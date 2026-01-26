Video: cómo fue la prueba de Colapinto en su nuevo auto para la temporada 2026 de F1

Franco Colapinto dio un paso clave en su camino dentro de la Fórmula 1 al realizar su primera prueba oficial con el auto que utilizará en la temporada 2026. El ensayo se realizó en el circuito de Barcelona y fue seguido de cerca por el equipo técnico, según se informó en LN+.

Según se pudo observar en las vueltas iniciales, el auto respondió de manera satisfactoria a los cambios que se le realizaron, acordes al reglamento que marcarán una nueva era en la categoría.

Los registros preliminares de velocidad y estabilidad despertaron grandes expectativas de cara a la temporada, que comenzará el fin de semana del 8 de marzo con el Gran Premio de Melbourne en Australia y se extenderá hasta el 6 de diciembre, día en el que se llevará a cabo el GP de Abu Dhabi.

Colapinto completo las primeras vueltas de la pretemporada en el circuito de Barcelona

Las primeras sensaciones en pista

Durante la jornada de pruebas, el piloto argentino completó varias vueltas de adaptación, enfocadas en el comportamiento general del auto, la respuesta en frenadas y el paso por curva.

El trabajo estuvo centrado en recopilar datos, ajustar parámetros y permitir que Colapinto se familiarice con un vehículo muy distinto a los modelos anteriores, tanto en aerodinámica como en manejo.

Cómo es el nuevo auto que manejará Colapinto

El monoplaza desarrollado por Alpine presenta cambios profundos en su estructura y sistemas: