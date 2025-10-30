Austin Reeves, el granjero que brilla en Los Angeles Lakers y se sienta a la mesa de LeBron James y Luka Doncic

Ni LeBron James ni Luka Doncic, Los Angeles Lakers disfrutan del granjero que nació en Arkansas. Mientras las cámaras muestran a The King en las tribunas, porque se recupera de una lesión y los aficionados se detienen en el talento del esloveno que no pueden disfrutar por estar inactivo, las luces se quedan con Austin Reaves, el chico blanco que logró su primer tiro ganador de su carrera para darle la victoria a la franquicia angelina sobre Minnesota Timberwolves por 116-115 e inscribió su nombre en los libros de la NBA con un comienzo de temporada espectacular.

En una granja de Newark, una pequeña localidad de Arkansas con una población que ronda los 1200 habitantes, Austin Reaves, un joven de 1,96 metros y 24 años, comenzó a enamorarse del básquetbol gracias a su hermano Spencer y admiró a cada uno de los jugadores de los Lakers, incluso cuando el béisbol era su deporte favorito. Ese chico nunca imaginó estar entre las luces de la NBA, pero el destino y su talento lo ubicaron en el momento justo y en el lugar indicado, porque tras el Draft de 2021, después de no ser elegido, firmó un contrato dual con la franquicia y después de un par de temporadas desembarcó en el primero equipo de la franquicia para dejar su sello y poco a poco fue creciendo hasta el punto en que en la última jornada de la liga se convirtió en el primer jugador de los Lakers desde Kobe Bryant en la temporada 2005-06 en comenzar una temporada con 5 partidos consecutivos de 25 o más puntos.

Hillbilly Kobe, un apodo que le puso un entrenador asistente de la Universidad de Oklahoma por su capacidad ofensiva, heredó el talento de su madre, Nicole Wilkett, que promedió 21,3 puntos en su carrera en la Universidad de Arkansas State, y de su padre, Brian Reaves, que es el tercer máximo asistente en la historia de la institución.

El impacto de Austin Reaves en esta temporada es total, porque tras 5 partidos promedió 34,2 puntos por partido, 5,6 rebotes y 10 asistencias, lo que lo ubica como el tercer jugador en la historia en registrar más de 170 puntos y más de 50 asistencias en los primeros 5 juegos de una temporada y que lo posiciona como el séptimo jugador en la historia de la NBA en sumar más de 25 puntos y más de 5 asistencias en cada uno de los primeros 5 partidos de una temporada. Además, el único Laker en hacerlo desde Jerry West en 1970-71.

IMPRESIONANTE, ¡AUSTIN REAVES! 😳💯



💎51 PUNTOS

💎11 REBOTES

💎9 ASISTENCIAS



Para ganar el partido ante los Kings (127-120) y convertirse en el quinto jugador de los Lakers en el S.XXI en alcanzar los 50 PTS. pic.twitter.com/5Xa1Y8yKYI — NBASpain (@NBAspain) October 27, 2025

Lo de Reaves no es casual, porque arribar a la NBA llegó a convertir 73 puntos en un encuentro y en su último año de instituto tuvo una media de 32,5. Los Lakers que le habían firmado un contrato bidireccional con la posibilidad de asignarlo a la G League, paulatinamente vieron que era un jugador confiable. Con su tiro, su conocimiento del juego y, sobre todo, con su esfuerzo, tardó poco en hacerse un lugar en el plantel convenciendo primero a LeBron James y después el destino le ofreció una oportunidad porque numerosas lesiones de jugadores externos le otorgaron minutos para que pudiese demostrar que está preparado para los grandes desafíos. Tanto que antes de su lanzamiento determinante de este miércoles, se había despachado, el domingo último, con 51 puntos en un triunfo ante Phoenix Suns.

Humilde y con un gran sentido del humor, cuando le preguntaron si esperaba las felicitaciones de LeBron James y Luka Doncic por su tiro ganador ante los Timberwolves, su respuesta desató una ola de carcajadas en la conferencia de prensa: “Probablemente me dirán que soy un desastre porque fallé como 14 tiros”.

“Seguro que recibirás algunos mensajes de Luka después de este, y también de LeBron.”



Austin Reaves: “Probablemente me dirán que soy malísimo porque fallé como 14 tiros.”



EQUIPO💜💛



pic.twitter.com/qUBwkngAWM — Mundo Lakers (@MundoLakersNBA) October 30, 2025

Números impactantes, una proyección increíble, un dominio del juego inesperado y cuando nadie lo creía posible, este muchacho de 27 años proyecta su luz en medio de dos faros deportivos como LeBron James y Luka Doncic.