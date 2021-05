Murió Max Mosley, ex presidente de la Federación Internacional de Automóvil

El británico Max Mosley, presidente de la Federación Internacional de Automóvil (FIA) de 1993 a 2009, murió a los 81 años, tras varios años de lucha contra el cáncer, anunció el expresidente de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone. Max Mosley, hijo de Oswald Mosley, fundador en 1930 del partido British Union of Fascists, fue primero piloto, cofundador y dirigente de escudería, antes de ocupar diversas funciones en la cumbre del deporte del automóvil, incluida la presidencia de la FIA.

“Max era de la familia para mí. Éramos como hermanos. Estoy contento por un lado porque estaba sufriendo desde hace demasiado tiempo”, dijo Ecclestone a la agencia británica PA. Nacido en Londres el 13 de abril de 1940, el expatrón de la FIA había sufrido un drama familiar cuando su hijo, Alexander (de 39 años), que sufría depresiones, falleció debido a una sobredosis de cocaína, en 2009.

Tras haber estudiado física y después derecho en Oxford, se convirtió en abogado. Pronto desarrolló una atracción por las carreras automovilísticas, que le llevó a entrar en el seno del equipo de Fórmula 2 Brabham y Lotus, hasta su retiro como piloto en 1969.

El presidente de la FIA, Max Mosley, tras la reunión con las escuderías de la F1

Durante su mandato, ocurrió la muerte en carrera del brasileño Ayrton Senna, en el Gran Premio de San Marino en 1994, que desembocó en una reforma de las políticas de seguridad en los circuitos. Max Mosley cedió el mando de la FIA al francés Jean Todt en 2009, tras haber estado envuelto en un escándalo por una supuesta “orgía nazi”, según una publicación británica.

En julio de 2008, ganó más de 76.000 euros (92.570 dólares) por daños y perjuicios al semanario dominical News of the World, que le había acusado de haber participado de esa “orgía nazi”. La justicia británica estimó que la escena sexual de carácter sadomasoquista, de la que el diario había difundido fotos y un video en su sitio internet, no tenía connotación “nazi” y que la grabación del video no estaba justificada por el derecho del público a la información.

AFP