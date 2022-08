Toto Wolff reconoció a Max Verstappen como justo campeón de la Fórmula 1, pero admitió que no deja de pensar en lo que pasó en Abu Dhabi

No tiene problemas en aceptar que la espina sigue clavada. Usa palabras justas y medidas, pero no deja de sembrar dudas cuando trae nuevamente el tema. El director de Mercedes en la Fórmula 1, Toto Wolff, confesó que piensa “todos los días” en lo sucedido en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2021, mientras que deja en claro que la consagración de Max Verstappen, de Red Bull, es absolutamente merecida.

En la última carrera de la temporada de la Fórmula 1 del año último, Lewis Hamilton parecía dirigirse hacia su octavo título del mundo después de dominar casi toda la carrera en Yas Marina. Sin embargo, la historia tuvo un vuelco inesperado, un coche de seguridad salió tarde al circuito después de que Nicholas Latifi perdiese el control de su Williams e impactara contra un muro.

En la reanudación de la prueba, el entonces director de carrera de la máxima categoría, Michael Masi, no siguió los procedimientos habituales, como por ejemplo, reiniciar la carrera una vuelta antes de lo estipulado en el reglamento. Eso le permitió a Max Verstappen, que entró a los boxes en ese momento para colocar neumáticos nuevos, superar a Hamilton en la última vuelta y conseguir una victoria que le dio su primer título mundial.

En una charla con Motorsport, el director de Mercedes, reveló que no puede dejar de pensar en lo que sucedió Abu Dhabi: “ Pienso todos los días en lo que pasó . Pero estoy tranquilo con el hecho de que Max [Verstappen] haya ganado el título, porque es un campeón justo. Max es un piloto brillante y ese no ha sido su último título mundial. Max ha corrido con fuerza toda la temporada y también ha perdido muchos puntos. Es un merecido campeón del mundo”.

La protesta de Mercedes fue inmediata tras aquella carrera y parecían dispuestos a llevar el tema al tribunal de apelación. Si embargo, se detuvieron porque querían evitar un escándalo mayor. La FIA inició una investigación exhaustiva sobre lo sucedido, y Masi fue despedido.

Toto Wolff junto a Lewis Hamilton; el director de Mercedes no deja de pensar en cómo perdieron el título de campeón de pilotos en Yas Marina. Clive Mason - Getty Images AsiaPac

Sin embargo, esto no alivió el dolor de los aficionados de Hamilton y Mercedes. Su director, Toto Wolff, también ha admitido que a él también le cuesta olvidar lo sucedido: “Tal y como se desarrolló todo, tengo algunas dudas sobre la equidad, y sobre todo respecto a la equidad deportiva. Eso es lo que genera mi amor por la categoría. Y sinceramente, creo que eso claramente fue pateado ese día”, dijo.

Aunque siguen existiendo muchas preguntas sobre lo que realmente ocurrió ese día, especialmente a raíz de darse a conocer que Masi firmó un Acuerdo de No Divulgación (NDA) para no hablar nunca de aquella definición, la FIA intentó explicar lo que pasó, aunque no fue del todo claro.

Michael Masi fue despedido tras la definición en Abu Dhabi.

Este año también se cuestionó la coherencia de la nueva estructura de control de carrera, así como la actitud del nuevo presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem. También sobre el dirigente habló Toto Wolff: “Creo que Mohammed Ben Sulayem, por la forma en que está contratando y reclutando al personal, muestra una dirección diferente. Cada persona tiene sus aristas. Y creo que el objetivo principal es el de ser transparente, crear un buen órgano de gobierno y eso es lo que veo que está ocurriendo”.

Y finalizó: “Son un grupo de gente con la mente abierta. No tienen opiniones personales. Para mí, son transparentes, sinceros y tienen total integridad”, dijo el director de Mercedes.