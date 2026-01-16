Llegó el primer modelo: Red Bull presentó el auto que utilizará para la temporada 2026 de la Fórmula 1

A días del comienzo de la pretemporada de la Fórmula 1, Red Bull -junto con Racing Bull, su escudería hermana- presentó el modelo de auto que utilizará en 2026, siendo la primera en oficializarlo. Se trata de un hito histórico, además, ya que es el primer diseño que se realiza bajo el nuevo ciclo reglamentario, que traerá las “mayores innovaciones en 12 años”. Lo cierto es que la empresa hizo la presentación a través de una serie de publicaciones en redes sociales, entre las que se ve a Max Verstappen, el piloto titular, reaccionando.

“Me gusta, es muy lindo”, declaró el cuádruple campeón del mundo, quien debatió sobre el modelo junto con su nuevo compañero, el francés Isack Hadjar, quien se estrenará este año en la escudería. A su vez, Red Bull compartió otro video, más concreto, en el que una avioneta destapó el auto y lo mostró oficialmente.

La presentación se realizó en Detroit, Estados Unidos, una ciudad que fue electa para la ocasión por un motivo particular: este año, la escudería lanzará el proyecto Red Bull Powertrains junto a Ford, con lo cual, la primera muestra se hizo en la cuna de la Ford Motor Company, fundada allí en 1903. De esta manera, la empresa buscó simbolizar el regreso del fabricante estadounidense a la Fórmula 1.

Después de su separación de Honda al final de la temporada 2025, Red Bull afrontará este nuevo año con unidades de potencia propias desarrolladas en asociación con Ford. Consiste en un nuevo desafío para la escudería austríaca de Dietrich Mateschitz, el empresario dueño de la marca de bebidas energizantes, que tiene su sede en Milton Keynes, Inglaterra.

En el mismo acto también presentó su auto para 2026 Racing Bulls, la escuadra hermana menor de Red Bull, que estará encabezada por el neozelandés Liam Lawson y lo acompañará el novato sueco Arvid Lindblad.

VCARB with another fire livery *pretends to be shocked* 😮‍💨#F1 #VCARB pic.twitter.com/svmgoWpws0 — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) January 16, 2026

La presentación se enfocó en la muestra del nuevo diseño, que tiene una mezcla de colores muy amplia y potente. El modelo de Red Bull cuenta con una combinación de amarillo, blanco y rojo -los del escudo- con un azul protagonista y unas marcas negras. Por otra parte, el de Racing Bulls prioriza el tono blanco, aunque el estilo es similar. Los detalles técnicos de los autos no fueron mencionados ya que se mantiene la cautela respecto al nuevo reglamento.

Los cambios técnicos para la temporada 2026

Para este nuevo año, la competencia prometió autos más inestables y carreras menos predecibles, que exigirán habilidad de manejo y estratégica, lo que implicarán “las mayores innovaciones en 12 años”. Según un video que compartió la Federación Internacional del Automóvil (FIA), los cambios van a “sacudir el orden y crear entusiasmo, mientras entregan una competencia increíble”.

A fresh coat of paint for a brand-new era 🎨@FordRacing || #RedBullRacing pic.twitter.com/C4obLVXHI4 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 16, 2026

Lo cierto es que las innovaciones se muestran determinantes y agitadoras del status quo que imperó durante muchas temporadas: una escudería dominante durante el calendario y un campeón general anticipado. “Los cambios reglamentarios más grandes en más de una década”, dijo la federación, que también se jactó de imponer la “mayor reforma del reglamento en la historia de la categoría“.

El cambio primordial que se reflejará en la temporada 2026 será la aerodinámica activa: los alerones delanteros serán móviles, como ya lo son los traseros. En las curvas estarán cerrados ambos, para conservar la adherencia a la pista gracias a la carga aerodinámica, y en ciertas rectas se aplanarán para otorgar mayor velocidad final por menor resistencia al aire.

A su vez, ahora los autos serán 200 milímetros más cortos,100 más angostos y 30 kilos más livianos y se reducirá la distancia entre los ejes, lo que hará más ágiles y reactivos a los autos. Las menores dimensiones los volverán menos estables, más difíciles de conducir, aunque el peso compensará en parte esa pérdida de control.