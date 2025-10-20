La reacción de Pierre Gasly en Austin cuando fue superado por Franco Colapinto y el enojo del team principal de Alpine

El ruido por la desobediencia de Franco Colapinto ante la orden de su equipo de mantener posiciones con su compañero Pierre Gasly se mantiene fuerte en el universo de la Fórmula 1. La acción del argentino sobre el final del Gran Premio de Austin, en la que superó al francés, alteró la dinámica interna de Alpine en el Circuito de las Américas y la frase que se escuchó en la comunicación que mantuvo con su ingeniero permitió comprender que no estaba para nada cómodo con la determinación que tomó Colapinto pese a las advertencias de que no lo superase.

Después de una carrera en la que los pilotos de Alpine sufrieron la falta de rendimiento del A525, se dio una situación muy particular cuando Isack Hadjar (Racing Bulls) superó a Gasly. Eso provocó que Colapinto quedase detrás de su compañero, mientras intentaba defenderse de los ataques de brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber).

En ese escenario se dieron una serie de charlas entre los pilotos y sus ingenieros que se apoderaron de la escena para Alpine. El primero en participar fue Stuart Barlow, que le indicó a Colapinto una instrucción una instrucción clara: “Ambos coches se están manejando aquí, así que solo tenemos que mantener nuestras posiciones, por favor”. La instrucción no fue nada bien recibida por el argentino que respondió: “¡¿Espera, qué?! ¡¿Mantener nuestras posiciones?! ¡Pero es lento!”.

« Tu avais dit de maintenir les positions. » 😠



Pierre Gasly, énervé à la radio après le non-respect des consignes d’équipe de la part de Franco Colapinto. #F1 #USGP pic.twitter.com/N7deUGmOMn — Le Sprint (@LeSprintEdition) October 20, 2025

Mientras sucedía ese diálogo, Josh Peckett, ingeniero de Gasly, le comunicó lo mismo al francés: “Okey, Pierre, ambos autos recibieron la orden de mantener las posiciones”. Pero claro, nadie esperaba que Colapinto se rebelara ante esa instrucción y se lanzara en la curva 1 a pasar a Gasly. Ese adelantamiento dejó en evidencia que el piloto de Pilar tenía razón acerca de que su ritmo era mejor que la de su compañero.

En el momento que Gasly fue superado dejó en claro su malestar, ya que el ataque de Colapinto lo expuso y por eso le dijo a su ingeniero por radio: “¿Qué habíamos dicho? ¡Dijeron que mantengamos las posiciones!”. Finalmente, el argentino concluyó en la 17ª posición, mientras que el francés cayó al puesto 19º tras ser superado también por Bortoleto.

Tras la carrera, Gasly buscó minimizar la acción y prefirió centrarse en las enormes dificultades que tiene su monoplaza: “En definitiva, simplemente somos demasiado lentos. El resto, honestamente, son cosas que revisaremos dentro del equipo, pero somos simplemente demasiado lentos. Hice mi parte, honestamente. Ni siquiera debería haber estado ahí. Me importa más el tema del rendimiento que este tipo de cosas (por el adelantamiento de Colapinto). Hice mi parte y estoy seguro de que lo revisaremos dentro del equipo”.

Lógicamente que esta situación despertó todo tipo de reacciones dentro del equipo Alpine, por eso Steve Nielsen, team principal de la escudería francesa, fue contundente al analizar lo ocurrido en este GP de la Fórmula 1. En el comunicado oficial difundido por la escudería dejó en claro los problemas que tienen con sus monoplazas: “Como equipo, tenemos mucho que analizar de este fin de semana. Aunque nuestro nivel de competitividad aún está lejos de permitirnos sumar puntos, ha sido alentador dar un pequeño paso adelante con respecto a las últimas carreras, si analizamos el fin de semana en su conjunto”.

Respecto de la determinación de Colapinto dejó en claro que no están para nada conformes con el adelantamiento del argentino: “Dimos instrucciones a los pilotos para que mantuvieran sus posiciones, ya que estábamos gestionando el combustible de ambos coches y la variable añadida del número de vueltas restantes con los líderes muy cerca. Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados porque esto no ha sido así, por lo que es algo que revisaremos y trataremos internamente”.