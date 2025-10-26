Liam Lawson protagonizó un insólito y dramático incidente que casi termina en tragedia en el GP de México

El Gran Premio de México 2025 dejó uno de esos momentos que paralizan los corazones, por lo cerca que se estuvo de una situación dramática.

El hecho ocurrió en la vuelta inicial en la competencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez, cuando Liam Lawson, piloto neozelandés de Racing Bulls, estuvo a centímetros de protagonizar una tragedia, al encontrarse de frente con dos oficiales de pista que aún estaban sobre el asfalto. La escena causó estupor, incredulidad y derivó en un fuerte cuestionamiento a la seguridad de la carrera.

Lawson había sufrido un toque en la largada con Carlos Sainz que dañó el alerón delantero de su monoplaza. Desde boxes le ordenaron entrar de inmediato para cambiar la pieza y volver a pista. Hasta ahí, un incidente que puede ser considerado habitual dentro de la Fórmula 1.

There were Marshalls CROSSING the track during Liam Lawson's lap.......pic.twitter.com/wV7fWxnvsx — RBR Daily (@RBR_Daily) October 26, 2025

Pero la sorpresa apareció en la salida de la zona de boxes. El piloto aceleró con fuerza para recuperar ritmo y temperatura en sus neumáticos, dobló en la primera curva y se topó con una imagen inesperada: dos oficiales de pista, conocidos como marshalls, cruzaban todavía el asfalto luego de retirar restos de los autos que se habían tocado durante la salida.

Fue el instinto lo que evitó el drama: el neozelandés dio un volantazo desesperado al tiempo que los auxiliares corrieron hacia el otro lado de la pista para evitar el impacto. La maniobra, a más de 180 km/h, se vivió al límite.

Liam Lawson en acción durante el GP de México, poco antes de abandonar YURI CORTEZ� - AFP�

La reacción del piloto fue una mezcla de miedo y furia. “¡Dios mío! ¿Me estás jodiendo? ¿Viste eso? ¡Los pude haber matado, carajo!”, le gritó por radio a su ingeniero. La frase quedó flotando como síntesis de un episodio que encendió alarmas en las escuderías y en la realización del Gran Premio.

Aunque la competencia no se detuvo, la carrera de Lawson duró poco más. Los daños en su auto seguían complicando el rendimiento y en la vuelta 14 Racing Bulls decidió retirar el RB01B del trazado, que durante buena parte de su breve estadía en pista luchó con Franco Colapinto por una posición en el fondo.

Los riesgos continuaron durante la carrera, en una jornada que pareció marcada por la tensión y los abandonos. Nico Hülkenberg, de Stake, tuvo que desertar en la curva 28 por un problema en la unidad de potencia. Minutos más tarde, Fernando Alonso se retiró también, según informó Aston Martin, por “presuntos problemas con los frenos”.

DESDE LA TRIBUNA!!



Así se vivió el momento más tenso del #MexicoGP🇲🇽 cuando dos Marshall se cruzaron en la pista y justo venía el RB de Liam Lawson. Por poco no tuvimos una tragedia grande 😨 pic.twitter.com/ISADVPP3oD — 𝙈𝙘𝙇𝙖𝙧𝙚𝙣 𝙁𝟭 𝙏𝙚𝙖𝙢 𝘼𝙍𝙂 🇦🇷🟠⚫ 🏆x10 (@mclarenf1arg2) October 26, 2025

¿Qué dijo Lawson después del incidente?

El piloto de Racing Bulls habló con la prensa y se quejó de la situación. “Obviamente, no podemos entender cómo es posible que en una pista en actividad se permita a los comisarios cruzar corriendo la pista. Así que, sí, no tengo idea de por qué pasó, pero estoy seguro de que recibiremos alguna explicación”, señaló el piloto.

“Esto no puede volver a suceder”, expresó el neozelandés, que se retiró de la carrera después del accidente que protagonizó con el Williams de Carlos Sainz.

Sobre este cruce con el español, Lawson comentó: “No hay mucho que se pueda decir, no creo que lo haya hecho intencionalmente. Estoy seguro de que no intentó chocar conmigo a propósito, es una de esas cosas que suceden. Entiendo completamente que la primera curva en la primera vuelta es caótica, pero todos intentamos estar conscientes de lo que pasa alrededor. No puedes simplemente decidir cortar la chicana sin mirar a tu izquierda, porque me ha golpeado tan fuerte que destrozó todo el costado del piso. Destrocé el alerón delantero y eso arruinó nuestra carrera”.