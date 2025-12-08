Franco Colapinto reveló qué hará en las vacaciones y lo “apuró” a Gasly
La escudería Alpine publicó en sus redes sociales un video en el que dejó entrever qué planean hacer los pilotos durante el receso invernal; el gesto del pilarense sorprendió a todos
Este lunes, Alpine publicó mediante su cuenta de Instagram un reel en donde Franco Colapinto y Pierre Gasly expusieron sus planes para las vacaciones de invierno. En tono de broma, el pilarense le hizo una propuesta a su compañero y la reacción del piloto francés sorprendió a todos.
Tras el final de la temporada y luego del Gran Premio de Abu Dhabi, la escudería gala se prepara para un breve receso que se prevé sea poco más de un mes, debido a los recambios, reparaciones y nuevas adquisiciones que debe hacer para iniciar el nuevo ciclo 2026. Con la confirmación de Colapinto y Gasly, la firma ansía avanzar en logros sobre las pistas.
En el reel que publicó Alpine se puede ver a Gasly y a Colapinto sentados en un sillón en el exterior, mientras el francés inicia la charla: “En las vacaciones me llevo a este chico a la Antártida, solo para enfriarnos después de un intenso 2025”. “¿A la Antártida?”, preguntó con desconcierto el pilarense.
“Sí, armá una buena valija”, insistió el Gasly. Por su parte, Colapinto dijo: “Yo vuelvo a casa para ver a la familia y amigos. Para celebrar la Navidad y Año Nuevo. Y también para pasar tiempo allá, para resetear. Con un poco de verano allí puedo volver bronceado en pocos días. Estoy muy blanco por el invierno en Europa”.
Y reiteró: “Es lindo, vuelvo a un poco de calor y mate”. Como respuesta, su compañero señaló: “Yo estaré un poco parecido a un par de miles de kilómetros de vos. Como 12.000 kilómetros…”. En ese instante, Colapinto le sugirió a Gasly: “Deberías venir a la Argentina”.
“Me gustaría ir a la Argentina. Necesitamos encontrar las fechas para hacer que suceda. Me encantaría hacerlo, necesito visitar Buenos Aires”, contestó el galo y sin dejarlo terminar de hablar, Colapinto acotó: “Y Uruguay”. “No, bueno… Me voy a volver a mi casa, con mi familia. Navidad con ellos. Voy a pasar un tiempo en Francia y después en Italia. Pienso ir a la nieve. Es un momento perfecto”.
Antes de concluir con la conversación, ambos pilotos lamentaron el tiempo acotado de las vacaciones. “Y después nos toca la vuelta a la fábrica, en un par de semanas. Va a ser corto y bonito, pero definitivamente necesario”, sostuvo Gasly y Colapinto asintió.
Rápidamente, ese video se volvió viral y los usuarios reaccionaron ante la invitación que el piloto argentino le hizo al francés. “Definitivamente, Pierre te esperamos por acá”; “Franquito y Pierre girando en Zárate, sería épico”; “¡A disfrutar el descanso, muchachos! Y queremos a Pierre paseando por Buenos Aires” y “Ya lo dije: Pierre tiene que pasar una Navidad en la Argentina”, fueron algunos mensajes en la sección de comentarios.
Cabe remarcar que un día atrás, después del desempeño en el Gran Premio de Abu Dhabi, Colapinto reflexionó ante un periodista de ESPN y fue claro sobre su visión hacia el futuro: “Fue un año no muy positivo, pero es parte del proceso y creo que la temporada que viene va a ser mucho mejor. Estuvimos preparando bien la campaña que viene y con ganas de empezar a laburar ya para eso y olvidarnos de lo que pasó”.
