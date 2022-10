TC2000 celebra su gran carrera: 200 Kilómetros de Buenos Aires, la prueba que más quieren ganar los pilotos

La de 200 Kilómetros de Buenos Aires es la carrera que los pilotos de TC2000 más quieren ganar. Un escenario emblemático, el autódromo Oscar y Juan Gálvez, provee la escenografía ideal para una competencia única en el país. Que en 2022 posee aun más importancia para los corredores invitados. Ellos fueron los protagonistas del sprint efectuado este sábado, que definió la grilla de largada para la carrera del domingo. El más veloz, como en 2021, fue Antonino García, que le dio el cajón 1 de partida al Renault de Leonel Pernía. Detrás de él se ubicó Christian Ledesma, con el Chevrolet de Agustín Canapino. El uruguayo Santiago Urrutia completó el podio a bordo del Chevrolet de Bernardo Llaver.

García triunfó el año pasado junto a Pernía, defendió la vanguardia que había conseguido en la prueba clasificatoria para el sprint. Se impuso de punta a punta y pese a que su perseguidor, Ledesma, accionó el sistema Push to Pass en la séptima vuelta. El piloto de Renault se defendió y evitó el sobrepaso. Llegó primero al cabo de las diez vueltas y largará también primero la competencia más importante de la categoría.

Antonino García, convocado por Leonel Pernía, cruza la meta en el primer lugar y gana el sprint clasificatorio reservado para conductores invitados, que definió la grilla de salida de la ambicionada 200 Kilómetros de Buenos Aires. Prensa TC 2000

Ledesma, de 46 años, contó que aceptó el desafío de correr los 200 kilómetros por la relación que lo unía con Alberto Canapino, el padre de Agustín (que lo invitó) e histórico preparador fallecido en febrero del año pasado. Su velocidad mostró que el marplatense está intacto. “Venimos bien, haciendo un buen trabajo. Tengo mucho todavía por aprender. Conseguimos una buena estrategia en función de la carrera; estamos muy firmes”, contó quien se coronó campeón de TC2000 en 2004.

Canapino, escolta en la temporada a 26 puntos del líder, Pernía, felicitó a Ledesma: “Christian viene haciendo un trabajo espectacular, hizo un muy buen sprint. Queda mucho por analizar y evaluar. Tenemos un auto como para pelear en la carrera y vamos a hacerlo”, dijo el arrecifeño. Aludió a la prueba que se iniciará este domingo a las 12.10 y constará de 60 vueltas o 90 minutos.

Resultados finales del Sprint ⚡ en el #GPYPFInfinia #200kmBA 🏆



Mañana será la final y la gran definición del #PirelliChallenge150Años 😎 pic.twitter.com/0cvQeuUoA5 — TC2000 (@SuperTC2000) October 1, 2022

El recuerdo de 2017

Una de las carreras más dramáticas y emotivas de los 200 Kilómetros de Buenos Aires tuvo a Ledesma como protagonista. El emblema de Chevrolet nunca ganó como titular, pero se desquitó como invitado. Cinco años atrás fue convocado por Emiliano Spataro –quedó 13º en la prueba de clasificación– y en el final del ensayo del viernes protagonizó un despiste que destrozó el Renault Fluence que manejaba.

“Un fin de semana de mucho estrés y emoción. Desde hacía un año yo no estaba en la categoría y Maxi Juárez, Sergio Poltze y Emiliano [Spataro] me insistieron tanto que acepté. Como era un auto nuevo, me dijeron que hiciera como un desarrollo, porque no habían tenido tiempo para pruebas, y terminé destrozándolo. El recuerdo no es bueno, más allá de que ganamos la carrera”, señaló Ledesma, que vivió en soledad la última vuelta y lloró de emoción en el garaje.

Matías Rossi, otro campeón invitado

Convocado por Julián Santero (cuarto en el campeonato), Matías Rossi intentó durante todo el sprint de este sábado sobrepasar a Urrutia y ubicar en el tercer puesto de la grilla a su Toyota. Le fue imposible, pese a que el Chevrolet del uruguayo padecía un problema en la caja de cambios. Rossi quedó a más de 8 segundos de García en el sprint para invitados, pero su binomio con Santero no debería ser descartado de entre los posibles vencedores para la carrera de este domingo. “Los invitados tenemos una incidencia mayor que en otros años. Para mí, como invitado, es buenísimo, aunque hay pilotos titulares que no están muy de acuerdo”, afirmó el Misil, cinco veces campeón de TC2000.

La primera curva de la carrera sprint en el autódromo porteño, que vio vencedor a Antonio García y segundo a Christian Ledesma, el piloto elegido por Agustín Canapino para este domingo. Prensa TC 2000

Será una carrera sin igual, la más ambicionada del año. Cada piloto que largue deberá manejar durante un mínimo de 20 giros y un máximo de 40 antes de entregar el auto a su compañero de binomio. Los equipos pueden ejecutar más de un cambio de conductor, sea por necesidad o por estrategia.