Las disculpas de McLaren con Lando Norris y Oscar Piastri y la explicación técnica de la FIA por semejante medida

El impacto por la desclasificación de los dos McLaren tras el Gran Premio de Las Vegas todavía resuena en la Fórmula 1. No sólo porque carga de tensión la definición por el título de pilotos de la temporada, sino también porque resultó increíble que la escudería cometiera una falta a esta altura de la campaña. Incluso, la organización se disculpó con sus pilotos Lando Norris y Oscar Piastri y explicó qué fue lo que salió mal que provocó la sanción de la FIA.

Norris y Piastri terminaron segundo y quinto respectivamente en Las Vegas, pero por incumplir el artículo 3.5.9 del reglamento técnico de la FIA, que estipula que la plancha de madera de la parte inferior del monoplaza debe tener un grosor superior a nueve milímetros, se quedaron con la manos vacías y no sumaron puntos.

Según el director del equipo, Andrea Stella, la infracción se debe a que ambos monoplaza del equipo sufrieron rebotes excesivos e imprevistos durante la carrera, lo cual será investigado por el equipo. Ambos coches también sufrieron daños como consecuencia. “Durante la carrera, ambos coches experimentaron niveles altos e inesperados de porpoising (rebote) no vistos en las sesiones de práctica, lo que provocó un contacto excesivo con el suelo”, dijo Stella en el comunicado de prensa posterior a la carrera del equipo.

Y agregó: “Estamos investigando las razones de este comportamiento del auto, incluido el efecto del daño accidental sufrido por ambos coches, que encontramos después de la carrera, y que provocó un aumento del movimiento del suelo. Como señaló la FIA, la infracción no fue intencional, no hubo un intento deliberado de eludir las regulaciones y también existieron circunstancias atenuantes".

Además, Stella se disculpó con sus pilotos por la pérdida de puntos, ya que tras esta situación se acercó Max Verstappen que, tras el triunfo en Las Vegas, se encuentra ahora 24 unidades por detrás de Norris, empató a Piastri y quedan por delante la carreras en Qatar y en Abu Dabi.

“Les pedimos disculpas a Lando y Oscar por la pérdida de puntos hoy, en un momento crucial de sus campañas por el campeonato, tras dos excelentes actuaciones durante todo el fin de semana. Como equipo, también pedimos disculpas a nuestros patrocinadores y aficionados, cuyo apoyo es tan importante. Si bien este resultado es extremadamente decepcionante, seguimos totalmente concentrados en las dos últimas carreras de la temporada”, dice en el comunicado que publicó McLaren en las redes sociales.

Los pilotos también hablaron del tema y Lando Norris comentó: “Fue un final frustrante el de hoy. Ahora sabemos que se debió a algunos problemas en nuestro coche, que lamentablemente nos llevaron a la descalificación. Es frustrante perder tantos puntos. Como equipo, siempre nos esforzamos por alcanzar el máximo rendimiento posible, y claramente no logramos ese equilibrio hoy. Nada de lo que pueda hacer cambiará eso ahora; en su lugar, me centraré por completo en Qatar, donde intentaremos salir y ofrecer el mejor rendimiento posible en cada sesión".

Piastri superando a Hadjar para ganar la sexta posición: una situación que llamó la atención porque el monoplaza de McLaren tenía más fricción contra el suelo de lo normal X F1

Mientras que Oscar Piastri se lamentó por cómo perdieron una ventaja importante en el campeonato: “Es decepcionante terminar este fin de semana sin puntos tras una desafortunada descalificación por desgaste de los derrapes. Con la parrilla tan ajustada, siempre buscamos dónde podemos mejorar el rendimiento, y esta vez no acertamos. Ahora necesitamos reiniciar, reenfocarnos y esforzarnos para conseguir la mayor cantidad de puntos posible en las dos últimas rondas, dos circuitos en los que hemos sido fuertes anteriormente".

La explicación técnica de la FIA

Tras la confirmación de la descalificación de los dos monoplazas de McLaren, se esperó la explicación de semejante determinación. Los comisarios escucharon al director del equipo, Andrea Stella, al director deportivo y al director técnico del equipo McLaren de Fórmula 1, así como al director de monoplazas de la FIA, al director técnico de monoplazas de la FIA y al delegado técnico de la FIA.

Tras esa reunión se informó que los patines traseros de los monoplazas fueron medidos y se encontró que estaban por debajo del espesor mínimo de 9 mm especificado en el Artículo 3.5.9 del Reglamento Técnico. Las mediciones relevantes fueron: parte delantera derecha 8,88 mm, parte trasera derecha 8,93 mm. El dispositivo de medición fue un micrómetro Mitutoyo adquirido en mayo de 2025 y, según las especificaciones del fabricante, preciso a 0,001 mm.

Los patines traseros fueron medidos nuevamente en presencia de los comisarios y de los tres representantes de McLaren, y esas mediciones confirmaron que los patines no cumplían con el reglamento. Las mediciones relevantes fueron incluso inferiores a las obtenidas originalmente por el delegado técnico.