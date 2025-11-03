Tras la derrota de River ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el estadio Mâs Monumental el domingo por la noche, Miguel Borja es uno de los tantos jugadores apuntados por la parcialidad “millonaria” y como responsable de la mala racha que el club acumula. Esta última fecha, el delantero volvió a ser objeto de críticas cuando no logró convertir el penal al cierre del partido con el conjunto platense. “No quisiera estar pasando por este tiempo de desierto, pero esto aún no termina”, escribió el colombiano en sus redes para defenderse.

“Queda mucha historia por contar y tengo la certeza de que saldré victorioso”, aseguró, con confianza, en un posteo que subió a su cuenta de Instagram. Como si ya no hubiera tenido suficiente repudio de parte de los hinchas de River por sus últimas malas actuaciones, ayer desperdició una chance en la última jugada del partido que se disputó en Núñez.

Después de agregar 9 minutos, el árbitro Nazareno Arasa sancionó un penal muy discutido de Gastón Suso a Lucas Martínez Quarta, pero el arquero del “Lobo”, Nelson Insfrán, contuvo el tiro pateado por Borja y se llevó un agónico triunfo como visitante.

Tras el partido, Borja publicó un fuerte descargo en sus redes sociales: “Gloria a ti, mi Dios, por este momento difícil, porque no tengo dudas de que me hará más fuerte y me ayudará a aumentar mi fe. Porque para los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien (Romanos 8:28). Gracias por los mensajes de apoyo”.

Qué dijo Borja tras recibir duras críticas por el penal que erró ante Gimnasia

Esta nueva frustración para los hinchas de River llega justo en la previa al Superclásico que se jugará el próximo domingo en la cancha de Boca. Y eso se notó con claridad en el Monumental, donde la parcialidad riverplatense expuso con énfasis que su paciencia con el equipo que dirige Marcelo Gallardo se agotó. Se oyeron silbidos al cierre del primer tiempo y canciones de repudio dirigidas a los jugadores.

“Movete, River, movete” y “Pongan más huevo, pongan más corazón”, fueron algunos de los temas que se escucharon a lo largo del encuentro, en especial en el segundo tiempo. Ya con el resultado abajo en el marcador luego de que Luis Marcelo Torres (exBoca) marcara el único gol del encuentro desde el punto penal, los hinchas de River comenzaron a cantar “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

Tras la caída ante Gimnasia, Gallardo suspendió la conferencia de prensa. La derrota por 1 a 0 como local profundizó la crisis deportiva del equipo.