Barcelona 2021: mientras Ronald Koeman quiere a Memphis Depay, el presidente avanza por un contrato por Sergio Agüero hasta 2023

El operativo Barcelona para reconstruir su imperio está en marcha y lasa estrategias parecen tener infinitas lecturas. Es que mientras algunos medios españoles aseguran que Sergio Agüero está a punto de firmar su contrato con la entidad catalana, otros aseguran que la preferencia del entrenador Ronald Koeman está en Erling Haaland y no en el delantero argentino. El punto en común en esta historia es que el flamante presidente culé, Joan Laporta, estaría dispuesto a quedarse con los dos futbolistas para seducir a Lionel Messi y que se quede en Barça.

Según publicó el diario AS en su portal, Laporta tiene casi cerrado un acuerdo con Sergio Agüero para que vista la camiseta azulgrana hasta junio de 2023. Las condiciones en las que lo haría son curiosas: llegaría gratis del Manchester City. Según explica este medio español, el contrato no está firmado porque Carles Tusquets (reemplazó a Josep Maria Bartomeu cuando renunció) sigue siendo el responsable de la Comisión Gestora hasta que el nuevo presidente tome posesión. Además, en AS explican que el argentino Hernán Reguera que trabaja con Agüero hace meses fue quien ofreció al delantero a las tres candidaturas (Laporta, Font, Freixa).

Todos consideran que este movimiento está directamente relacionado con la renovación de Messi. Incluso, algunos aseguran que el anuncio de la contratación de Agüero podría llegar de la mano de la continuidad del rosarino. Ahora bien, esta posible contratación de Kun no dejaría en ningún caso fuera el deseo de sumar a Haaland al ataque de Barcelona. El problema en el caso del jugador de Borussia Dortmund, es que está bajo contrato y su cláusula de salida es de 75 millones de euros.

Memphis Depay, la obsesión de Koeman para Barcelona

En este momento de negociaciones, también es importante señalar que Laporta se está enfocando en transferencias que no son las primordiales para Koeman. El técnico no desconoce de la experiencia y el talento de Agüero, sin embargo, considera que para su equipo es mejor opción un atacante más joven: Memphis Depay, de 27 años, de Olympique Lyon. Otras características, otro despliegue, otra funcionalidad. Kun tiene 32 años (cumplirá 33 en junio) y su estilo no encaja en ninguna de las posiciones que el holandés tienen en mente en su estructura de juego. Además, por la amistad del delantero del City con Messi y el peso de su nombre como estrella, la situación le generaría múltiples cuidados en sus decisiones.

En Mundo Deportivo, uno de los medios más vinculados a la vida de Barcelona, aseguran que el entrenador ya le hizo saber a Laporta cuáles son los tres delanteros a lo que habría que tentar y en esa lista no está Agüero. No sólo tiene Koeman debilidad por Depay, sino que también está interesado en Haaland y en Romelu Lukaku, de Inter, de Italia.

Será un tema caliente en las próximas semanas la incorporación de los refuerzos. Más con una economía en crisis como la de Barcelona. Además, si se confirma que Kun Agüero se sumará hasta 2023, Laporta estaría demostrando que son sus deseos los que cuentan en este arranque de mandato y no los del entrenador. Una situación particular si se tiene en cuenta que desde que Barcelona tiene nuevo conductor hasta se habló que el puesto del entrenador está bajo la lupa, tanto que hasta se escuchó el nombre de Julian Nagelsmann, el DT de Leipzig.

Y está claro, al nuevo presidente no le interesa demasiado la inestabilidad que pueda generarle sus determinaciones a Koeman, su objetivo parece estar concentrado en no dejar a escapar a Messi.

LA NACION