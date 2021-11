Balón de Oro: el emocionante recuerdo de Lionel Messi a Diego Maradona, a un año de su muerte

El crack rosarino Lionel Messi logró este lunes su séptimo Balón de Oro, el premio otorgado por la revista France Football al mejor futbolista, en una temporada marcada por su salida histórica de Barcelona de España, pero especialmente por la anhelada conquista de la Copa América con la Argentina. Sin embargo, sorprendió a todos recordando a Diego Maradona, a un año de su fallecimiento.

La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro del Châtelet de París, Francia, desde las 16, hora argentina.

Al llegar, la consulta por Diego Maradona , muerto hace un año, generó un momento emotivo en la gala. “Cuando me enteré de su fallecimiento estaba en mi casa y un ratito antes mi papá me escribió si había visto lo de Diego y ahí me dijo que había fallecido. Sabía que no estaba bien, pero no al punto de que termine falleciendo. Fue terrible”, expresó la Pulga, a corazón abierto. Y fue más allá: “Conocí a Diego en un programa que hacía, me saludó antes de que arrancara, fue un momento espectacular”.

Además, Messi rememoró cómo fue la convivencia en Sudáfrica. “Tuve la oportunidad de convivir con él, de tenerlo como entrenador donde estaba en una etapa de su vida muy buena y disfrutábamos mucho de los partidos, los entrenamientos y el Mundial. Fue una etapa muy buena de él y para nosotros también”, comentó el rosarino, que ahora juega en PSG.

Y por último, agregó: “Para mí Diego era lo máximo”. El programa de TV, transmitido por Canal 13, era La Noche del Diez: fue uno de los momentos en los que Diego atravesaba un período pleno de salud, se lo notaba entero, feliz. En el seleccionado, Pelusa fue entrenador de la Pulga: el final fue un 0-4 frente a Alemania, por los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010.

Diego Maradona, y Lionel Messi en el entrenamiento de la Selección argentina en Ezeiza, el 24 de marzo de 2009 JUAN MABROMATA - AFP

Al ganar el premio, dejó algunas frases con su sello, con la humildad como mejor postal. “Le quiero decir a Robert (Lewandowsi) que es un honor pelear con él, que te lo merecés, creo que el año pasado te lo mereciste vos, ojalá France Football pueda otorgártelo, pero fuiste justo ganador y creo que tenés que tenerlo en tu casa vos también”.

Se refirió a cuándo piensa colgar los botines. “Me preguntaban cuándo me voy a retirar. Hoy me toca estar feliz en París y feliz de estar acá. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. No sé cuánto me queda pero ojalá que sea mucho porque amo el fútbol”, comentó. Y fue más allá: “Quiero agradecerles a todos mis compañeros del Barcelona y del París. Y especialmente a mis compañeros de la Selección y y al cuerpo técnico”.

La Copa América, en el Maracaná, clave para el premio Associated Press - AP

Para el rosarino, integrar el seleccionado representa un volver a vivir. “Siempre que me daban este premio sentía una espina por no conseguir algo con mi país y hoy puedo disfrutarlo. Este premio es por lo que hicimos en la #CopaAmérica y quiero compartirlo con todos mis compañeros de la Selección”, insistió.

Este lunes, Leo fue considerado el mejor futbolista de la temporada (el séptimo), en la que se consagró campeón de la Copa América con la selección. En sus tiempos, Diego Maradona también obtuvo dicho galardón de manera simbólica, pero el premio tuvo un inesperado final, por lo que Pelusa pidió a France Football que le enviaran una réplica que nunca llegó.

Otra imagen de Leo y su familia, en la ceremonia de entrega del Balón de Oro de Francia 2021 en el Theatre du Chatelet de París ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

La revista France Football comenzó a entregar el lauro en 1995 a futbolistas no europeos. Sólo los nacidos en el Viejo Continente conseguían ese reconocimiento. Por ejemplo, en 1986, Diego Maradona mereció el Balón de Oro oficial por su labor como campeón en el Mundial de México, sólo recibió la distinción como mejor jugador de la Copa del Mundo. Ese año, lo consiguió el ucraniano Igor Belanov, que había ganado la Recopa de Europa con el Dinamo de Kiev.

El crack rosarino Lionel Messi, además, manifestó que siente “un gran honor” por ser parte de la historia de LaLiga española de fútbol luego de recibir su octavo “Pichichi” como máximo goleador en la temporada 2020/2021.

“Es un gran honor estar en la historia de la liga española. Parecía una locura hace poco igualar a (Telmo) Zarra pero lo pude superar; estoy feliz y orgulloso”, aseguró Messi, desde París, en un video difundido por el diario Marca, patrocinador del premio.

Messi, de 34 años, convirtió 30 goles en el pasado campeonato español con la casaca del Barcelona y aventajó por siete a Gerard Moreno (23) de Villarreal.

El delantero de París Saint Germain de Francia obtuvo el tradicional premio por octava ocasión y las últimas cinco fueron de manera consecutiva.

El delantero argentino del Paris Saint-Germain, Lionel Messi, posa después de ser galardonado con el Balón de Oro durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro de Francia 2021 en el Theatre du Chatelet de París el 29 de noviembre de 2021. FRANCK FIFE - AFP

Zarra, mítico artillero español, lo logró en seis ocasiones (1943 y 1953) y Alfredo Di Stéfano (1954 y 1959) lo hizo en cinco junto con Enrique Castro (1974 y 1982) y Hugo Sánchez (1985 y 1990).

El capitán del seleccionado argentino, máximo candidato a ganar el Balón de Oro de France Football, recibió el galardón en manos del director de Marca, Juan Ignacio Gallardo, quien dijo que no habrá futbolista que supere su récord. “No sé si veremos a alguien que me supere, pero estoy orgulloso”, dijo Messi con respecto a esa frase.