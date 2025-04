Red Bull sigue con los cambios y presentará un diseño muy especial para el Gran Premio de Japón

Las escuderías de las Fórmula 1 suelen captar la atención de sus fanáticos no sólo con la velocidad de sus monoplazas y la destreza de sus pilotos, sino que también la fisonomía de los vehículos son todo un atractivo en el Gran Circo. Y Red Bull quedará en el centro de la escena en el fin de semana del Gran Premio de Japón, ya que presentó en las últimas horas una decoración especial para rendirle homenaje a su socio de motores Honda.

La carrera de Suzuka será el último evento en la casa de Honda con el equipo con sede en Milton Keynes antes de que este último colabore con Ford a partir de 2026, es por eso que los diseñadores de Red Bull eligieron el color blanco para vestir el RB21, un modelo inspirado en el Honda RA272 que Richie Ginther condujo hasta la primera victoria de Honda en la Fórmula 1 en el Gran Premio de México de 1965.

La decoración evoca la bandera nacional de Japón; el tono del blanco del Red Bull difiere ligeramente, por razones de peso, del diseño original. Las imagen de los toros en la cubierta del motor aparecerán en rojo metalizado, mientras que la punta delantera del monoplaza presenta el mismo sol rojo que el RA272, que simboliza la Tierra del Sol Naciente.

Los logotipos de Honda en el automóvil se han modificado según versiones de la década de 1960, mientras que el cono frontal también presenta un logotipo conmemorativo que celebra el 60 aniversario de la histórica victoria de Ginther. La decoración recuerda al Red Bull blanco del Gran Premio de Turquía de 2021 (también un homenaje a Honda después de que el GP de Japón de ese año se cancelara debido a la pandemia de COVID-19, en una temporada que marcó la despedida oficial del proveedor de motores de la F1), aunque siguió proporcionando motores a los equipos de Red Bull en campañas posteriores.

Esta nueva decoración también es muy similar al diseño de toda la temporada del Racing Bulls VCARB 02, que permanecerá sin cambios en el fin de semana del Gran Premio de Japón. Incluso, algunos consideran que esta decoración puede ser fundamental para el debut de Yuki Tsunoda en la escudería, ya que es símbolo de buena fortuna en Japón la combinación de colores rojo y blanco.

Un diseño muy particular para el debut de Yuki Tsunoda en la escudería @redbullracing

Tsunoda, de 24 años, que reemplazará a Liam Lawson, habló de este paso y con este monoplaza especial: “Para ser honesto, nunca esperé competir para Red Bull en el Gran Premio de Japón. Este es el último año de la colaboración entre Red Bull y Honda, así que competir en Suzuka como piloto de Red Bull Racing es algo del destino. Todo ha encajado a la perfección para que esté aquí. Por supuesto, estaba feliz de unirme a Red Bull, pero cuando lo pensé detenidamente, la idea de competir de repente para Red Bull en el Gran Premio de Japón me pareció irreal. No quiero generar demasiadas expectativas, pero para este Gran Premio de Japón quiero terminar en el podio. Dicho esto, sé que no será fácil desde el principio.

Además, el jefe de Red Bull, Christian Horner, habló de esta particularidad de su equipo para el GP de Japón y el vínculo exitoso entre el equipo austríaco y Honda: “Nuestra relación con Honda merece ser celebrada, es de éxito continuo y trajo al equipo uno de los períodos más triunfantes y dominantes de nuestra historia”.

Y continuó: “Max ganó cuatro títulos mundiales con la unidad de potencia Honda, y el equipo conquistó dos títulos de Constructores. Además, la fiabilidad de Honda nos permitió completar la temporada más exitosa de la historia del deporte en 2023. Esta decoración es un homenaje a su éxito en el deporte y al último año de una asociación totalmente positiva. Estoy deseando verla en la pista”.

Max Verstappen estará montado a un monoplaza que le rinde tributo a Honda @redbullracing

Koji Watanabe, presidente de la división de competición de Honda, también hablo de este homenaje que le hará Red Bull a la marca japonesa_ ”Es muy emocionante ver los colores del RA272 en el último coche de Red Bull, en el último año de la asociación entre Honda y el equipo. Nuestra exitosa trayectoria seguirá brillando en la historia de la F1″.

LA NACION