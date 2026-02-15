Una carrera caótica en Las 12 Horas de Bathurst: el choque de un piloto contra un canguro a 250 km/h y el duro impacto entre dos autos

El doble campeón de Las 12 Horas de Bathurst, Christopher Mies, quedó eliminado de la carrera maratónica del domingo, correspondiente a la Intercontinental GT Challenge, después de que su auto chocara con un canguro mientras viajaba a alrededor de 250 km/h en la recta Conrod.

El devastador incidente, en la ciudad de Nueva Gales del Sur, a unos 200 km al oeste de Sydney, ocurrió apenas 20 minutos después de iniciada la prueba, y él y su compañero de equipo, la estrella de Supercars Broc Feeney, fueron los primeros en quedar marginados de la prueba.

Las escenas fueron espantosas, según los relatos: el piloto alemán logró salir del único Ford participante en la competencia, pero quedó cubierto de sangre de canguro y, afortunadamente, salió ileso. Sin embargo, su Ford Mustang GT3 quedó destrozado durante el accidente.

Confirmation that the Mustang hit a kangaroo on Conrod Straight. Mies appears shaken - as you would be - but ok.



LIVE 📺 https://t.co/CCFKvGZiq6#IGTC | #B12Hr 🦘 pic.twitter.com/Ewgk3gzOjc — Intercontinental GT Challenge (@IntercontGTC) February 14, 2026

El tercer piloto del Mustang, Dennis Olsen, dijo que Mies había golpeado al canguro mientras corría a 250 km/h, pero el equipo médico le dio el visto bueno. “Desafortunadamente, teníamos un animal en la pista y lo chocamos a 250 km/h”, dijo Olsen a Fox Sports. “Por suerte, Mies está bien. Me alegra que su estado es bueno, eso es lo principal”.

Mies contó luego el momento en el que el canguro saltó delante de su coche, afirmando que sólo vio al animal en el último instante posible. Le dijo al medio australiano Speedcafe: “Estábamos todos alineados y básicamente en una milésima de segundo, un milisegundo, el canguro apareció por la izquierda, obviamente a una velocidad muy alta”.

El piloto alemán dijo que tuvo suerte de no sufrir una lesión grave. “Así que el momento en que lo vi se dio el impacto. Fue muy desafortunado y bastante fuerte, pero sinceramente, me alegro de tener un coche de carreras tan seguro; podría haber sido mucho peor. La mitad (del canguro) estaba dentro, así que me alegro de estar aquí ahora”.

El team de Mercedes, ganador de Las 12 Horas de Bathurst

Al relatar el terrible accidente, Mies había intentado sacar su auto de la pista, pero agregó que no podía ver porque la sangre del canguro le había salpicado los ojos. “El problema era que ya no podía ver nada; el parabrisas estaba completamente destrozado. Obviamente, estaba cubierto de sangre y de las tripas del canguro, así que tuve que limpiar mis ojos primero porque no tenía idea de dónde estaba”.

El piloto continuó el relato: “Miré por la ventana lateral, vi una pared y traté de acercarme lo más posible a la pared del lado izquierdo. Seguía viendo los coches venir por detrás, así que quería estar en un lugar seguro siempre que fuera posible, no que alguien no me viera y me volviera a golpear. Así que intenté hacerlo de forma segura”.

El alemán dijo que el olor era tan intenso que vomitó al costado de la pista. “Ya me he duchado dos veces. Todavía tengo el olor en la nariz. Te aseguro que el interior de un canguro no huele muy bien”, dijo.

No es la primera vez que los canguros llegan a la pista de Mount Panorama; el equipo WRT BMW también reveló que su automóvil fue golpeado por un animal durante las primeras horas de la carrera del domingo. “Todos los años los canguros están en la pista, ya tuvimos un par de coches de seguridad para canguros”, dijo Mies. “No sé de dónde salió. Debió ser muy rápido y repentino, porque no hubo aviso previo, ni banderas amarillas ni nada, ni mensaje por radio de que había un canguro cerca de la pista”.

“Para ser honesto, creo que deberíamos pensar en comenzar la carrera más tarde y poner una valla grande. Al final, todos queremos correr, ¿no? Y si chocamos, chocamos, se acabó la carrera. Pero terminar la carrera por atropellar a un animal en la pista nunca es agradable, sobre todo en los primeros 10 minutos", finalizó.

Mientras tanto, el ex piloto de Supercars Maro Engel guió al equipo GMR a la victoria durante la caótica carrera de 12 horas. El Mercedes número 888 de Engel cruzó la línea de meta en primer lugar en Mount Panorama, y ​​el alemán consiguió la victoria con sus copilotos Mikael Grenier y Maxime Martin el domingo.

GMR will rightly take the plaudits but how about High Class finishing second overall? An incredible result for the Bronze class winners Kerong Li, Anders Fjordbach and Dorian Boccolacci.#IGTC | #B12Hr pic.twitter.com/QLOEcFL3Up — Intercontinental GT Challenge (@IntercontGTC) February 15, 2026

El equipo Mercedes, respaldado por la fábrica, ganó la maratónica carrera de 262 vueltas por 1,036 segundos por delante del Porsche número 86 del Team High Class Racing, que quedó en segundo lugar. El legendario piloto de MotoGP, Valentino Rossi, fue tercero con el BMW número 26 del Team WRT, después de terminar segundo el año pasado. Engel y su equipo lograron la victoria tras clasificarse en el puesto 29 entre 34 coches, estableciendo un nuevo récord para la posición de salida más baja para ganar la carrera de resistencia. “He esperado mucho tiempo por esto”, dijo Engel, quien corrió para el equipo Supercars Erebus en 2013, a Fox Sports.

Otra colisión estremecedora

Pero hubo otro incidente en la complica cita de Bathurst. La carrera fue suspendida con bandera roja durante una hora después de que el Mercedes número 77 del entonces líder Ralf Aron estallara en llamas tras una colisión con el Porsche número 79 de Johannes Zelger. Sin darse cuenta de que Zelger se había detenido después de la curva en Forrest Elbow tras golpear contra el muro, Aron destrozó su auto después de estrellarse contra el Porsche cuando faltaban tres horas y 40 minutos.

RACE STOPPED 🔴 Aron hits Zelger's stationary Porsche. Both drivers climbed out of their cars.



LIVE 📺 https://t.co/CCFKvGZiq6#IGTC | #B12Hr 🦘 pic.twitter.com/vW0pHr8rXC — Intercontinental GT Challenge (@IntercontGTC) February 15, 2026

El Mercedes número 77 de Aron no fue el único coche envuelto en llamas: el piloto de Supercars, James Golding, sufrió un destino similar. El piloto del Blanchard Racing Team, Golding, no pudo recuperarse después de rozar la barrera en el camino hacia McPhillamy Park, lo que resultó en una fuerte colisión en el aire contra el muro de concreto.

Aron, Golding y Zelger pudieron salir de sus autos y Aron fue llevado al hospital en Orange para una evaluación más exhaustiva. El as de Tickford, Cam Waters, había conseguido la pole position en el Mercedes No 222 de Scott Taylor Motorsport con sus copilotos Thomas Randle y el campeón defensor de Supercars, Chaz Mostert.