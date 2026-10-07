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Valtteri Bottas, piloto de F1, viajó 400 kilómetros en bicicleta para llegar al Gran Premio de Singapur

Apasionado por el ciclismo, el veterano de la máxima categoría del automovilismo finalizó la carrera en Sepang, Malasia y comenzó de inmediato una travesía de tres días

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Valtteri Botas evitó el viaje en avión para asistir al próximo GP de la Fórmula 1 en Singapur
Bottas evitó el viaje en avión para asistir al próximo GP de la Fórmula 1 en Singapur

El piloto de la Fórmula 1 Valtteri Bottas sorprendió a todos el pasado lunes cuando, al terminar de competir en el Gran Premio de Bahréin, se subió a una bicicleta para realizar un recorrido de tres días hasta la próxima competición en la máxima categoría del automovilismo.

Bottas, piloto de Cadillac y un apasionado del ciclismo, se desplazó en bicicleta desde Sepang, en Malasia, hasta Singapur. “Sí, estoy pedaleando hasta Singapur por caminos de tierra menos concurridos. ¡Nos vemos allí!”, había publicado. En total realizó 400 kilómetros desde el lunes hasta este miércoles, cuando llegó a la ciudad escenario del siguiente GP.

Valtteri sorprendió a todos el pasado lunes cuando, al terminar de competir en el Gran Premio de Bahréin, se subió a una bicicleta para realizar un recorrido de tres días hasta la próxima competición
Valtteri sorprendió a todos el pasado lunes cuando, al terminar de competir en el Gran Premio de Bahréin, se subió a una bicicleta para realizar un recorrido de tres días hasta la próxima competiciónX (@ValtteriBottas)

A través de sus redes sociales y de la aplicación Strava de seguimiento de deportistas, el piloto de 37 años comentó su deseo de no viajar en auto ni en avión hasta la nueva competencia. “Llegué bien a Singapur esta tarde. ¡Qué aventura épica! ¡Más adelante habrá más!“, escribió en X.

También compartió videos de su recorrido, circulando por pistas, senderos y calles asfaltadas. En particular, brindó imágenes los últimos 40 kilómetros entre Johor Bahru (frontera Malasia-Singapur) y el exclusivo paseo marítimo de la ciudad-Estado, donde recibió un diploma por los 419,67 kilómetros recorridos desde la noche del día 4 hasta la tarde del 7 de octubre.

Bottas durante su recorrido en bicicleta
Bottas durante su recorrido en bicicletaX (@ValtteriBottas)

El piloto había pedaleado el domingo por la noche de Sepang a Port Dickson, donde hizo 56 kilómetros en algo más de dos horas. El segundo día, recorrió cerca de 162 kilómetros en 5 horas y 45 minutos, a una velocidad media de 28 km/h. El martes, había recorrido la misma distancia en un cuarto de hora menos.

Bottas se encontraba presionado por el tiempo: debe participar de la jornada de medios de comunicación del próximo jueves, donde todos los pilotos de la Fórmula 1 brindan entrevistas y conferencias de prensa. De no hacerlo, podía resultar penalizado. Desde Cadillac comentaron a AFP que se trata de una “actividad privada”.

Parte del recorrido que realizó Bottas en bicicleta desde Malasia hasta Singapur
Parte del recorrido que realizó Bottas en bicicleta desde Malasia hasta Singapur

El GP urbano de Singapur se disputa de noche y sus primeros entrenamientos comienzan el próximo viernes. La carrera suele realizarse con tasas de humedad entre el 80% y 90% y temperaturas arriba de los 30 °C, algo que identifica a gran parte del sudeste asiático. En el GP de Bahréin, los pilotos salieron con una hora y media de retraso por un enorme aguacero monzónico.

Allí, Bottas se salió de pista y abandonó en la vuelta 9, por lo que pidió “disculpas” a Cadillac. La nueva escudería estadounidense del paddock no sumó ningún punto este año ni con el finlandés ni con el mexicano “Checo” Pérez.

Bottas compartió un posteo en la red social Instagram con el que celebró la hazaña
Bottas compartió un posteo en la red social Instagram con el que celebró la hazañaCaptura de Pantalla

Bottas corre en la máxima categoría del automovilismo desde 2013. Logró diez victorias y 67 podios y fue dos veces subcampeón del mundo, en 2019 y 2020 con Mercedes, junto al británico Lewis Hamilton.

El piloto está casado con la ciclista profesional australiana Tiffany Cromwell, quien es un pilar fundamental para la selección australiana en los Campeonatos Mundiales de Ciclismo en Ruta, donde compitió 12 veces a lo largo de su carrera.

En tanto, Bottas participó del Mundial de gravel en Bélgica en 2024, una competición que combina la ruta con las pistas sin asfaltar.

Con información de AFP

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