Franco Colapinto terminó 15º en la prueba de clasificación de la Fórmula 1 en Estados Unidos
El argentino entró en la Q2 con una buena vuelta, pero luego no logró meterse entre los mejores diez
Así quedó la grilla de largada del GP de los Estados Unidos
Con el argentino Franco Colapinto en el puesto 15, así quedó la grilla de largada para el Gran Premio de los Estados Unidos, que este domingo comenzará a las 16 de la Argentina.
Verstappen and Norris on the Front Row! 🍿— Formula 1 (@F1) October 18, 2025
Here's your starting grid for the Grand Prix 💪#F1 #USGP pic.twitter.com/uBiv37KGz2
Verstappen: "El auto iba muy bien"
El neerlandés habla con la transmisión oficial luego de hacer la pole-position en Austin: “El auto iba muy bien, era muy fuerte. Las vueltas acá suelen ser bastante engañosas, por el viento y el calor. El primer sector, con el viento de cola, es desafiante. No pude hacer mi última vuelta, pero fue un resultado muy bueno”, dijo Verstappen, quien este domingo largará delante de todos en el Gran Premio de los Estados Unidos.
Final de la clasificación: Verstappen, el más rápido
El tetracampeón del mundo mantiene la supremacía que ya había mostrado en la carrera sprint. Vuela en la Q3 y hace el tiempo de la pole-position: 1:32.510. Le alcanza para largar primero, a punto tal que no precisa aprovechar los últimos segundos para hacer otra vuelta rápida. Lando Norris (McLaren) termina segundo. Detrás, Charles Leclerc, con la mejor de las dos Ferrari.
Últimos dos minutos de la Q3
Con un sorprendente Oliver Bearman en el quinto puesto, a la Q3 le quedan dos minutos. Verstappen, luego de una vuelta impresionante, lidera con su Red Bull. Segundo es Norris (McLaren) y tercero, Russell (Mercedes).
Trompo de Leclerc
El monegasco de Ferrari hace un trompo de 360º justo cuando está por cerrar la vuelta rápida. El giro no le sirve para escalar posiciones, pero todavía tendrá tiempo.
¡Tiempazo de Verstappen!
El neerlandés vuela en Austin y le saca ¡cuatro décimas! a Lando Norris luego de hacer un gran tiempo. El piloto de Red Bull, por ahora, es el más rápido en la Q3 y se queda con la pole-position para el GP de los Estados Unidos de este domingo.
Empieza la Q3
Ya sin los Alpine en la pista, comienza la Q3 en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, sede del Gran Premio de las Américas.
Colapinto largará 15º
El piloto argentino lo intenta en su última vuelta rápida, pero queda en el puesto 15, a 1.343 segundos de Verstappen, el líder, y a 0.807s del corte en el décimo puesto, ocupado por Oliver Bearman (Haas). Su compañero de equipo, Pierre Gasly, concluye un lugar más arriba: largará 14º. Los dos Alpine quedan eliminados en la Q2.
¡LA VUELTA DE COLAPINTO QUE NO ALCANZÓ EN Q2! Franco marcó un tiempo de 1:34.044 y partirá desde el 15° lugar este domingo.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2025
📺 #USGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ARAsNteob6
Los Alpine, a la pista
Colapinto y Gasly salen juntos a la pista. Tienen más de cuatro minutos para encontrar una buena vuelta y aspirar a meterse entre los diez primeros, lo que les garantizaría un lugar en la Q3. El francés ya estuvo en el Top 10 en la Q1: terminó séptimo.
Colapinto aborta su vuelta rápida
Sobre el final del giro cronometrado, Colapinto decide abortar el intento tras enderezar el auto en la última curva. El argentino termina con un registro muy lento, a más de 16 segundos de la punta. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, por ahora no tiene tiempo porque se fue afuera de los límites de la pista. Max Verstappen marca el ritmo con 1:32.701. Los Alpine van a boxes.
Bandera verde
Se abre el circuito y los pilotos salen a la pista para la segunda tanda de la qualy de cara al GP de los Estados Unidos.
¡Colapinto a la Q2!
El argentino hace un buen registro, pero queda a expensas de lo que haga Alexander Albon con su Williams. El inglés redondea una gran vuelta y se pone octavo. Pero los comisarios de la prueba le quitan el tiempo. ¡Y el argentino pasa a la Q2! Gasly, por su parte, supera el corte sin problemas, con el séptimo mejor tiempo.
Colapinto apuesta todo a una vuelta
El argentino apuesta todo a una vuelta rápida, que deberá salirle en los minutos finales de la qualy. Por ahora, marcha siete puestos detrás de Pierre Gasly: el francés es 11º, mientras que el pilarense ocupa el puesto 17.
Colapinto se retrasa
La mejora del resto de los pilotos, que van bajando sus tiempos, hace que Franco Colapinto se retrase hasta el puesto 16. Por ahora, el argentino se queda afuera de la Q2. El pilarense va al box de Alpine: en su próxima salida está obligado a mejorar el tiempo si es que quiere seguir en carrera.
Gran tiempo de Gasly
El francés de Alpine se mete en el top 10 de la clasificación: queda a 581 milésimas de Leclerc y se ubica en el octavo puesto.
Colapinto, lejos
El argentino hace su primera vuelta rápida, pero queda a más de un segundo de Charles Leclerc, el líder provisional de la qualy. Se ubica en el puesto 13.
¡Bandera verde!
Los pilotos vuelven a la pista luego del accidente de Hadjar. La mayoría usa neumáticos blandos.
Bandera roja
La sesión se interrumpe apenas comenzada por el error de Hadjar que lo lleva a la defensa de neumáticos y lo saca de la clasificación. La bandera roja arruina la vuelta rápida de varios pilotos. Entre ellos, Franco Colapinto. Por protocolo, el franco-argelino es llevado al centro médico del circuito, donde será revisado.
IMPACTANTE ACCIDENTE DE HADJAR EN EL COMIENZO DE LA Q1.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2025
📺 #USGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eztZJ4Kr6G
¡A la pista!
Luz verde en el circuito de las Américas y todos los pilotos salen a la pista para la Q1. Y primer accidente: Isack Hadjar se fue de pista en la curva 6.
El aliento del equipo Alpine a Colapinto
La escudería francesa publicó un mensaje de aliento para el argentino Franco Colapinto en su perfil de la red social X. “Mucha mala suerte al tener esa pinchadura en el inicio. Seguimos en movimiento”, se lee en relación al percance sufrido por el pilarense al comienzo de la sprint. Desde las 18 (hora de la Argentina) tendrá oportunidad de revancha en la prueba de clasificación.
So unlucky to pick up that puncture at the start. We keep moving, @FranColapinto 👊👊 pic.twitter.com/lHMrhgwi8N— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 18, 2025
Stroll, penalizado
La Fórmula 1 informó que Lance Stroll, piloto de la escudería Aston Martin, recibió una sanción de cinco puestos de retraso en la grilla del GP de Estados Unidos. Los comisarios sancionaron al piloto canadiense de 26 años por su responsabilidad en un choque con el francés Esteban Ocon (Haas) en la sprint.
McLaren, en el centro de la escena
La colisión entre Lando Norris y Oscar Piastri en el inicio de la sprint sorprendió a todos. Los dos pilotos de McLaren quedaron fuera de la competencia y eso motivó una feroz crítica por parte de Zak Brown, el director del equipo de Woking: “Ha sido terrible. Ninguno de nuestros pilotos tiene la culpa. Ha sido una conducción amateur por parte de algunos pilotos que iban allí, en el pelotón de adelante, que han sacado del circuito a nuestros muchachos”, se quejó el estadounidense.
Decidido a escalar posiciones
Bienvenidos a la cobertura de la prueba de clasificación de la carrera principal del Gran Premios de Estados Unidos de Fórmula 1. Luego del puesto 14 en la carrera sprint, el argentino Franco Colapinto procura un buen lugar de partida para este domingo a las 16 de Buenos Aires. En la sprint de este sábado el argentino largó en el puesto 17 y escaló tres lugares, pero sufrió una pinchadura, debió cambiar neumáticos y se retrasó. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, se ubicó décimo en la competencia ganada por el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull.
Más notas de Fórmula 1
- 1
Horario de la clasificación del GP de Estados Unidos de Fórmula 1
- 2
McLaren, el campeón mundial que llegó a Austin envuelto en un juicio millonario y escandaloso
- 3
Franco Colapinto partirá 17º en la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos
- 4
Frustrado, Franco Colapinto no habló con la prensa tras la sprint qualy que lo tuvo 17º en Austin