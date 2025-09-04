Así quedó el cuadro de octavos de final del Eurobasket 2025

Concluyó este jueves la primera etapa del Eurobasket Letonia-Chipre-Finlandia-Polonia 2025 y se definieron los 16 seleccionados que avanzaron a los octavos de final y siguen en carrera por el título del máximo certamen continental del Viejo Continente. Con esta sorpresa: la eliminación de España.

En el Grupo A dominó Turquía con cinco victorias seguido por la Serbia de Nikola Jokic, Letonia con Kristaps Porziņģis y Portugal. Desde el B avanzaron Alemania -el otro invicto del campeonato-, Lituania, Finlandia y Suecia; desde el zona C lo hicieron la Grecia de Giannis Antetokounmpo, Italia, Bosnia y Georgia mientras que sorpresivamente quedó eliminada España, que llegaba como el equipo campeón defensor; y desde la D Francia, Polonia, la Eslovenia de Luka Dončić e Israel.

La tabla de posiciones de los cuatro grupos de la primera etapa del Eurobasket 2025

Además del conjunto ibérico, que es el máximo campeón del certamen entre los países no extintos y dominó el certamen desde el 2007 en adelante con cuatro títulos y dos podios en seis ediciones; también se despidieron Estonia, República Checa, Gran Bretaña, Montenegro, Chipre, Bélgica e Islandia.

La próxima instancia del torneo, la primera de eliminación directa, se disputará íntegramente en Riga, la capital de Letonia que albergará desde ahora todos los encuentros. Los partidos del Eurobasket 2025 se transmiten en vivo por DSports y las señales alternativas DSports+ y DSports 2.

Cronograma de los octavos de final del Eurobasket 2025

*Todos los horarios corresponden a la argentina.

Sábado 6 de septiembre

6: Turquía vs. Suecia.

9.15: Alemania vs. Portugal.

12.30: Lituana vs. Letonia.

15.45: Serbia vs. Finlandia.

Domingo 7 de septiembre

6: Polonia vs. Bosnia.

9.15: Francia vs. Georgia.

12.30: Italia vs. Eslovenia.

15.45: Grecia vs. Israel.

El cuadro del Eurobasket 2025, con los 16 mejores seleccionados en octavos de final Eurobasket

Tabla de campeones del Eurobasket

La Unión Soviética es la máxima ganadora del torneo con 14 títulos y tres subcampeonatos. Su único escolta es otro país extinto como Yugoslavia, hacedor de la corona ocho veces, más otros cinco segundos puestos. España es la nación más ganadora entre las que siguen participando del certamen.