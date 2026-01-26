Video: cómo fue la prueba de Colapinto en su nuevo auto para la temporada 2026 de F1

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El piloto argentino giró por primera vez en el circuito de Barcelona con el monoplaza que usará a partir de marzo; las imágenes que mostraron en LN+ generaron expectativa por el rendimiento inicial
- 3 minutos de lectura'
Franco Colapinto dio un paso clave en su camino dentro de la Fórmula 1 al realizar su primera prueba oficial con el auto que utilizará en la temporada 2026. El ensayo se realizó en el circuito de Barcelona y fue seguido de cerca por el equipo técnico, según se informó en LN+.
Según se pudo observar en las vueltas iniciales, el auto respondió de manera satisfactoria a los cambios que se le realizaron, acordes al reglamento que marcarán una nueva era en la categoría.
Los registros preliminares de velocidad y estabilidad despertaron grandes expectativas de cara a la temporada, que comenzará el fin de semana del 8 de marzo con el Gran Premio de Melbourne en Australia y se extenderá hasta el 6 de diciembre, día en el que se llevará a cabo el GP de Abu Dhabi.
Las primeras sensaciones en pista
Durante la jornada de pruebas, el piloto argentino completó varias vueltas de adaptación, enfocadas en el comportamiento general del auto, la respuesta en frenadas y el paso por curva.
El trabajo estuvo centrado en recopilar datos, ajustar parámetros y permitir que Colapinto se familiarice con un vehículo muy distinto a los modelos anteriores, tanto en aerodinámica como en manejo.
Cómo es el nuevo auto que manejará Colapinto
El monoplaza desarrollado por Alpine presenta cambios profundos en su estructura y sistemas:
- Chasis: construido con un monocasco compuesto de fibra de carbono y aluminio, moldeado en forma de panal. Fue desarrollado íntegramente por la escudería para lograr máxima resistencia con el menor peso posible.
- Transmisión: sistema semiautomático de ocho velocidades, desarrollado por Mercedes-AMG, con tecnología quickshift que permite cambios más suaves y rápidos. El sistema hidráulico también gestiona el tren motriz, la dirección asistida, la aerodinámica activa y el embrague.
- Aerodinámica: alerones de fibra de carbono con sistema de aerodinámica activa, que permite modificar el ángulo de los elementos mediante dispositivos hidráulicos.
- Suspensión: esquema delantero y trasero con brazos oscilantes superiores e inferiores de fibra de carbono. Utiliza barras de torsión, varillas de empuje y amortiguadores integrados al monocasco, junto con bujes de aluminio y llantas de magnesio mecanizadas.
Otras noticias de Franco Colapinto
“Este año no hay más excusas". Así es el auto de Colapinto para la nueva temporada de F1
Fórmula 1 en secreto. Los test en Barcelona: celosa seguridad, espías desde las colinas y una bandera roja para Colapinto
Del show a la verdad. Alpine se subió a un crucero para salir a flote, pero Briatore miró fijo a Colapinto y Gasly: “No hay excusas”
- 1
Boca le ganó 2 a 1 a Deportivo Riestra en un duelo por la primera fecha del Torneo Apertura
- 2
Rosario Central ganaba con un penal polémico y Belgrano remontó en dos minutos sobre el cierre
- 3
Jamás visto en la historia del tenis: el insólito efecto que tomó la pelota impactada por Vacherot en el Australian Open
- 4
La mirada de Francisco Cerúndolo tras ser eliminado en los octavos de final del Abierto de Australia