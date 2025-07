La millonaria salida que está negociando Christian Horner con Red Bull y las condiciones de la escudería austríaca

La novela de Christian Horner con Red Bull no terminó. El sacudón que significó el despido del ingeniero británico de la escudería austríaca, después de 20 años de vínculo y 8 títulos de pilotos (cuatro de Sebastian Vettel y otros cuatro de Max Verstappen) y 6 de constructores, parece tener más capítulos reservados. Sucedió que en los últimos días, el ahora exdirector del equipo de Milton Keynes aseguró que su relación con la empresa se mantiene y que había sido relevado del cargo. Paralelamente, las máximas autoridades hicieron saber que el final de la relación será plena. En ese contexto, aparece en escena un desenlace que, según algunos medios especializados, terminará en un conflicto de millones y millones de dólares.

“Todavía soy empleado de Red Bull”, declaró Christian Horner en una clara alusión a que el despido todavía no es efectivo. Según el medio inglés The Telegraph, Horner estará “liberado de sus funciones operativas”, mientras negocia la finalización de su contrato, al que todavía le quedan 5 años de vigencia.

Christian Horner todavía tiene contrato con Red Bull por cinco años más. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) PATRICK T. FALLON - AFP

En el sitio The Race también se planteó que Horner transita actualmente una etapa de “limbo” hasta el desenlace administrativo: “Tras su destitución como responsable del imperio de la F1 con sede en Milton Keynes que él mismo construyó, una separación completa es solo cuestión de tiempo. Y eso le permitirá a Horner mudarse finalmente a otro lugar si desea emprender otro proyecto de Fórmula 1 que le brinde el control total que necesita“.

Según el portal Sky Sports la situación actual del ex jefe de Red Bull es incierta: “Horner estará cumpliendo un período de licencia hasta finales de este año, por lo que su regreso a la F1 recién se producirá en enero de 2026″, planteó.

En The Telegraph detallan que el contrato de Horner se estableció en el orden de los 13.485.000 de dólares anuales, a los que el ex director del equipo no quiere renunciar. Por lo tanto, lo que Red Bull debería desembolsar para ponerle fin al vínculo serían unos 67.425.000 de dólares. El medio británico explica que las últimas cuentas de Red Bull Technology Ltd. muestran que la remuneración de su director ascendió de US$ 10.788,000 en 2022 a 12.001.650 de dólares en 2023. Por lo tanto, estiman que en 2024 y 2025 el ingreso se mantuvo en alza, tras ganar dos títulos de 2023 y el de pilotos de 2024.

Max Verstappen junto a Christian Horner, una relación que se quebró y que habría acelerado la salida del ingeniero británico. (AP Foto/Vincent Thian) Vincent Thian - AP

El final de la relación de Horner con Red Bull dependerá de varias cuestiones, no sólo de lo económico. El británico deberá apegarse al período de ‘gardening’, que funciona como una cláusula contractual que impide que un empleado comience a trabajar en su nuevo equipo inmediatamente después de dejar su puesto anterior. Durante este tiempo, el empleado permanece en la nómina del equipo anterior, pero no puede acceder a las instalaciones a trabajar en proyectos o comunicarse con miembros de un nuevo equipo.

Tras el anuncio del fin del vínculo, algunos equipos de la Fórmula 1 ya comenzaron a acercarse al entorno de Horner. Incluso, ya se vinculó su nombre a Ferrari, pero también Alpine o incluso Aston Martin podrían estar interesados en el ingeniero británico.

La discusión del cierre del contrato de Horner iría mucho más allá de la cuestiones económicas, ya que se cree que habrá Habrá condiciones de Red Bull para acceder al pago pretendido como, por ejemplo, no ir a determinadas escuderías, Ferrari, hasta dos años más tarde.

La aparición de Mekies

Todo se desencadenó el último 9 de julio, cuando la escudería Red Bull despidió a Horner, el director de equipo activo más longevo de la Fórmula Uno y uno de los más laureados de todos los tiempos. De inmediato apareció el nombre del sucesor y el inglés fue sustituido por el francés Laurent Mekies.

Horner, de 51 años, ocupaba el cargo desde que Red Bull se hizo cargo del equipo Jaguar y entró como constructor en 2005. Ahora, el francés Mekies llega procedente del equipo hermano de Red Bull, Racing Bulls. Asimismo, Alan Permane, actual director de carreras, fue ascendido a director del equipo Racing Bulls.

Laurent Mekies, el reemplazante de Horner en Red Bull MAX SLOVENCIK - APA

“Red Bull liberó a Christian Horner de sus funciones operativas con efecto a partir de hoy (miércoles 9 de julio de 2025) y nombró a Laurent Mekies director general de Red Bull Racing”, dijo en su momento la escudería con sede en Milton Keynes en un comunicado.

“Nos gustaría darle las gracias a Christian Horner por su excepcional trabajo durante los últimos 20 años”, mencionó Oliver Mintzlaff, director general de proyectos e inversiones corporativas de Red Bull.

“Con su incansable compromiso, experiencia, conocimiento y pensamiento innovador, ha sido fundamental para establecer a Red Bull Racing como uno de los equipos más exitosos y atractivos de la Fórmula Uno”.

“Gracias por todo, Christian, seguirás siendo para siempre una parte importante de la historia de nuestro equipo”, completó el comunicado.