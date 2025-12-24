Red Bull sigue en ebullición: designó a un director y se espera quién ocupará el lugar de Helmut Marko

Los cambios en Red Bull tras la finalización de la temporada de la Fórmula 1 generaron demasiadas especulaciones. La salida de un histórico como Helmut Marko en la estructura directiva del equipo y el ingreso Alistair David Rew, director financiero de Red Bull GmbH, que asumirá el rol de director en la organización tras la confirmación oficial del cese del histórico asesor, supone un nuevo reordenamiento general en la escudería de Milton Keynes.

El reemplazo de Marko se produce en un contexto de reestructuración interna. Desde la muerte de Dietrich Mateschitzen en 2022, Red Bull realizó una serie de cambios relevantes en su cúpula: la partida de Adrian Newey y Christian Horner, fueron la antesala del fin de la relación con Marko después de dos décadas. El propio Marko explicó: “Fue una gran decepción cuando no pudimos ganar el Mundial en Abu Dhabi. Este chasco me llevó a la decisión de que ahora era un buen momento para dejarlo”, dijo en el periódico austríaco Kleine Zeitung.

Helmut Marko, asesor de Red Bull, junto con Max Verstappen

El medio especializado Racing News 365 aseguró que Alistair David Rew, de 52 años, será el nuevo director de Red Bull Racing. Además, su cargo también se extiende a la dirección de otros departamentos como Tecnologías Avanzadas y Trenes Motrices dentro de la estructura de la compañía. Esta sería otra elección de Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de Proyectos Corporativos y Nuevas Inversiones de la empresa.

Según información del medio alemán Bild, la gestión diaria y la responsabilidad sobre el equipo de F1 seguiría en manos de Laurent Mekies, que continuará como cabeza visible en la estructura deportiva, mientras Rew ocupará un cargo clave dentro del área general.

Lo que remarcaron los medios especializados de Europa, es que no está claro por qué no fue seleccionado todavía el ex piloto Sebastian Vettel para reemplazar a Marko, ya que hasta el propio ex asesor, en declaraciones a Sky, dijo que Vettel sería “el candidato ideal” para ocupar su lugar.

La etapa final de Marko en la escudería se vio marcada por la reestructuración de Red Bull y por la imposibilidad de retener el campeonato en 2025: “Creo que el equipo está muy bien posicionado y desde luego no dejo atrás un caos en Red Bull. Todo encaja y estoy seguro de que mejoraremos en algunas áreas”, explicó el ahora ex asesor de RB. Su contrato con la compañía se extendía hasta finales de 2026, pero optó por finalizarlo antes, decisión que habría sido acompañada por una indemnización cercana a los 10 millones de euros, según publicó Bild.

El alemán Sebastian Vettel está apuntado como un posible integrante del equipo Red Bull en el lugar de asesor de la escudería. (AP Foto/Matthias Schrader)

Red Bull además siguió a una serie de movimientos internos ya que tras la renuncia de Horner, la empresa nombró a Stefan Salzer como director, que dejó el cargo justo una semana antes de la salida formal de Marko, que fue reconocido por su labor al frente del programa júnior del equipo y por su trabajo como asesor deportivo.

La salida de Marko y la anterior de Horner le puso fin a una etapa de Red Bull en la que cuando trabajaron juntos desde 2005, la escudería logró 14 títulos mundiales (ocho de pilotos y seis de constructores) y 130 victorias en 418 grandes premios, superando a escuderías históricas como Mercedes.