primera competencia el auto funcionara en su máxima competitividad y lo demostramos ganando la primera carrera clasificatoria. Eso ayudó a tener esta actualidad, que genera un tiempo de resultados extraordinarios que es difícil de encontrar cuando nos remontamos a los últimos años. Es una ecuación virtuosa: una cantidad de factores que confluyen para desarrollar una actividad de competencia tan alta y ante rivales destacados, y que se encuentren estos resultados. Nunca de modo sencillo, siempre es a partir de la competencia plena".

Un plantel de tres pilotos de jerarquía ayuda a ser competitivo y la experiencia de Barrichello es un plus. "Entendí que teníamos una extraordinaria oportunidad de compartir con un hombre de extrema experiencia, con 19 años y triunfos en la F.1, competitivo y con pasión por evolucionar. Es una oportunidad de aprendizaje para todos, porque compartir con una persona que tiene ese cúmulo de experiencia permite que uno tenga un enriquecimiento permanente en la pista, en la competencia, en las reuniones, en las cenas. Hay que aprovecharlo en cada momento. Es un hombre alegre, abierto y riguroso en lo que quiere: no viene a divertirse y a pasar el tiempo, viene a competir y a ganar", explica Ramonda, sobre el compromiso de Barrichello en el equipo. "Es muy generoso, un libro abierto, y me da placer escucharlo. Crecí viéndolo en la F.1, imaginá lo que implica ahora tenerlo de compañero", agrega Rossi, que además compartió con el paulista la experiencia en el Stock Car, de Brasil: "Si no estaba en el equipo no hubiera podido correr en Stock Car ni en ninguna categoría fuera del país. Es difusión a nivel mundial y por eso agrandamos nuestros programas. No puedo responder por qué el resto de las terminales no siguen un programa, a Toyota le interesa la competición deportiva tanto como vender autos", remata el Misil.

Con Rubens Barrichello, Toyota Gazoo Racing Argentina revitalizó su estructura; el ex Fórmula 1, además de participar en dos categorías nacionales, comparte equipo con Matías Rossi en el Stock Car, de Brasil

La estructura le brindó apoyó a Santero en el TN. El sanjuanino participó en el equipo de Tito Bessone, con motores de Esteban Pou y la atención del auto de Gabriel Rodríguez. En la cita doble y definitoria en Villicum cedió el liderazgo y la corona quedó nuevamente en manos de Manu Urcera. "Me parece que como está trabajando Toyota debería ser común y normal estos resultados. Se arman muy buenos equipos en las categorías que desembarca de manera oficial, con trabajo a largo plazo, porque no es que se mete un año y se va. Eso siempre da resultado y es la política que adoptó la marca: por eso los resultados son normales", explica Santero, que en 2021 podría incursionar en el exterior: "Algo se habló sobre el proyecto de IMSA GT4 y obviamente que me encantaría representar a Toyota en una experiencia de ese estilo".

En 2020, Toyota Gazoo Racing Argentina desembarcó en la Clase 3 del Turismo Nacional: Julián Santero fue subcampeón en la estructura que dirigió Tito Bessone; este año, el piloto mendocino repetirá la experiencia

El Rally Dakar acapara la mirada del deporte motor por estos días y en territorio saudí el qatarí Nasser Al-Attiyah da batalla en la categoría autos con la asistencia de Toyota Gazoo Racing. A más de 13 mil kilómetros de distancia, Rossi defiende la misma bandera para ganar los títulos de Súper TC2000 y Top Race. Compitiendo en todos los caminos, no importa cuál sea el desafío.

Con el qatarí Nasser Al-Attiyah como estrella, Toyota Gazoo Racing participa en la categoría autos del Rally Dakar; la filial argentina apoyó la presencia de Juan Cruz Yacopini

Dudú Barrichello en Europa y TC Pick Up

"Me gustaría conformar un equipo y si tuviera que elegir me gustaría que fuera en las 24 Horas de Daytona, en las 24 Horas de Le Mans. Pero recién ahora es el momento de empezar a charlar de si alguna vez queremos hacerlo", le confesó hace un par de meses Rubens Barrichello a La Nacion, acerca de correr junto con su hijo Dudú. De 19 años, el martes pasado fue confirmado como el primer piloto en sumarse a Toyota Gazoo Racing Latinoamérica y participará en la European F-Regional, cuyo calendario empezará el 25 de abril en Spa-Francorchamps, circuito donde su padre marcó con Jordan la primera pole en F.1, en 1994. "Me siento como un padre extremadamente orgulloso", remarcó Rubinho, sobre el desembarco de su hijo en las categorías del Viejo Continente.

Presencia internacional del gigante japonés: Mike Conway, José María Pechito López y Kamui Kobayashi, los tripulantes del Totoya N°7 que se consagró en el WEC; Toyota Gazoo Racing también celebró con el francés Sebastian Ogier el título en el Campeonato Mundial de Rally

En la Argentina, Toyota Gazoo Racing Argentina se involucrará en un nuevo desafío: brindará apoyo oficial a dos camionetas Hilux que preparará el Dole Racing y con las que intervendrá en el campeonato de TC Pick Up, que está bajo el paraguas de la ACTC.

Conforme a los criterios de Más información