Red Bull no se inquieta por cómo quedó “desnudo” el RB19 de Sergio Checo Pérez en Mónaco

Los detalles son los que marcan a diferencia entre las escuderías de la Fórmula 1. Cada equipo tiene sus secretos sobre el poder de sus monoplazas y un accidente en la clasificación de Sergio Pérez en el Gran Premio de Mónaco abrió la puerta para que Red Bull quede expuesto acerca de qué tiene su RB19 que lo hace inalcanzable para el resto de las organizaciones. Los rivales confiaron que, después de que los comisarios elevasen el vehículo de Checo para sacarlo de la pista, les permitió conocer más sobre las máquinas de Milton Keynes, y hasta Mercedes reveló que tenían “un puñado” de imágenes que sus ingenieros en aerodinamia estaban mirando.

Mas allá de estas advertencias sobre los estudios que están haciendo diferentes escuderías para tratar de igualar el ritmo de los Red Bull, en el equipo australiano consideran que recién en el Gran Premio de Japón (24 de septiembre) podrían llegar a tener algo interesante en el diseño en el suelo de los vehículos , pero entienden que sólo se tratarán de copias que no los ayudaría a igualarlos. para que otras escuderías cambien los diseños si encuentran algo interesante en el suelo, pero también consideran que limitarse a copiar no supondrá ningún beneficio.

Cuando los comisarios levantaron el RB19 otras escuderías se detuvieron en el suelo del monoplaza que tanta intriga genera Bryn Lennon - Formula 1 - Formula 1

El ingeniero británico Paul Monaghan, el hombre con más experiencia y conocimientos que trabajan en el paddock de Red Bull, explicó qué sintieron después de que se viera el suelo del auto de Pérez: “ No es genial, no exponemos nuestro monoplaza, pero ocurrió y seguiremos adelante . Sin embargo, hay un desfase entre lo que la gente ve, lo que pone en su coche y lo que puede hacer con eso. Será una copia ignorante, y eso hace que no seas más veloz, no se trata sólo de la geometría del suelo. No tienen toda la información”.

Incluso, aseguró que no es sencillo que un diseño se aplique de inmediato sobre un auto, sino que lleva meses instrumentarlo. Es más consideran que será necesario esperar hasta octubre para que cualquier concepto copiado por otros equipos pueda ser real: “ Nuestra trayectoria de desarrollo está bien definida en cuanto a plazos en lo que queremos desplegar . Si cambiamos el plan de desarrollo de alguien, probablemente aumentaremos el desfase en el que pueden llevarlo al coche, así que, más o menos, en Japón veremos dónde está cada uno, pero debemos mantener nuestra disciplina y camino de desarrollo. Sólo podemos cambiar nuestro monoplaza, no podemos influir en lo que hacen los demás, así que seguiremos trabajando a nuestra manera e intentaremos ser los más rápidos ”.

Así fue el accidente que sufrió Checo Pérez en la Q1 del Gran Premio de Mónacopic.twitter.com/CAcxf7ps4j — Minuto Deportes 🇲🇽 (@minutod_mx) May 27, 2023

No están preocupados en Red Bull por las copias que se puedan hacer, porque no sólo hay escuderías interesadas en descubrir los secretos del suelo del RB19, sino que también Mercedes y Ferrari a partir de ver cómo se desplazan Checo Verstappen y Pérez cambiaron el conceptos de sus pontones a downwash.

“ Otras personas mirarán nuestro coche e intentarán, si creen que van a ir más rápido, tomar influencia de él, no pasa nada . Pregúntale a McLaren sobre 2011 y cómo era su monoplaza cuando no era veloz, después apareció con unos escapes que se parecían a los nuestros y era bastante rápido. Por lo tanto, ha sucedido durante muchos años, y continuará. Es un método para nivelar el deporte, no hay derechos de autor, ¿verdad? ”, dijo Monaghan.

