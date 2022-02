TC 2022. Debuta Toyota, regresa Rossi y cambio de equipos para Werner y Canapino

Una temporada que quedará en la historia. El Turismo Carretera lanza su 79ma aventura y una vez más el estreno del calendario será en el autódromo de Viedma: desde el paisaje rionegrino se ofrecerán los primeros análisis de las múltiples modificaciones que ensaya la categoría para 2022. El principal golpe de escena será el debut de Toyota, con el modelo Camry, que provocará además el retorno de Matías Rossi, campeón en 2014 y ausente desde 2019. Con la incursión de la automotriz japonesa, con la bandera de Toyota Gazoo Racing Argentina, serán cinco las marcas que batallarán por la corona y el TC repetirá la breve experiencia de 1981, cuando a la tradición de Ford, Chevrolet, Torino y Dodge se sumó, en episodios, Fiat y Peugeot. Pero también hay pases de pilotos, entre los que se destacan los del bicampeón Mariano Werner, que se desvinculó del Martínez Competición, pero mantiene la esencia de la estructura que le permitió la doble corona; la incorporación de Agustín Canapino al JP Carrera, donde Guillermo Ortelli será el director deportivo, y el cambio de equipo y de marca de Manu Urcera, quien trabajará junto al Maquin-Parts Racing y competirá con Torino, tras completar seis años bajo la órbita de Chevrolet... En total serán 11 los pilotos que buscarán nuevos caminos para alimentar un único sueño: ser campeón.

Con un parque de 50 autos, el TC enseña liderazgo y robustez. Es la mayor cantidad de inscriptos de las últimas 129 carreras -estadística del sitio SoloTC- y para superar la marca hay que viajar a 2011, cuando en el inicio del campeonato, en Mar de Ajó, se contabilizaron 55 participantes. Un reto presentar ese número de máquinas en épocas de bolsillos empobrecidos y con una inflación que golpea la economía de las empresas que son los sponsors a los que se recurre para financiar un auto. El presupuesto para una carrera asciende a 3.500.000 de pesos y armar un auto nuevo, completo, tiene un valor aproximado de 100 mil dólares. ¿Algunos precios? Un motor completo, US$ 45 mil y $ 5 millones del costo del kit de la ACTC; junta de tapa de cilindros, $ 20 mil; portamasas delanteros, un millón de pesos el par; carburadores, 1800 dólares; caja de velocidades, $ 2 millones…

El bicampeón Mariano Werner con nuevos retos: revalidar el título con una nueva estructura; el entrerriano mantiene el grupo de tareas con los que se consagró, pero el auto será atendido en un taller de Paraná @mwernerok

Cuando en octubre pasado la ACTC aprobó el pedido de Toyota Argentina para incorporar el modelo Camry, la medida alentó el debate entre los tradicionalistas y los innovadores, aquellos que pretenden romper el molde y fomentar cambios y crecimiento. El taller de los hermanos Miguel y Marcos Jakos, en Ramos Mejía, atenderá las unidades con las que competirán Rossi y Andrés Jakos; los motores multiválculas serán Cherokee y los proveerá Rody Agut. Las primeras pruebas las desarrollaron los pilotos Juan Pablo Gianini (Ford) y Christian Ledesma (Chevrolet), mientras que Manu Urcera tomó el mando del Chevrolet con el que se hizo la comparación en el ensayo aerodinámico. Los test tuvieron como escenarios los circuitos de Rafaela y de Paraná. “Estuve mucho tiempo en TC y sé lo difícil que es adecuar a las marcas. Sabemos que habrá un período de adaptación. Toyota siempre me pone estos desafíos y cuando la marca ingresa a una categoría es con un proyecto a largo plazo: no es correcto pensar que el Camry va a estar de igual a igual en las primeras carreras. En las pruebas el auto se mostró sobrevirante, inestable de cola. Es el comienzo de las tareas, hay que recorrer un camino hasta encontrar el desarrollo y equipararse con las restantes marcas”, comentó Rossi, que fue campeón con Chevrolet, luego se pasó a Ford y ahora competirá con Toyota.

Para Ledesma, campeón 2007, el Camry tiene mucho potencial. “Es un auto con muy buen poder de frenado y un tránsito de primera parte de curva muy bueno. Hay que trabajarlo mucho en la parte elástica para conseguir un óptimo equilibrio y quizás haya que hacer ajustes al reglamento”, vaticinó el marplatense, que se mantiene en Las Toscas Racing. El ingeniero Alejandro Iuliano, responsable del departamento técnico de la ACTC, señaló que “el Toyota irá con difusores de 32mm -al igual que Chevrolet- y con un régimen de 8900 RPM. Será una de las variables de ajuste si vemos que falta potencia. El lastre y la carga aerodinámica son las restantes opciones que se manejarán durante el año para compensar si existe un desequilibrio”.

Matías Rossi y Andrés Jakos, los pilotos que presentará Toyota en el Turismo Carretera en 2022; con el ingreso en la categoría, Toyota Gazoo Racing Argentina extiende los tentáculos en el automovilismo nacional: es protagonista en Súper TC2000, Top Race V6, TC Pick Up y el Rally Argentino, mientras que con un equipo satélite batalla en el Turismo Nacional @misil1misil

Las miradas se concentran en el Camry, pero los candidatos de siempre se alistan para la nueva temporada. Werner cambió de equipo nuevamente, luego de lograr el título: en 2021 dejó el Memo Corse para incorporarse al Martínez Competición y ahora se aleja de la estructura del Gurí con el reto de hacer historia con el Fadel Racing. Un taller en Paraná, los mecánicos de siempre, Marcos Laborda en la atención del chasis y Agut afinando los motores, el grupo de tareas para revalidar los laureles. Si el máximo referente de Ford cambia, quien lleva la guía de Chevrolet no se quedó atrás: Canapino se mantendrá dentro de Squadra Canapino, el legado que dejó su padre Alberto, aunque competirá bajo el paraguas del JP Carrera, con el que corrió en 2010. “Vuelvo un poco a lo que hacía cuando estaba con mi viejo: encargarme de la parte técnica y, sobre todo, manejar. Eso es lo que más me gusta, a lo que me dedico y lo que más quiero hacer. La dirección de un equipo es algo muy amplio: sos jefe, director, organizador… No es lo mío, eso lo hacía Alberto con nuestro equipo de TC y obviamente quedé a cargo después de haberlo perdido. Pero no es algo para lo que nací”, apunta el tetracampeón.

Nuevamente de pretemporada en la Campos Academy, en España, Manu Urcera hizo un giro en su proyecto. Canceló el plan que diseñó con el Alifraco Sport y la motorización de Lucas Alonso y eligió nueva estructura y marca: el Maquin-Parts, de la familia Soljan, y Torino, con quien se estrenó en 2015 en el TC. “El equipo y yo tenemos la necesidad de ser campeones”, el desafío que se impuso para 2022 el rionegrino. La presentación del auto, en el aeropuerto de San Fernando, en un hangar, un toque de distinción para quien tiene la corona como única meta para la temporada.

El décimo año en el TC no descubre a Facundo Ardusso en los denominados equipos top. El parejense, en el último lustro, pasó de Renault Sport Torino Team al JP Carrera y en 2022 será la figura del LRD Performance. “Me sedujo la intención de Diego [De Carlo] de armar un equipo casi exclusivo. Además, fue el primero con el que hablé después que Gustavo Lema me dijo que no tenía lugar en el JP: el primero que se interesó por mí”, sentenció Ardusso, que contará con la atención del ingeniero Braian Kissling y los motores de Alfredo Gardelito Fernández. “Es un año especial en el sentido del trabajo que hice durante el receso debajo del auto: a diferencia de las nueve temporadas anteriores, esta vez tuve que vender el auto completo, juntar el 100% del presupuesto”, relató quien lucirá e N°83 en el Chevrolet.

En su décima temporada en el TC, Facundo Ardusso enciende la ilusión del LRD Performance @facundoardusso

El TC se pone en marcha y como es costumbre tendrá carreras especiales. En 2022 serán cuatro: en Centenario y en Toay, en la 2ª y 4ª fecha, la particularidad será el cambio obligatorio de los dos neumáticos derechos; en Villicum, cambio de neumático y repostaje de combustible, y en Rafaela será el turno del premio económico. En la etapa Regular, los autos cargarán lastre, con un máximo de 35 kilos: 20 kilos, por la primera victoria; 10kg, ante el segundo éxito y otros 5kg, si acumula tres triunfos. La novedad es que los pilotos que se clasifiquen para la Copa de Oro, el mini torneo que consagra al campeón, no llevarán kilos extras, por lo que en las cinco fechas finales del calendario los autos estarán en igualdad de condiciones. Hoy, desde las 9.08, con tres tandas de entrenamientos y la prueba de clasificación, el TC empezará una temporada histórica, un hito más para la categoría más longeva del planeta.