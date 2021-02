El mundo al revés: Campazzo le gana un rebote a LeBron James: Denver Nuggets le ganó a Los Ángeles Lakers, en la NBA. Fuente: AFP

A veces, menos es más. ¿Pueden los 178 centímetros de Facundo Campazzo imponerse en las alturas a los 206 que marcan la talla de LeBron James? Sí, pueden. Ocurrió anoche, en el partido en que los Denver Nuggets derrotaron a Los Angeles Lakers por 122 a 105, en una nueva jornada de la NBA. Y vale la pena repasar esa secuencia, una imagen que el cordobés agrega a su álbum de su primer año en la mejor liga de básquetbol del mundo.

Campazzo estaba desarrollando su mejor tarea desde que pisó Denver e inició la aventura en la NBA. Tanto que la completó con casi 26 minutos en cancha (su máximo), 15 puntos (igualó su mejor marca), cuatro asistencias, dos robos y un rebote. Pero vale la pena volver a ese momento. ¿Cómo pasó? ¿Cuándo?

La jugada ocurrió en el último cuarto, del partido. Quedaban 10'33'' y ganaba Denver 106 a 89, una ventaja apreciable pero todavía no decisiva. Fue entonces que en una ofensiva de los Laakers, el esloveno Vlatko Cancar lanzó desde atrás de la línea de tres puntos y la bola no ingresó; entonces, mientras LeBron James se aprestaba a tomar el cómodo rebote, no advirtió que alguien aparecía por detrás suyo: Campazzo, claro, que saltó y se quedó con la pelota para iniciar la ofensiva de su equipo. Simplemente, el argentino se burló de la lógica. Y LeBron, claramente, no lo vio venir: las dos acciones hicieron posible el pequeño milagro.

La fotografía impacta porque además es el único de camiseta azul en medio de cuatro blancos. Se sabe: es muy difícil que un jugador de su estatura tome un rebote ofensivo, menos en la NBA y menos si está Lebron metido en la jugada. Pero el base de la selección argentina fue igual a buscarlo, convencido de que siempre puede. Una de sus grandes virtudes: creer que hay más para dar, que el límite se puede correr.

El robo de Campazzo a LeBron

Los memoriosos del básquet hicieron un rápido viaje mental hacía los Juegos Olímpicos de Río: fue un rebote muy parecido al que Campazzo tomó contra Brasil, en la jugada que derivó en el recordado triple de Nocioni, clave para el triunfo del equipo ante el local.

No fue la única jugada que maravilló, ese robo a LeBron. Campazzo, a segundos del final del primer cuarto del juego, había realizado un pase "sin mirar" (no-look pass) que terminó con una conversión para su equipo tras dejar desairada a la estrella de los Lakers.

La espectacular jugada mereció un comentario en la cuenta oficial de la NBA: "Este no-look passde Facundo Campazzo es simplemente absurdo", publicó en sus redes y adjuntó el video con la lucida acción del jugador del seleccionado argentino de básquetbol.

Hacia el final del partido, Campazzo se lució con un cierre de lujo: tras un robo ante LeBron, concluyó la jugada con una bandeja en solitario tras una corrida que liquidó el pleito.

Con este triunfo, Denver Nuggets rompió una racha de siete victorias consecutivas de los Lakers, que sufrieron la recaída de Anthony Davis con sus molestias en el tendón de Aquiles, lesión que le mantendrá fuera de las canchas por un tiempo aún indeterminado.

"Facu fue una parte muy importante en esta victoria. No tiene ningún temor al enfrentamiento, tampoco al momento. Es un guerrero, y después de 25 partidos, vemos que cuando él está en la cancha, pasan cosas buenas", lo elogió el coach Michael Malone.

