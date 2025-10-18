Franco Colapinto terminó 15º en la prueba de clasificación de la Fórmula 1 en Estados Unidos

La colisión entre Lando Norris y Oscar Piastri en el inicio de la sprint sorprendió a todos. Los dos pilotos de McLaren quedaron fuera de la competencia y eso motivó una feroz crítica por parte de Zak Brown, el director del equipo de Woking: “Ha sido terrible. Ninguno de nuestros pilotos tiene la culpa. Ha sido una conducción amateur por parte de algunos pilotos que iban allí, en el pelotón de adelante, que han sacado del circuito a nuestros muchachos”, se quejó el estadounidense.

El momento del toque entre Lando Norris y Oscar Piastri, pilotos de Mc Laren, en la carrera sprint de Austin (Texas, Estados Unidos) MARK THOMPSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA