Resultados del GP de China de la Fórmula 1 hoy

El Gran Premio de China de este 2026 quedará grabado en las páginas doradas de la Fórmula 1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ganó en el Circuito Internacional de Shanghái y se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar una carrera en la máxima categoría. Con 19 años, 6 meses y 18 días, solo lo supera el neerlandés Max Verstappen, tetracampeón del mundo y ganador del GP de España 2016 con 18 años, 7 meses y 15 días. El podio lo completaron George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari).

En una carrera inolvidable, Franco Colapinto tuvo una gran actuación que le permitió sumar su primer punto con Alpine. Tras una carrera marcada por decisiones estratégicas y maniobras defensivas, finalizó en el décimo lugar. Este resultado representa un alivio para el piloto argentino, quien buscaba con insistencia entrar en el Top 10 desde el Gran Premio de Estados Unidos de 2024, cuando también fue décimo con Williams.

El nacido en Pilar manejó de manera excelsa. Fiel a su estilo, realizó una largada limpia y ganó posiciones de inmediato. La clave de su rendimiento radicó en la gestión de neumáticos, su punto fuerte, y en la impecable defensa. El argentino estiró sus neumáticos duros hasta la vuelta 33 sin inconvenientes, pero todo cambió tras un choque con Esteban Ocon a la salida del pitlane. El francés admitió su error y recibió una penalización de 10 segundos, pero Colapinto lo sufrió.

“Lo que más bronca me da es tener mala suerte, que cada vez que estoy ahí por hacer algo bueno haya algo que me frene. Sentí que hice una de las mejores carreras, buscando todas las vueltas, haciendo todo lo que podía, largando con unas gomas duras y avanzando un montón en las primeras vueltas para que después se vaya todo (...) Cuando lo das todo y no salen las cosas te da más bronca. Es parte de la F1″, comentó al término de la carrera.

Franco Colapinto se ilusiona: el argentino sumó sus primeros puntos como piloto de Alpine GREG BAKER� - AFP�

Antonelli, por su parte, vivió una jornada consagratoria. Tras lograr la pole position el sábado, convirtiéndose en el poleman más joven de la historia, el italiano sobrepuso su ritmo a la presión de los Ferrari y aseguró un triunfo que devolvió al himno de su país a lo más alto del podio luego de dos décadas. “Estoy sin palabras, muchas gracias al equipo por ayudarme a cumplir este sueño”, declaró entre lágrimas.

A diferencia de lo que logró Russell en la primera fecha, al joven italiano le costó sacarle una ventaja considerable a sus inmediatos perseguidores. El segundo puesto se lo fueron intercambiando Hamilton y su coequipero Charles Leclerc, en una pelea memorable durante gran parte de la carrera. La paridad se rompió cuando el compañero de Kimi logró sobrepasar a los dos Ferrari. A partir de ahí, tanto Lewis como Charles perdieron ritmo y los representantes de la escudería británica cumplieron con su condición de favoritos para lograr el esperable 1-2.

La emoción de Kimi Antonelli tras ganar un GP de la Fórmula 1 por primera vez, ante la atenta mirada de George Russell JADE GAO� - AFP�

La próxima carrera será en Japón el 29 de marzo a las 2 (horario argentino).

Resultados del GP de China de la F1 2026