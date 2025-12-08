Franco Colapinto reveló qué hará en las vacaciones y lo “apuró” a Gasly

Este lunes, Alpine publicó mediante su cuenta de Instagram un reel en donde Franco Colapinto y Pierre Gasly expusieron sus planes para las vacaciones de invierno. En tono de broma, el pilarense le hizo una propuesta a su compañero y la reacción del piloto francés sorprendió a todos.

Tras el final de la temporada y luego del Gran Premio de Abu Dhabi, la escudería gala se prepara para un breve receso que se prevé sea poco más de un mes, debido a los recambios, reparaciones y nuevas adquisiciones que debe hacer para iniciar el nuevo ciclo 2026. Con la confirmación de Colapinto y Gasly, la firma ansía avanzar en logros sobre las pistas.

Franco Colapinto invitó a Pierre Gasly a la Argentina en la temporada de vacaciones y el francés aceptó (Fuente: Instagram/@alpinef1team)

En el reel que publicó Alpine se puede ver a Gasly y a Colapinto sentados en un sillón en el exterior, mientras el francés inicia la charla: “En las vacaciones me llevo a este chico a la Antártida, solo para enfriarnos después de un intenso 2025”. “¿A la Antártida?”, preguntó con desconcierto el pilarense.

“Sí, armá una buena valija”, insistió el Gasly. Por su parte, Colapinto dijo: “Yo vuelvo a casa para ver a la familia y amigos. Para celebrar la Navidad y Año Nuevo. Y también para pasar tiempo allá, para resetear. Con un poco de verano allí puedo volver bronceado en pocos días. Estoy muy blanco por el invierno en Europa”.

Y reiteró: “Es lindo, vuelvo a un poco de calor y mate”. Como respuesta, su compañero señaló: “Yo estaré un poco parecido a un par de miles de kilómetros de vos. Como 12.000 kilómetros…”. En ese instante, Colapinto le sugirió a Gasly: “Deberías venir a la Argentina”.

“Me gustaría ir a la Argentina. Necesitamos encontrar las fechas para hacer que suceda. Me encantaría hacerlo, necesito visitar Buenos Aires”, contestó el galo y sin dejarlo terminar de hablar, Colapinto acotó: “Y Uruguay”. “No, bueno… Me voy a volver a mi casa, con mi familia. Navidad con ellos. Voy a pasar un tiempo en Francia y después en Italia. Pienso ir a la nieve. Es un momento perfecto”.

Pierre aseguró que "necesita" conocer Buenos Aires (Fuente: Instagram/@alpinef1team)

Antes de concluir con la conversación, ambos pilotos lamentaron el tiempo acotado de las vacaciones. “Y después nos toca la vuelta a la fábrica, en un par de semanas. Va a ser corto y bonito, pero definitivamente necesario”, sostuvo Gasly y Colapinto asintió.

Rápidamente, ese video se volvió viral y los usuarios reaccionaron ante la invitación que el piloto argentino le hizo al francés. “Definitivamente, Pierre te esperamos por acá”; “Franquito y Pierre girando en Zárate, sería épico”; “¡A disfrutar el descanso, muchachos! Y queremos a Pierre paseando por Buenos Aires” y “Ya lo dije: Pierre tiene que pasar una Navidad en la Argentina”, fueron algunos mensajes en la sección de comentarios.

Algunos de los comentarios que recibió el posteo de Alpine (Fuente: Instagram/@alpinef1team)

Cabe remarcar que un día atrás, después del desempeño en el Gran Premio de Abu Dhabi, Colapinto reflexionó ante un periodista de ESPN y fue claro sobre su visión hacia el futuro: “Fue un año no muy positivo, pero es parte del proceso y creo que la temporada que viene va a ser mucho mejor. Estuvimos preparando bien la campaña que viene y con ganas de empezar a laburar ya para eso y olvidarnos de lo que pasó”.