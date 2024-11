La Fórmula 1 anunció un “evento pionero” para presentar la temporada de 2025

The biggest F1 launch event... EVER! 🙌 ​



18.02.2025 - Kick off our 75th season with F1 75 LIVE at The O2​!​



Tickets on sale THIS Friday 15 November.​​https://t.co/NHtIo3HaiD​#F1 #F175LIVE pic.twitter.com/hCWIA2MNMk