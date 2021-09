Súper TC2000. Agustín Canapino, el perfeccionista que festejó tras las polémicas

Un fin de semana agitado desanduvo el Súper TC2000 en San Juan. La visita al circuito de Villicum, para desarrollar la novena fecha del calendario, estuvo marcada por las polémicas. En el revuelo, el único que se enseñó contundente fue Agustín Canapino (Chevrolet Cruze). El arrecifeño marcó el pulso, logró la victoria y quedó a un punto del líder del campeonato, Leonel Pernía (Renault Fluence), que completó el podio, por detrás de Julián Santero (Toyota Corolla).

Un día antes, también fue parte de las controversias: una lista de cinco pilotos que resultaron sancionados por exceder el límite de velocidad en la largada de la Carrera Clasificatoria, lo que derivó que recién después de las 21.15 horas del sábado se confirmara el clasificador, por parte de los comisarios deportivo. El máximo castigo, 45 segundos, lo recibió Matías Rossi, que en rechazo por la penalización desertó de largar en la Final.

Poleman el sábado, el sistema de penalización que implementa el Súper TC2000 lo hizo partir 8avo en la Carrera Clasificatoria. Un toque en la primera curva lo retrasó al 10mo puesto, aunque desde ahí ensayó una escalada impactante. La bandera a cuadros lo recibió segundo a Canapino, como primer escolta de Rossi, pero lo que ocurrió en la pista, que tenía gravitación para la Final, ya que el resultado determina la grilla, sufrió modificaciones que alteraron el ambiente. “Fue casi un fin de semana perfecto: la pole y segundo en la pista, pero cometí un exceso en la largada y me retrasé. Lo lamento: son puntos que perdí, soy perfeccionista y no me gusta equivocarme. Los tres de la fila veníamos pasados y caí en la trampa al ir en la manada. Hay que reconocer cuando uno se equivoca”, comentó el arrecifeño, sobre la polémica.

La bandera a cuadros decreta el triunfo de Agustín Canapino; atrás, Julián Santero (Toyota Corolla): el mendocino no logró incomodar al piloto del Chevrolet Cruze N°86 Súper TC2000 oficial

De segundo a tercero en la Carrera Clasificatoria, no perdió el eje y con clase y en un puñado de vueltas ejecutó el plan para la victoria. Primero atacó a Facundo Ardusso (Honda Civic), que no tuvo un auto competitivo; luego a Franco Vivian (Toyota Corolla), que heredó el triunfo el sábado ante los recargos para Rossi, Canapino, Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze) y Santero. “Llegamos a la punta rápidamente, era la idea. Después con Julián [Santero] fue un mano a mano muy intenso. Una pelea de mucha estrategia, logré neutralizarlo porque hice lo mismo que él con el Push to Pass, que es muy dinámico. La ventaja del aire limpio también ayudó para controlarlo”, analizó el vencedor, que con 154 puntos quedó a una unidad del puntero Pernía.

Leonel Pernía (Renault Fluence), la locomotora del trencito en Villicum; el monarca del Súper TC2000 en 2019 completó el podio y se mantiene en la cima del campeonato Súper TC2000 oficial

“Un circuito que nos costó. La falla en el motor de ayer [sábado] nos hizo resignar bastante y por eso marcharme como puntero es importante: salimos muy bien parados, porque tirando con todo era bastante más lento que los Chevrolet y los Toyota”, la parte positiva que resaltó Pernía, uno de los pilotos que alertó sobre los excesos que derivaron en las penalizaciones. “Sabía que iba a haber sanciones, porque largué a 80km/h y fui uno de los que se quejó. Felicito a los comisarios deportivos y que respetemos la velocidad de la largada, si no transitamos grises que hacen que no se tenga en claro lo que se puede hacer arriba del auto: algunos largaron a 100km/h y el límite es de 80km/h. Me enteré de lo de Rossi, pero estuvo muy claro en la reunión de pilotos de la advertencia, después la sanción de cinco segundos y hasta estaba previsto una exclusión, que considero que era excesiva. Le tocó a Matías, que no estuvo en la reunión de pilotos y no sé si le habrán comentado los del equipo. No creo que juegue con algo que lo iba a perjudicar”, la posición del ganador de los 200 Kilómetros de Buenos Aires, respecto a la determinación de los comisarios deportivos.

Matías Rossi (Toyota Corolla), ganador en la pista de la Carrera Clasificatoria del sábado, recibió un recargo de 45 segundos y cayó al puesto 18; la decisión de los comisarios deportivos provocó que el campeón defensor desertara de participar en la Final Súper TC2000 oficial

Exceder límites de la pista y el exceso de velocidad de largada, el combo de la sanción de 45 segundos para Rossi, que de ganador cayó al puesto 18 de la Carrera Clasificatoria. El piloto, que venía de participar en el Stock Car, recién el sábado, en un vuelo privado, logró viajar a San Juan, debido a las trabas que debía sortear por las restricciones sanitarias. En el circuito se manejó en una burbuja, al punto que dormía en una casilla alejada y ningún integrante del equipo Toyota Gazoo Racing lo asistió, por ejemplo, para abrocharse los cinturones de seguridad. Si la incertidumbre por poder correr lo invadió durante la semana, la penalización derivó en una deserción.

“Decidí no largar la final de hoy [por ayer] del Súper TC2000 cuando me pusieron a dedo e injustamente en el P18, cuando deberíamos largar desde la pole, después del triunfo de ayer [por el sábado]”, escribió Rossi en las redes sociales. El enojo del campeón defensor ya estaba instalado tras la Carrera Clasificatoria y antes de conocerse la sanción: “Los equipos rivales no la hicieron fácil. Algunos directores deportivos creo que jugaron un poco sucio pidiendo controles y limitaciones hacia mí. Eso no me gusta, tienen que ganar en la pista, no pidiendo una excepción de la regla. Uno empieza a saber quién es quién”.

En los circuitos de Rosario, Alta Gracia y Buenos Aires, donde se premiará con doble puntaje, se dirimirá el campeonato. “Está muy abierto todo, falta mucho: pocas carreras, pero muchos puntos. Solo quiero que sea limpio, que los compañeros de equipo jueguen limpio y que gane el que tenga que ganar”, advirtió Canapino, que solo tiene un ladero frente a estructuras que presentan cuatro autos. Tres batallas que, posiblemente, se extiendan más allá de la pista.