El poleman del sábado se reactivó el domingo para sellar una victoria imponente, después de ensayar maniobras colosales que le posibilitaron avanzar desde el octavo puesto a lo más alto del podio. Facundo Ardusso (Renault Fluence) resultó la figura de la segunda fecha del Súper TC2000, que repitió escenario, aunque cambió de dibujo. El circuito N°9 enseñó el progreso del Rombo, que también se impuso en la Carrera Clasificatoria, con Leonel Pernía (Renault Fluence). La nueva temporada demostró que el cambio de reglamento que ejecutó la categoría, con autos con mayor carga aerodinámica, realzó la lucha y el espectáculo se ofrece más atractivo.

Un inicio enredado, con cuatro ingresos del Auto de Seguridad, no le quitó brillo a la carrera. Y ahí Ardusso fue el piloto que mayor rédito tomó, con lecturas de tiempo y momentos para atacar. El sobrepaso a Matías Rossi (Toyota Corolla) y a su compañero Pernía, en una misma acción -saltó a la cabeza del pelotón- coronó el avance.

"El auto de la semana pasada estaba en una categoría distinta a lo que mostraban Canapino (Chevrolet Cruze), Rossi y Santero [el mendocino de Toyota estuvo ausente porque el jueves pasado dio positivo de Covid-19]. Tuve más grip, desde lo aerodinámico y el aspecto mecánico, y eso nos permitió levantar el nivel. Eso no se logra de casualidad, es el esfuerzo y el trabajo de todo el equipo, que más allá de los resultados que obtuvo en los últimos tres años se mantiene con hambre de gloria. Supimos sacar las conclusiones para pasar de un buen funcionamiento a una tarea excelente", le comentó Ardusso a LA NACION.

El parejense permaneció el fin de semana en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires, a diferencia de otras carreras en las que la mayoría de los pilotos descansa en hoteles o en departamentos. Y esa comunión con los mecánicos y el equipo se trasladó a la pista, con un auto contundente y un manejo que no dejó grietas para que los rivales pudieran desenfocarlo de un éxito que se le estaba negando: Ardusso no ganaba desde el 9 de junio del año pasado, en Rosario.

"De mis mejores carreras, la pongo dentro del top 3, junto con los 200 Kilómetros de Buenos Aires y la carrera en Termas de Río Hondo, las dos de 2018. Por el lugar, la trascendencia, porque largué octavo y en el recorrido superé a cuatro campeones [Canapino, Juan Manuel Silva, Rossi y Pernía]; después tuve fortuna con el quedo de [Juan Ángel] Rosso y la facilitación del sobrepaso al Negro [Matías] Milla, que me cedió el lugar", analizó el bicampeón 2017 y 2018 que tuvo el Súper TC2000. Adelantar dos puestos en la primera vuelta le brindó confianza y marcó una tendencia al conjunto.

El doble sobrepaso, entre el giro 12 y 13, y el abandono de Pernía, por un principio de incendio, dejó a Ardusso en un mano a mano con Rossi. El piloto de Renault sostuvo el ritmo y resultó inabordable. "El rival era Matías, lo veía con nivel para avanzar, mientras que a Leo no lo veía rápido y nos estaba juntando, nos comprimía. Por eso yo traté de estar delante de Rossi cuanto antes y salió una maniobra espectacular", asegura el santafecino, que quedó segundo en el campeonato, con 38 puntos, al igual que Canapino, y a cuatro unidades del líder Rossi.

"Pudimos plasmar buenos resultados, algo que el año pasado, en un mismo nivel de performance, no pudimos hacer. En ese sentido estoy contento, porque estamos para ganar: no se dio ninguna de las dos veces en Buenos Aires, pero son circunstancias. El potencial está y eso al piloto le da confianza", señaló Rossi, que fue segundo en la apertura, por detrás de Canapino, a quien atacó hasta la última curva, y ahora de Ardusso, aunque el santafecino no le dio oportunidades de un acercamiento.

Los Renault marcaron el camino en la segunda fecha -Milla completó el podio-, mientras que Toyota, sin la presencia de Santero y con Ruben Barrichello desandando la adaptación -volvió a terminar 8avo, después de largar 22, por la exclusión de la carrera del sábado, por un toque a Hernán Palazzo- quedaron en desventaja para reagruparse y brindar batalla. "La carrera que viene vamos a tener más datos y eso es algo que nos dará una evolución. Hay que sostener este avance y no descarto a nadie. Quizás para afuera se aprecie que Renault, Toyota y Chevrolet están un paso adelante, pero hay un gran nivel de equipos y a la categoría la veo fortalecida, respecto a 2019", resalta el vencedor, que le dio el triunfo 106 a la marca y el N°30 al modelo Fluence.

"El año pasado, más allá de los resultados, el auto no me gustaba: era lento. Este se asemeja más al de 2018, que era todavía más rápido. Y en lo personal me gusta un auto rápido, porque cuanto más rápido es más difícil de manejar y hay menos tiempo para tomar decisiones. El desgaste físico y mental es mayor y eso es algo que disfruto", dice Ardusso, el mejor plan que presentó Renault en Buenos Aires.

