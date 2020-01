Laia Sanz: la piloto que llegó al top 20 del Dakar y sorprende en el desierto

Laia Sanz quedó en la decimoquinta posición de la sexta etapa (motos). Crédito: DAKAR / DPPI Media

La piloto española Laia Sanz (Gas Gas) finalizó decimoquinta en la sexta etapa del Rally Dakar, disputada entre Ha'il y Riad, y subió a la posición dieciocho de la general de motos. Es el noveno Dakar para ella y, en Arabia Saudita, es una de las doce mujeres participantes.

Si bien la participación femenina es inferior a la de Perú 2019 -que contó con 17 mujeres al manubrio-, en esta edición Sanz aspira a ubicarse en el top 15 cuando se reanude la competencia tras el descanso que comienza hoy en Riad.

"Sabía que tarde o temprano llegaría un buen día para mí. No imaginaba que fuera hoy, pero me he visto bien para apretar un poco y ha funcionado porque, además, ha habido bastante escabechina, algo que era de esperar porque hemos encontrado mucha arena y las motos sufren", aseguró en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Me sentí mejor con la moto y con más confianza. Estoy contenta porque he aguantado físicamente bien una especial que, aunque ha sido larga, no ha resultado ser muy dura", concluyó Sanz.

Tras los 477 kilómetros de especial -830 kilómetros sumando los enlaces- la piloto Soficat Xerox logró su mejor resultado en lo que va del certamen, y se mete en el top 20 de la general a sólo 12 minutos de su objetivo, que es situarse entre las quince mejores.

Nunca abandonó. Laia Sanz, de 34 años, fue la piloto con la mejor actuación en motos de la historia del Dakar: finalizó novena en 2015 y completó el circuito las nueve ediciones en las que participó.

Además de Sanz hay tres españolas más: la ingeniera Sara García, la odontóloga Cristina Gutiérrez y la copiloto Mónica Plaza. La docena de mujeres la completan la periodista peruana Fernanda Kanno, la checa Petra Zemankova, la japonesa Mayumi Kezuka, la holandesa Mirjam Pol, las sudafricanas Calheine Perry y Kirsten Landman, la italiana Camelia Liparoti- quien participa por undécima vez-, y la alemana Annett Fischer.