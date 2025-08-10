Martín Vázquez, el niño que jugaba al engaño para correr en karting logró su primer triunfo en Turismo Carretera

Una carrera especial, un ganador particular. El Desafío de las Estrellas resultó el bautismo triunfal de Martín Vázquez en el Turismo Carretera, que con un Dodge Challenger se impuso en la 9ª fecha de la Etapa Regular del campeonato, en el circuito de Villicum, en San Juan. Una victoria que se empezó a firmar en el sorteo que ordenó a los autos en la grilla y que se selló en los últimos cinco giros, de los 50 que tuvo el espectáculo, cuando el oriundo de presidente Derqui descontó la ventaja de 31 segundos que había señalado Emiliano Spataro (Ford Mustang), quien activó una estrategia diferente de carrera, aunque no logró administrar el consumo de combustible, agregó problemas en la dirección y se retrasó hasta el 18vo casillero del clasificador. El festejo emocionado del ganador, junto a su padre y los integrantes del equipo que el propio piloto lidera, un premio al sacrificio y un viaje a otras épocas de la categoría, donde no existían las mega estructuras.

“Esto lo hacemos en el campo, es una familia. Gané con mi equipo y mi familia, qué más puedo pedir. Solo yo sé cuánto me pesaba la mochila por no poder ganar. Desde que saqué la bolilla N°3 que salió todo redondo”, relató entre lágrimas Vázquez, siempre acompañado por su papá Sergio, expiloto de las categorías zonales y quien lo apañó cuando decidió probar suerte con el automovilismo.

“Somos todos fierreros: corrió mi abuelo, mi papá y después yo. Pero hasta los ocho años no me gustaba el automovilismo: no quería saber nada. Mi papá tenía toda la estructura, pero vendió el auto, el motorhome… porque parecía que la dinastía no seguía. Hasta que fuimos a andar en karting y al poco tiempo empecé a entrenar: en medio año ya estaba compitiendo”, recuerda el piloto, de 31 años, que montó su propio taller en Parada Robles, donde además del Dodge Challenger con el que se impuso atiende el Ford Mustang del arrecifeño Nicolás Trosset.

En la carrera N°39 en el Turismo Carretera, Martín Vázquez logró su primera victoria en la categoría Prensa ACTC

Ser parte de la familia del automovilismo sin embargo no significó que la aceptación para correr tuviera el aval de todos los integrantes de la casa. Los primeros pasos los hizo a escondidas de su mamá. “Llegó un momento que con mi papá se lo tuvimos que blanquear. Ella siempre fue de protegerme y yo le fui con un deporte de riesgo. No va a las carreras ni las mira, solo las escucha”, reseña Vázquez, que tenía que llevar buenas notas en el boletín de calificaciones del colegio para que la mamá diera el visto bueno para correr. “Se asustó y se descompuso en una carrera de karting, cuando yo tenía 11 años: me chocaron y un karting me pasó por encima del hombro, pero la que terminó internada fue ella por la descompensación”, comentó en una entrevista con El Diario de Pilar.

El Desafío de las Estrellas es una de las estaciones de carreras especiales que diseña la ACTC desde 2014. Las variantes que se fijan son múltiples: la primera, en Olavarría, tuvo como detalle la obligatoriedad de cambiar un neumático, pero también hubo Carrera Doble, grilla por sorteo, 500 Kilómetros, 1000 Kilómetros, Carrera del Millón, con cambio de dos neumáticos, grilla por sorteo y recarga de combustible, solamente recarga de combustible… Mariano Werner es el piloto que más veces ganó carreras con estas modalidades: el paranaense festejó en cinco oportunidades.

Martín Vázquez, que sacó la bolilla N°3 en el sorteo para conformar la grilla de largada, ensayó en la pista una contundente tarea para alzarse con el triunfo Prensa ACTC

En Villicum, el reglamento particular incluyó sorteo de grilla –la pole le correspondió a Gastón Mazzacane (Chevrolet Camaro)-, cambio de neumático y recarga de combustible. La mayoría de los pilotos optó por reabastecer con dos mamaderas el tanque de nafta, aunque Spataro rompió la hegemonía y adicionó una (40 litros), con 30 vueltas para el final.

Las proyecciones no resultaron y el tridente Vázquez, Facundo Chapur (Torino NG) y José Manuel Ebarlín (Chevrolet Camaro) ejecutó el sobrepaso y se lanzó por la victoria. “Para mí fue una clasificación de 50 vueltas, de la primera a la última. Al equipo le dije que así iba a correr, y si me quedaba sin nafta, me quedaba sin nafta. Las paradas fueron excelentes”, analizó Vázquez, que en 2013 debutó en el TC Mouras e inició la escalera de categorías de la ACTC y en 2018 armó su propia estructura –MV Racing Team-, actualmente un taller de 1200 metros2 en donde conviven banco de rodillos, banco de motores, banco de torsión, sala de armado de motores…

¡Acción en la pista! 🏁 Volve a ver la fecha #9 del TC en el Villicum está que arde. Ponete cómodo y revivila por MotorPlay. ¡Compartí tu opinión! 💬#Villicum #MotorPlay #TC #PuraAdrenalina pic.twitter.com/YwF1yqfBqo — MotorPlay (@motorplaytv) August 10, 2025

Clasificarse entre los 12 pilotos que competirán por la Copa de Oro, un reto complejo para Vázquez: solo resta una fecha, el 24 de agosto en Buenos Aires, y además de los 28 puntos que lo separan de Otto Fritzler (Toyota Camry), el último que actualmente entra en el mini torneo de cinco carreras que coronará al campeón, hay diez rivales que están mejores posicionados, entre ellos campeones como Werner (Ford Mustang), Matías Rossi (Toyota Camry), Christian Ledesma (Chevrolet Camaro).

Cinco nombres llegarán a la cita en el autódromo Oscar y Juan Gálvez con el pasaje asegurado: el puntero y campeón defensor Julián Santero (Ford Mustang), Marcelo Agrelo (Toyota Camry), Mauricio Lambiris (Ford Mustang), Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) y Agustín Canapino (Chevrolet Camaro). “La emoción es terrible, es un objetivo más que completo en mi vida. Espero que esta alegría no se termine nunca”, dijo quien festejó en el Desafío de las Estrellas, el ganador N°227 que tiene el Turismo Carretera.