Súper 20 Fuente: LA NACION

26 de septiembre de 2019 • 09:31

Comenzó a moverse el básquetbol de elite en el territorio nacional. La primera competencia en el menú es el Súper 20, el torneo que prepara el escenario para la tradicional Liga Nacional. Y en el debut ofreció un plato fuerte y electrizante con el clásico santiagueño entre Olímpico y Quimsa, que tuvo un cierre a toda orquesta con una diferencia mínima. La primera cita fue para Olímpico que se impuso por 96-95.

Con un minuto para el final del partido, Olímpico perdía por 93-90, pero no se entregó y terminó por quedarse con el juego. El entrenador del equipo ganador, Leonardo Gutiérrez, explicó cómo fue el juego: "'Sacamos una diferencia en el primer tiempo y sabíamos que ellos podían reaccionar. Encontraron una dinámica de juego muy buena. Achicaron la brecha y en el tercer cuarto nos superaron en el marcador. Se agrandaron con un parcial de 33-17. Lo positivo fue que en el último cuarto reaccionamos y volvimos al juego".

Fue una fiesta en el estadio Vicente Rosales, las tribunas estuvieron colmadas, para un duelo que ya tiene cinco choques en la elite: en 2017, los de La Banda se llevaron dos triunfos, mientras que el año pasado hubo una victoria para cada uno.

Esta noche continúa la acción del Súper 20 con cinco encuentros: a las 21, Argentino (Junín) vs. Platense (Vicente López) y Peñarol (Mar del Plata) vs. Bahía Basket (Bahía Blanca), y a las 21.30, Regatas (Corrientes) vs. La Unión (Formosa), Atenas (Córdoba) vs. Libertad (Sunchales) y Gimnasia (Comodoro Rivadavia) vs. San Lorenzo.