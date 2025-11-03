La Fórmula 1 eligió una foto especial de Franco Colapinto para promocionar el GP de Brasil y causó furor.

A días del Gran Premio de Brasil, la cuenta oficial de la Fórmula 1 usó un especial posteo para promocionar la carrera que se disputará el próximo domingo en el circuito de Interlagos en San Pablo. Franco Colapinto es, junto a Gabriel Bortoleto (Sauber) y Lewis Hamilton (Ferrari), uno de los pilotos tomados como referentes para aventurar lo que se viene en ese país sudamericano. “¿Quién está emocionado de que vayamos a correr a Brasil?”, lanzó el organizador.

El conductor de Alpine, que terminó 16º en la fecha en México, dejó buenas sensaciones dentro del equipo al marcar tiempos muy cercanos a los de su compañero, Pierre Gasly, y, seguramente, durante la carrera estará acompañado por cientos de argentinos que estarán en el evento desde las tribunas.

La temporada actual de la Fórmula 1 está en su recta final y, tras el descanso de este fin de semana, el campeonato tendrá un mes vertiginoso en el que se llevarán a cabo las cuatro fechas que restan de las 25 que tiene el calendario. El campeonato está parejo, con tres pilotos en puja por el anhelado título: Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren) y el tetracampeón vigente, Max Verstappen (Red Bull).

Con su victoria en el autódromo Hermanos Rodríguez del DF, el británico superó en la tabla de posiciones de pilotos a su compañero Piastri por un punto. Norris llegó a las 357 unidades y el australiano tiene 356. Verstappen continúa en el tercer lugar de la general con 321 unidades y, aunque todavía está algo lejos, descontó mucho en las últimas cuatro pruebas.

Cómo es el circuito de Interlagos

Características principales:

Ubicación: San Paulo, Brasil

Longitud: 4.309 km

Curvas: 15

Vuelta récord: 1:10.540 (Valtteri Bottas, 2018 – Mercedes)

Capacidad: 60.000 espectadores

Agenda del GP de Brasil