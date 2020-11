El festejo de Rubens Barrichello, ganador de las dos carreras que el Súper TC2000 desarrolló en el circuito N°6 del autódromo Oscar y Juan Gálvez Crédito: Super TC 2000

Alberto Cantore Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de noviembre de 2020 • 17:14

Con la camiseta argentina con el N°10 apretada en la mano derecha atendió a los medios de prensa. Analizó la victoria, con la que redondeó un fin de semana de ensueño, después de ganar el sábado la carrera Clasificatoria, pero también dejó mensajes de aliento y apoyo para un país que mantiene el duelo por la muerte de Diego Maradona. Rubens Barrichello fue el actor principal del Súper TC2000, que en el autódromo Oscar y Juan Gálvez desarrolló su quinta fecha de un campeonato que finalizará en febrero de 2021: a los 48 años demostró su vigencia y reflejó el carisma que lo envuelve, ese que provocó que cada piloto de la categoría lo felicitara y se alegrara por el éxito del piloto de Toyota Gazoo Racing.

"La Argentina pasa un momento difícil por la muerte de Maradona, que fue un héroe con la pelota. Todos están tristes, lo pude ver en la calle, en las imágenes de la televisión. El triunfo va dedicado a todas las personas que sufren", relata, con voz pausada Barrichello. No es efusivo, entiende que no hay demasiado espacio para las risas y los gritos, aunque con los miembros del equipo se desató y saltó sobre ellos antes de la ceremonia de premiación. "Los jóvenes tienen que trabajar y soñar alto. Este fin de semana gané, pero el que viene se arranca desde cero. Una victoria no te otorga ningún privilegio", explica, quien corrió 323 grandes premios de Fórmula 1 y celebró 11 éxitos.

De principio a fin, el único instante de intranquilidad lo provocó el ingreso del Auto de Seguridad, a falta de dos giros. "No podés lamentarte si entra el Pace Car. La comunicación con Fernando [Croceri, el ingeniero] era muy fluida. Yo le dije que había visto humo, que había que ser cuidadoso y él me respondía que estuviera enfocado. Mi carrera fue tranquila y eso en un relanzamiento a falta de tan poco puede llevarte a una equivocación, porque no llevás la misma velocidad de por ejemplo Agustín [Canapino]. Él estaba exigiéndose, superando autos, venía con otro ritmo", le explica a LA NACION el paulista, que el 11 de octubre pasado firmó su estreno ganador en el automovilismo argentino, en Top Race.

Rubens Barrichello conduce el Toyota Corolla a la victoria; ahora festejó en el Súper TC2000, un mes atrás, con un Toyota Camry, se estrenó como ganador en Top Race Crédito: Super TC 2000

El dibujo del trazado no le era ajeno a Barrichello. Con modificaciones, fue el escenario en el que la F.1 se presentó por última vez en la Argentina. El 12 de abril de 1998 ganó Michael Schumacher (Ferrari) y Rubinho arribó décimo, con el Stewart N°18. "Estos triunfos son particulares, quedan en el recuerdo como lo fue mi primera pole en la F.1 en Spa-Francorchamps en 1994. Es un circuito muy técnico para manejar, es muy lindo para recorrerlo solo, aunque quizás un poco difícil para adelantar. Pero creo que se vieron dos muy buenos espectáculos", recordó Barrichello, que con 35 puntos marcha en el séptimo puesto en el campeonato.

Rubens Barrichello antes de la partida, en el homenaje del Súper TC 2000 a Diego Maradona Crédito: Super TC 2000

El espectáculo, como resaltó Barrichello, estuvo detrás del Toyota Corolla N°11. El avance de Canapino (Chevrolet Cruze) y el retraso de Matías Rossi (Toyota Corolla) marcaron el pulso para el campeonato, en una carrera que tuvo varios roces que terminaron con exclusiones y un apercibimiento. El segundo puesto del arrecifeño le posibilitó achicar a 13 unidades (88 a 75) con Rossi, que se vio perjudicado al enredarse con el campeón vigente Leonel Pernía (Renault Fluence) y terminó por quedar eliminado al engancharse con Berni Llaver (Chevrolet Cruze). Por esas maniobras, Pernía fue apercibido y Llaver, excluido de la carrera. Otro que también recibió la exclusión fue Matías Milla (Renault Fluence).

Agustín Canapino largó duodécimo y finalizó segundo; el arrecifeño recortó a 13 puntos la ventaja con el puntero del campeonato Matías Rossi Crédito: Super TC 2000

"Muy amargado, muy caliente. Las dos maniobras con Pernía y después Llaver que termina por sacarme", señaló Rossi, que no sumó y la semana próxima intentará tomarse recuperar terreno, cuando el Súper TC2000 lleve adelante la sexta fecha, en el circuito N°7 del autódromo capitalino. "No sabía que era Rossi, pensé que era [Julián] Santero. ¿Cómo voy a dejar fuera de carrera a otro piloto? Salimos acelerando los dos", señaló Llaver, que más tarde dialogó con Rossi, sobre la maniobra.

Los despistes, los roces y la voracidad empujaron a Canapino, que partió 12do y escaló hasta el segundo lugar. En la vuelta final superó a Nicolás Moscardini (Honda Civic), que completó el podio. "Barrichello manejó 20 vueltas al detalle y yo 15 al límite, él pudo cuidar el auto, administrarlo. Quizás con algunas vueltas más lo podía intentar, pero conociendo su capacidad hubiera sido muy difícil. Desde el equipo me informaron del retraso de Rossi, así que en el relanzamiento pensé más en el campeonato que en la carrera, aunque a Guillermo [Cruzzetti, el ingeniero] le avisé que iba a intentar avanzar sobre Moscardini", dijo el arrecifeño, acerca de cómo diseñó el desenlace de una carrera que no ganó, pero tomó como un éxito.

Conforme a los criterios de Más información