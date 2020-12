Manu Urcera celebra con la copa del campeón; el rionegrino revalidó el título del año pasado en la Clase 3 del Turismo Nacional Crédito: APAT

Alberto Cantore
13 de diciembre de 2020 • 21:00

Con la doble fecha en San Juan, el Turismo Nacional definió sus campeonatos 2020. En un año agitado, más allá de la pandemia mundial de Covid-19 que obligó a ensayar un calendario acotado, la categoría tuvo un cimbronazo con la salida de su histórico presidente Hugo Paoletti, aunque no perdió el método para sostener los espectáculos. Con José Manuel Urcera (Honda), en la Clase 3, y Nicolás Posco (Ford Fiesta Kinetic), en la Clase 2, el TN repitió monarcas: el rionegrino, con la atención del Larrauri Racing, defendió el título que logró el año pasado; el piloto de Moreno, volverá a pintar el N°1, como lo hizo tras la conquista de 2018.

Después de la doble cita en el autódromo Roberto Mouras, de La Plata, Urcera observó distante la posibilidad de repetir el festejo. No solo por los 17 puntos con los que Julián Santero (Toyota Corolla) lo aventajaba, el rendimiento del Honda Civic impedían ilusionarse. "Me siento frustrado. El auto anda bárbaro, dobla muy bien, pero en lo derecho no pasamos a nadie. Entiendo que se le tiene que dar a otras marcas, pero así es muy difícil", se quejaba, amargamente el 22 de noviembre en los boxes platenses, aunque no se rindió, quien en el Turismo Carretera dejó el JP Carrera para sumarse a Las Toscas Racing y quien maneja un Chevrolet Cruze en el Súper TC2000.

Manu Urcera cruza la meta y desata el festejo en el Larrauri Racing; en Villicum, Honda marcó en camino en la pista y en el campeonato Crédito: Archivo

El escenario se modificó en Villicum, el destino de Santero y Urcera sufrió un giro de 180 grados. El mendocino, en su primera temporada con el apoyo de Toyota Gazoo Racing, perdió el rumbo, mientras que el rionegrino se reencontró con los tiempos en los cronómetros y un funcionamiento que le devolvía la confianza. "No estuvimos competitivos como durante el resto del año y no supimos revertir. Con la falla electrónica en el motor, apenas largamos, se terminaron las esperanzas, porque quedamos últimos en la pista. Pero miro el lado positivo, después de una primera experiencia en una estructura nueva, vamos a volver más fuertes en 2021", sentenció Santero, que en la carrera del sábado también anduvo enredado y hasta recibió el impacto de un neumático de uno de los muñecos de goma.

Ganador y campeón: Carlos Okulovich (auto N°100), volvió a la victoria después de una década; Manu Urcera, con el cuarto puesto, se aseguró el título en 2020 Crédito: APAT

Los inconvenientes de Santero fueron aprovechados al máximo por Urcera, que observó cómo se relanzaba su deseo de retener la corona. En la carrera del sábado, ganó la serie y con el segundo puesto en la final superó a Santero en el campeonato; el domingo se impuso en su manga -dejó sexto a Santero- y en la carrera que cerró la temporada desarrolló una tarea pensante, sin enredarse en peleas de puestos -el día anterior en su apetito por buscar la victoria se rozó con Ever Franetovich-: tomó la delantera en la largada sobre el debutante Diego Ciantini (Chevrolet Cruze) y luego, cuando fue acosado, no ofreció resistencia ante los ataques de Carlos Okulovich (Honda Civic) -ganó después de una década-, Alfonso Domenech (Toyota Corolla) y Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus). Finalizó cuarto, un puesto que lo consagraba bicampeón.

Podio competo: Alfonso Domenech, Carlos Okulovich, el campeón Manu Urcera y Matías Muñoz Marchesi celebran en San Juan Crédito: APAT

"Santero está en el box", le comunicaron por la radio, desde el equipo. El mensaje alentaba a cumplir con la meta de retener el N°1, ya que el mendocino debía clasificarse varios puestos por encima de Urcera, una tarea que era prácticamente imposible, porque cuando regresó a la pista marchaba último y a medio circuito de distancia. "Un fin de semana soñado, una satisfacción muy grande por el trabajo que hizo el equipo, después de las carreras en La Plata. El auto evolucionó, el trabajo de los mecánicos, ingenieros, motoristas, que me demuestran que se ponen la camiseta, nos dio esta consagración", relató Urcera, que el año pasado ganó el campeonato siendo el candidato en la definición y ahora corriendo desde atrás.

Posco, de la incertidumbre a pintar otra vez N°1

Después de consagrarse campeón de la Clase 2 en 2018, los resultados de Nicolás Posco no fueron satisfactorios el año pasado y cuando el certamen entraba en la etapa de definición el piloto aseguraba que no reunía el presupuesto para continuar en la categoría. La suerte cambió esta temporada y se reflejó rápidamente, con la victoria en Villa Mercedes, la segunda fecha del calendario, donde marcó la pole, ganó su serie y la carrera final. Tres victorias de mangas en La Plata lo afianzaron como candidato a la corona, la que regresó a sus manos en San Juan, después de finalizar sexto. "Nos costó mucho el tema presupuestario, se hizo un esfuerzo muy grande, por eso estoy tan emocionado y contento por este segundo título en el TN", comentó Posco, de 33 años.

Como en 2018, Nicolás Posco vuelve a consagrarse campeón en la Clase 2 del Turismo Nacional Crédito: APAT

Todo se decantó a favor de Posco cuando el auto de Gerónimo Núñez (Toyota Etios), único rival con el que disputaba el título, abandonó en el séptimo giro de los 12 que tuvo la competencia. Con la deserción, el nerviosismo le dio espacio al festejo en el box del Ale Bucci Racing. "Cuando entró Núñez a boxes sabía que el campeonato estaba casi asegurado, así que preferí ir tranquilo y despegarme del pelotón de adelante para que el auto respire", analizó el bicampeón.

Nicolás Posco finalizó sexto en el autódromo de Villicum y se consagró campeón de la Clase 2 del Turismo Nacional; un año atrás, el piloto de Moreno condicionaba su continuidad en la categoría ante la falta de presupuesto Crédito: APAT

La carrera tuvo como ganador a Emanuel Abdala (Toyota Etios), que logró su primera victoria, mientras que el podio lo completaron Diego Leanez (Toyota Etios) y Sebastián Pérez (Chevrolet Onix).

