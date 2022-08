TC en Paraná: festejó Leonel Pernía, después de una polémica sanción a Della Motta

Era el primer triunfo de Facundo Della Motta (Dodge) en el Turismo Carretera, pero resultó el séptimo de Leonel Pernía (Torino) en la categoría. La polémica sanción de cinco segundos que aplicaron los comisarios deportivos Carlos Garrido y Gustavo Mancuso al piloto sanjuanino, ganador en la pista, modificaron el clasificador. Una maniobra en la tercera vuelta de la competencia final en el autódromo de Paraná, donde se desarrolló la 10ma fecha del campeonato y última de la Etapa Regular, terminó por retrasar al cuyano -que con el castigo cayó al 7mo puesto- y allanar la victoria del tandilense, que se aseguró una plaza en la Copa de Oro, el mini torneo de cinco carreras que consagrará al campeón.

Con el éxito, Torino sumó el cuarto festejo en cadena, todos con diferentes pilotos, y la marca tendrá a cinco representantes en el sueño por el título: Pernía, Germán Todino, Manu Urcera, Juan Cruz Benvenuti y Esteban Gini.

Con la victoria de Leonel Pernía, Torino acumula cuatro éxitos consecutivos en el Turismo Carretera; la marca estará representada por cinco usuarios en la Copa de Oro: Pernía, Todino, Urcera, Benvenuti y Gini ACTC

Segundo en la prueba de clasificación, ganador de la segunda serie –la más rápida de la mañana–, Della Motta se aseguró el mejor lugar de partida para la carrera final, esa que dominó desde el inicio hasta la bandera a cuadros. Pero en el tercer giro, el sanjuanino del AyP Competición se excedió en la frenada de la chicana y los comisarios deportivos consideraron que al “cortar” la pista había sacado una ventaja, respecto a sus perseguidores, en particular Valentín Aguirre (Dodge), que intentaba recortar la diferencia. La sanción de cinco segundos se hizo efectiva al finalizar la carrera, por lo que Della Motta ensayó en la pista intentos de fuga para acumular una diferencia superior al tiempo de penalización, aunque el esfuerzo no tuvo compensación.

La polémica se desató porque en la maniobra que terminó en castigo, el sanjuanino no se benefició si no que se perjudicó: perdió más de un segundo al retornar al asfalto. El cronómetro así lo destacó: marcó 19,928 segundos en el último parcial de pista, mientras que en las restantes 24 vueltas su peor registro en ese sector fue de 18,768. Un recargo por un exceso en el que no perjudicó a rivales y ¡fue más lento! Incomprensible.

Duelo de Dodge: Facundo Della Motta perseguido por Valentín Aguirre: el sanjuanino ganó en la pista, pero recibió un polémico recargo de cinco segundos y finalizó séptimo; el arrecifeño abandonó por la rotura del motor a dos giros del final, cuando era el escolta ACTC

“Tenía la esperanza de bajar del auto y con mi argumento discutirla. Me encontré con esa situación de pista que no estaba marcada y me tomé el recaudo de no ganar tiempo en el sector, pero lamentablemente los comisarios no opinan lo mismo. Respeto la decisión, pero no la comparto. Ganamos en la pista y séptimo lugar en los papeles”, comentó Della Motta, con resignación. “No es la forma en que queríamos ganar, porque los pilotos siempre queremos ganar en la pista. La Dodge [por Della Motta] estuvo muy fuerte, al igual que Mariano Werner [Ford], pero nosotros también tuvimos un gran auto y tengo el apoyo de un gran equipo”, resaltó Pernía, que celebró junto a Las Toscas Racing la herencia doble: porque a la sanción del cuyano se sumó que Aguirre, que marchaba como escolta en la pista, sufrió la rotura del motor a falta de dos vueltas para el desenlace. El podio finalmente lo completaron Matías Rossi (Toyota) y Mariano Werner (Ford).

Matías Rossi (Toyota) se clasificó a la Copa de Oro, después de la penalización que sufriera Juan Bautista De Benedictis (Ford); las cinco marcas que compiten en el TC tienen al menos a un representante en la definición ACTC

Los 12 pilotos de la Copa de Oro

La victoria consolidó la clasificación de Pernía a la Copa de Oro; además, cumplió el requisito reglamentario de tener un triunfo en la temporada para coronarse campeón. El mini torneo de cinco carreras que comenzará el 18 de septiembre en el autódromo Rosendo Hernández, de San Luis, y finalizará el 11 de diciembre en el Villicum, en San Juan, tiene como líder entre los 12 candidatos a Agustín Canapino (Chevrolet), que suma 39 unidades, producto de ser el ganador de la Etapa Regular y de las ocho unidades de bonus por victoria en el calendario. Detrás del arrecifeño, que ayer tuvo un despiste –finalizó 11mo– se posicionan Santiago Mangoni (Chevrolet), Todino, Urcera, Benvenuti y Pernia, todos con Torino, con ocho puntos; la lista la completan Mauricio Lambiris, Werner y Julián Santero, usuarios de Ford, Jonatan Castellano (Dodge), Gini (Torino) y Rossi (Toyota), que logró la última plaza por 1,5 puntos sobre Juan Bautista De Benedictis (Ford), que fue penalizado porque su auto no dio la altura en la revisión técnica. Con el ingreso del Misil, las cinco marcas tienen al menos a un representante en la carrera por la corona.