Llegó a la cita como líder, con cinco puntos y medio de diferencia sobre Julián Santero (Ford) en la Copa de Oro, el mini campeonato de cinco fechas que proclama al campeón de Turismo Carretera. Largó la competencia final con una brecha de nueve unidades, después de ganar la primera serie clasificatoria, lugar de privilegio que obtuvo al registrar la pole position en la prueba de clasificación. Finalizó el fin de semana como vencedor, tras enseñar un ritmo arrollador; se impuso en la largada y en cada uno de los tres relanzamientos tras los ingresos del Auto de Seguridad.

Fue la cabeza de la carrera durante los 25 giros y marcó el récord de vuelta… Mariano Werner (Ford) brilló en Rafaela y lustró la credencial de principal candidato a la corona por lo que exhibió en la pista, pero también por los 40 puntos que ahora lo separan del mendocino Santero, segundo en la pulseada por el título, con dos fechas por delante. Al festejo solo le restó levantar la Copa del Mundo, trofeo que la AFA, con el presidente Claudio Chiqui Tapia en persona, acercó para alimentar la unión entre las dos pasiones más populares del deporte argentino: fútbol y automovilismo. El entrerriano se contentó con tener en sus manos una silueta del premio que la selección ganó en el Mundial de Qatar 2022.

En Rafaela, Mariano Werner señaló la pole, ganó la serie clasificatoria más rápida, lideró los 25 giros, marcó el récord de vuelta y se marchó con una diferencia de 40 puntos sobre Julián Santero en la Copa de Oro Prensa ACTC

Bicampeón de la categoría, el apetito de Werner por nuevas conquistas no se detiene. La suya y la del grupo que acompaña al paranaense, que mutó de estructuras, aunque siempre se rodeó de los mismos mecánicos y de los motores que le brinda Rody Agut. Un conjunto que cambió de denominación, de taller, pero que mantiene la esencia. Con el triunfo en Rafaela suma tres victorias en la temporada –nadie se impuso más veces que el entrerriano en el año- y acumula 24 éxitos en el historial.

Pero, conocedor como pocos de las trampas que le puede ofrecer el destino, porque en 2010 perdió el título en un mano a mano con Agustín Canapino en la definición en Buenos Aires, no se confía de la ventaja: celebró con efusividad y emoción, porque durante el fin de semana lo acompañó su hijo mayor, Salvador, aunque al momento del análisis le quita efervescencia al discurso. “Veníamos de dos carreras no tan buenas, sobre todo en San Nicolás, y el equipo se cargó el auto. Yo solo transmito lo que siento cuando manejo, ellos interpretan muy bien. Son los mismos que me llevaron a ganar dos campeonatos, a pelear por el título el año pasado. Somos un gran grupo, una familia, como muchos que no son visibles en una carrera, pero me acompañan, como los sponsors que confían en mí y en situaciones actúan como consejeros…”, comentó Werner, después del podio, en una charla con la transmisión oficial.

El abrazo de todos: Mariano Werner celebra con integrantes del equipo y los fanáticos de Ford, que se ilusionan con una nueva corona de Turismo Carretera Prensa ACTC

Las últimas cinco visitas a Rafaela del Turismo Carretera tenían un denominador común: las victorias las firmaban pilotos de Chevrolet. José Manuel Urcera, Christian Ledesma, Santiago Mangoni y Canapino –en dos oportunidades- las rúbricas de la marca. Werner quebró la racha y condujo el rebaño, porque detrás suyo se posicionaron usuarios del Chivo: Mangoni –ganador en el Templo de la Velocidad este año- y Canapino, que regresó a un podio –es la tercera fecha que corre en 2023, ya que desanduvo la temporada en IndyCar-, tras la cita en Comodoro Rivadavia 2022, que ganó también Werner-; entre otros perseguidores se sumaron Juan José Ebarlín –cuarto-; Facundo Ardusso, que abandonó por una falla en el motor; Diego Ciantini, que compartió la primera fila y se estrelló contra el muro por la rotura del neumático trasero derecho cuando era escolta.

“No es fácil ganar con Ford acá”, apuró el vencedor, que en la antesala del podio y en charla con Canapino y Mangoni confesó qué dijo cuando desde el equipo le comunicaron del avance del Titán de Arrecifes al tercer puesto: “Ay, la p.. que lo parió”. “No tenía el medio para correrlo a Mariano. Sumamos buenos puntos, aunque no es un buen resultado, porque no pudimos descontarle. El circuito le cae bien al equipo [JP Carrera]”, señaló Mangoni, que marcha tercero en la Copa de Oro, a 46 unidades.

La copa del mundo que la selección ganó en el Mundial de Qatar 2022 flanqueado por el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, y por el titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia; automovilismo y fútbol, pasiones argentinas que estuvieron nuevamente hermanadas en Rafaela Prensa ACTC

La carrera tuvo un par de golpes de escena. El accidente de Ciantini, que por la radio le comunicó minuto antes al equipo que sentía una falla, y el retraso de Santero, que del top ten cayó al puesto 41° por un inconveniente con la bomba de nafta. El mendocino logró recuperar y avanzar hasta la posición 26 del clasificador, aunque cedió 31 puntos en su sueño de consagrarse por primera vez monarca del TC.

Tampoco Marcos Landa (Torino), que arribó a Rafaela en el tercer puesto de la Copa de Oro pudo sostenerse: el uruguayo finalizó 28° y se derrumbó hasta el noveno puesto… “Queda mucho, las carreras hay que correrlas y así como se ganan a veces también se pierden. Nosotros perdimos muchos puntos en San Nicolás”, comentó Werner, que en el trazado bonaerense finalizó décimo y observaba por entonces con preocupación el avance de Santero.

Mariano Werner y un festejo en familia; el piloto tuvo la compañía de su hijo Salvador durante el fin de semana en Rafaela Prensa ACTC

Dominante en cada episodio de la aventura, soportó la altísima temperatura –al bajar del auto pidió agua y hasta se refrescó los pies- y festejó con los fanáticos de Ford, que invadieron el circuito para desplegar una bandera gigante para que el auto transitara por debajo del telón. En el podio, Werner agitó las banderas con mástil de La 4, la hinchada oficial, mientras Salvador besaba el trofeo que tenía una silueta de la Copa del Mundo, el único premio que original que no logró levantar en Rafaela.

La clasificación del TC del domingo

