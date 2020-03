Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de marzo de 2020 • 14:16

Con un contundente video-mensaje de poco más de un minuto, y acompañado con las etiquetas "No son vacaciones" y "Distanciamiento social", Manu Ginóbili pidió tomar conciencia del coronavirus y ser más solidario en un momento en el que la pandemia no se detiene a nivel mundial. "¡Es hora! Hay que frenar este virus ya. Vos podés hacer tu parte", escribió el exbasquetbolista en sus redes sociales y acompañó el posteo con un video en el que no solo da pauta de higiene, sino que también pide que la gente se quede en sus casas para cortar con el contagio.

El mensaje de Manu por el coronavirus

"Este mensaje es para recordarles un par de cositas que seguramente escuhcaron y leyeron en muchos lugares. Primero, lávense bien las manos. No se toquen la cara, en lo posible. Y si tienen que estornudar o toser, en el pliegue del codo. Pero el punto fundamental es quedarse en su casas. El distanciamiento social es fundamental. ¿Por qué? Porque este virus, esta enfermedad, se contagia muy fácilmente. Y aun sin tener síntomas. Entonces podés pensar que (ni) a vos, (ni) a tus amigos, que en este asado no va a pasar nada, que en este cumpleaños no va a pasar nada. Y alguno tiene ese virus, te lo pasa a vos, se lo pasás a tu papá, se lo pasás a tu abuelo. Y ellos sí la pueden pasar a pasar mal. Si son muchos haciéndo eso el sistema de salud puede colapsar. Porque se contagiaría mucha gente en muy poco tiempo y gente que necesitaría ayuda. ¡Por favor! No son vacaciones, no se cortaron las escuelas o las universidades para ir a la playa o al parque. Es para quedarse en sus casas. Hay que cortar la diseminación de este virus. ¡Por favor sé solidario, este es el momento!"