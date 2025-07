Red Bull habría desistido de convencer a Max Verstappen y Mercedes sale a la pista por el neerlandés

Desde hace un tiempo, el eventual alejamiento de Max Verstappen de Red Bull domina la escena en la Fórmula 1. Y con la finalización del vínculo con Christian Horner como director deportivo, parece que todo se potenció. Si bien algunos consideraban que apartar del cargo al ingeniero británico podía descomprimir las tensiones con el piloto neerlandés, según el medio alemán F1-Insider nada eso sucedió: el equipo austríaco ya habría desistido en su tarea de convencer a Mad Max y las puertas estarían abiertas ante su posible partida hacia Mercedes.

En Red Bull consideraban que la designación de Laurent Mekies como nuevo director del equipo podría impedir la marcha de Verstappen, pero según los medios especializados en la máxima categoría del automovilismo, las gestiones del neerlandés con Mercedes se habrían intensificado.

Afirman que Verstappen habría aceptado fichar por Mercedes para 2026

Según F1-Insider, Red Bull está dispuesto a dejar salir a su piloto estrella, aunque pondría una única condición: que no se active alguna de las cláusulas de rendimiento que el neerlandés tiene en su contrato. El portal alemán, que tiene mucha llegada a Helmut Marko, el principal asesor del equipo de Milton Keynes, reveló que si Max Verstappen desea irse, no se opondrán, aunque tendrían que llegar a un acuerdo de compensación monetaria para finalizar el vínculo. No hay una cifra oficial, pero se estima que la cifra que debería pagar Mercedes rondaría los 100 millones de euros.

“Si Red Bull permite que Verstappen se vaya sin problemas, es una señal de la buena relación que Oliver Mintzlaff y Helmut Marko tienen con el neerlandés”, escribieron en F1-Insider. Incluso, agregaron que no quieren otro escándalo como el que se desató con Horner y que “probablemente no tienen interés en largas batallas legales con un piloto que mantuvo a Red Bull en el centro de atención de la Fórmula 1 durante años”.

Además, la Gazzetta dello Sport publicó que la cúpula mayor de Mercedes ya autorizó los montos para cerrar un vínculo con el neerlandés para la temporada 2026, que podría activar una cláusula de rendimiento en Red Bull si quedan por debajo del cuarto lugar en el campeonato, antes del receso por las vacaciones. El medio italiano asegura que Ola Kallenius, director ejecutivo de Mercedes, fue otro de los hombres importantes que avaló la contratación de Verstappen y que ahora sólo esperan a que rompa su contrato con Red Bull, que tiene vigencia hasta finales de 2028.

Helmut Marko, asesor de Red Bull, sería la clave de la salida por su buena relación con la gente de Mercedes

La contratación que asumiría Mercedes sería de un alto impacto financiero en la escudería y generaría un verdadero shock dentro de la Fórmula 1, porque no sólo deberán afrontar la salida de Verstappen con un pago hacia Red Bull, sino que tiene que considerar que deben sumir que el neerlandés es el piloto mejor pago de la grilla de la categoría, con un sueldo aproximado de 75 millones de dólares por año.

Después de haber ganado cuatro títulos consecutivos entre 2021 y 2024, Verstappen siente ahora la supremacía de los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, que lideran el campeonato de pilotos con 234 y 202 puntos respectivamente. Mientras el australiano ganó cinco grandes premios este año (China, Bahrein, Arabia Saudita y Miami, España), el inglés se impuso en cuatro (Australia, Mónaco, Austria y Silverstone). En tanto, el neerlandés figura tercero en la clasificación del Campeonato del Mundo, con 165 puntos y dos carreras ganadas, en Suzuka y Emilia-Romagna.