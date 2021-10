Top Race V6: La alegría del binomio Frano-Fritzler y el susto del puntero Azar

Un desquite para Matías Frano (Mitsubishi Lancer), que se tomó revancha del éxito en la pista que logró un mes atrás también en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires, aunque un recargo por una maniobra controvertida con José Manuel Sapag (Chevrolet Cruze) le quitó la victoria y lo retrasó al puesto 19 del clasificador. Una aventura singular para Otto Fritzler, el piloto invitado del binomio ganador y el encargado de llevar el auto a lo más alto del podio. Una jornada descontrolada para el puntero del campeonato Diego Azar (Toyota Camry), que en la 8ª fecha del Top Race V6 protagonizó un insólito accidente en la calle de boxes antes de la Carrera Clasificatoria.

😱 Yo no encuentro palabras para definir esto que sucedió en la presentación del Top Race en Buenos Aires. ¿Me ayudan? pic.twitter.com/IosMC7QD0w — Diego Durruty 📝🎙️📹 (@diegodurruty) October 17, 2021

La Carrera Clasificatoria lo dejó en una posición expectante a Frano, que finalizó en la tercera ubicación y aspiraba a avanzar en la Carrera Final al primer puesto. El piloto de Villa Madero eligió al juvenil Fritzler, de 18 años, para completar el binomio y la estrategia resultó perfecta: con firmeza llevó el auto a la victoria. Primero ejecutó un sobrepaso sobre Sapag; el ingreso del Auto de Seguridad (AS), por el despiste de Darío Giustozzi, le dio la oportunidad de superar a Fabricio Persia (Chevrolet Cruze) y no la desaprovechó.

La habilidad del talentoso piloto -es el más joven en firmar el primer éxito en las categorías de la ACTC- se enseñó tras el segundo ingreso del Pace Car -accidente que involucró a Baltazar Leguizamón y Damián Fineschi-: en el relanzamiento se afirmó como líder sin ofrecerle aire a Persia.

Azar, puntero y enredado

Arribó como puntero y favorito a la cita, ya que el binomio lo completaba el bicampeón Matías Rossi. Pero Diego Azar, el piloto titular del Toyota Camry, se vio envuelto en una situación de peligro, que lo corrió del eje. Marcó la pole y largaba primero la Carrera Clasificatoria, aunque en la calle de boxes embistió a una joven -hija de Ariel Persia, piloto de Top Race Series- que se desplazaba en un monopatín en un sector que en ese momento estaba inhabilitado para el público.

Diego Azar, una jornada descontrolada en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires Top Race

“Sigo en shock y apenado por el incidente (…) No tenía ni ganas de correr. Me costó seguir la carrera. La vuelta previa la hice pensando incluso en no correr y cuando llegué a la grilla, tanto el Toyota Gazoo Racing como otros equipos me vinieron a decir que ella estaba bien. Me entristece que haya pasado esto. Afortunadamente solo tiene una lesión leve en el pie, podría haber sido una tragedia”, relató Azar en las redes sociales. En la partida mantuvo un roce con Marcelo Ciarrocchi (Ford Mondeo), se despistó y luego fue excluido por no respetar el régimen de parque cerrado.