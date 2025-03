Liam Lawson se pronunció en sus redes tras la salida de Red Bull: “Es difícil”

A las horas convulsionadas que se vivieron (y viven aún) en Red Bull les faltaba la palabra del protagonista principal de la historia. Liam Lawson, degradado de escudería luego de apenas dos carreras de Fórmula 1 en la temporada 2025, enviado a Racing Bulls y reemplazado por el japonés Yuki Tsunoda, se expresó a través de sus redes sociales para contar cómo se siente en estas horas tan duras.

“Ser un conductor de @redbullracing ha sido mi sueño desde que era un niño, es por lo que he trabajado toda mi vida. Es difícil, pero estoy agradecido por todo lo que me ha traído a este punto. A cada uno de ustedes que está a mi lado, gracias por todo el apoyo que significa el mundo. Gracias @visacashapprb por la cálida bienvenida, estoy emocionado y listo para ir a trabajar a uno de mis lugares favoritos”, posteó el piloto neozelandés, en un mensaje en el que mezcla el dolor por la rápida salida de Red Bull y la ilusión por su llegada a Racing Bulls.

La decisión, tomada de manera rápida luego del flojo rendimiento de Lawson en las dos primeras carreras del año (Australia y China), conmovió al universo de la Fórmula 1, mayormente encolumnado detrás del apoyo al piloto y las críticas a Red Bull por la intempestiva determinación. Las voces disonantes comenzaron a surgir con el transcurso de las horas.

El asesor deportivo de Red Bull, Helmut Marko, reveló que el tetracampeón Max Verstappen “no está contento” con la medida. En declaraciones publicadas por De Telegraaf, Marko señaló: “Sabemos que Max no está contento. Pero necesitamos dos coches adelante. No solo para el campeonato de constructores, sino también para ayudar a Max a conseguir su quinto título mundial. Así se puede conseguir más estratégicamente en las carreras. Ahora podemos utilizar la experiencia y la forma de Yuki. Eso cuenta. Al fin y al cabo, eso beneficia al equipo, y también a Max”.

Marko, además, explicó por qué en su momento se volcaron por Lawson en lugar de Tsunoda, y qué ocurrió para que la cuestión se invirtiera: “Yuki era demasiado inconsistente. Por eso nos decidimos unánimemente por Lawson. Pero bajo una presión cada vez mayor, [Lawson] no pudo rendir desde el primer día en Australia. Entonces entró en una espiral descendente. Es como un boxeador maltrecho; es muy difícil salir de ahí. En ese sentido, fue un error”.

Lawson, con Verstappen, en la previa del GP de Australia; el campeón mundial no quedó conforme con la decisión de sacar al neozelandés del equipo Mark Thompson - Getty Images AsiaPac

Otras voces irrumpieron para cuestionar la decisión de Red Bull. El piloto neozelandés de IndyCar Scott McLaughlin fue uno de los que defendió a su compatriota en las redes sociales: “Aquí tienes una toma que no pediste. Le han dado a Liam dos circuitos en los que no había estado antes. Finalmente se dirige a Suzuka, donde tal vez conoce esa pista más que la mayoría en el calendario debido a las carreras en Japón, etc. Pero lo eliminan antes”, se quejó.

Y continuó con fuertes palabras: “Es un deporte cruel, pero realmente no creo que se le haya dado una oportunidad justa. Vale... si le va mal en Suzuka, entiendo el cambio. Pero dale al chico una oportunidad, si para empezar vas a lanzarlo a lo más hondo contra un tetracampeón del mundo, ¿por qué le das la oportunidad en primer lugar si no te vas a subir a la ola? No tengo nada en contra de Yuki (...), pero el juego de Red Bull es despiadado/irracional. Espero con impaciencia la próxima entrega de este sistema roto”.

Jos Verstappen, el padre del tetracampeón, respondió a un posteo de bienvenida de Racing Bulls a Lawson con palabras de apoyo al neozelandés: ”Realmente espero que haga un trabajo fantástico. Se merece estar en la F1″.

Christian Horner, jefe del equipo Red Bull, justificó la situación como una “decisión deportiva”, ya que el equipo continúa su lucha por defender el campeonato de pilotos y recuperar el título de constructores. Y argumentó: “Ha sido difícil ver a Liam luchar con el RB21 en las dos primeras carreras y, como resultado, hemos tomado colectivamente la decisión de hacer un cambio temprano. Llegamos a la temporada 2025 con dos ambiciones, retener el Campeonato del Mundo de Pilotos y recuperar el de Constructores, y esta es una decisión puramente deportiva. Reconocemos que hay mucho trabajo por hacer con el RB21 y la experiencia de Yuki será muy beneficiosa para ayudar a desarrollar el coche actual”.

LA NACION