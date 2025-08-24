En medio de los festejos por la importante victoria de Agustín Canapino con su Chevrolet Camaro en la final de Turismo Carretera, que se disputó este domingo en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, los fanáticos de “el chivo” fueron contundentes al manifestarse sobre las refacciones que tendrá el circuito porteño con el objetivo de recibir en 2027 al Moto GP y, tal vez, a la Fórmula 1. “¡No se toca, la 15 no se toca!“, gritaron los hinchas de manera enfática.

La 15 hace referencia a la tribuna que identifica y le da nombre a los simpatizantes de Chevrolet. Ya está decidido, de acuerdo al proyecto oficial. Ese sector popular será demolido cuando el gobierno de la Ciudad inicie, a finales de este año, las tareas de remodelación del autódromo.

Remodelación del Gálvez: la hinchada de Chevrolet fue contundente durante el TC

La reestructuración del histórico Gálvez significará no solo un cambio en la fisonomía de los dibujos de la pista, sino que también se perderán sectores tradicionales. Este sábado, Canapino había dicho que “ojalá que no” cuando le preguntaron sobre la última carrera en el 12 -un emblemático dibujo del circuito- y la demolición de la tribuna 15.

También se manifestó al respecto, en diálogo con Carburando, Guillermo Ortelli: “Sentimentalmente, duele la pérdida de la tribuna 15, pero entiendo que si es una refacción que va a quedar mucho mejor el autódromo se va a reubicar”.

Un renovado autódromo

Semana atrás, las autoridades porteñas anunciaron que el autódromo Oscar y Juan Gálvez tendrá un nuevo circuito, ideado por el reconocido ingeniero alemán Hermann Tilke, para el Mundial de Motociclismo de Velocidad que regresará a Buenos Aires en 2027.

Remodelación del Gálvez: la hinchada de Chevrolet fue contundente durante el TC

Además de las reformas de la pista, los trabajos se concentrarán en los boxes, el paddock, las tribunas, las defensas, las zonas de seguridad y la incorporación de tecnología e infraestructura. El valor del proyecto alcanzará, según estipularon desde el GCBA, unos 100 millones de dólares, aunque los privados sospechan que ese valor podría incrementarse hasta en un 25%. La obra la encabezará la empresa AUSA, encargada del mantenimiento y la explotación de las autopistas dentro de los límites de la Ciudad y será la mayor transformación del autódromo porteño en 73 años.

El proyecto inicial está focalizado en el MotoGP y el nuevo trazado eliminará sectores históricos de los Circuitos N.º 8 y N.º 9, la Curva de la Confitería, el Cajón y la S del Ciervo, que es la primera curva de los Circuitos N.º 7, 9, 12 y 15.