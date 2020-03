La suspensión de la temporada de la NBA por tiempo indefinido implicaría el final a la carrera de Vince Carter Crédito: USA Today

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de marzo de 2020 • 11:49

La noticia de la suspensión de la temporada de la NBA por tiempo indefinido, tras la confirmación del positivo de coronavirus del francés Rudy Gobert, resultó todo un impacto. Y la magnitud de semejante determinación provocó diferentes reacciones, pedidos curiosos como uno de LeBron James en redes sociales y también podría haber provocado el final de la carrera de una estrella: Vince Carter , que advirtió durante el partido de los Knicks que su retiro podía estar sucediendo.

Se vio durante el partido de Dallas Mavericks los gestos de sorpresa de Mark Cuban , el dueño de la franquicia texana, mientras que Devin Booker fue grabado mientras jugaba Call of Dutty y recibía la noticia. Pero lo más significativo fue lo que sucedió en la casa de Atlanta Hawks que en el medio del duelo que cayeron ante New York Knicks (136-131) se supo que se suspendía la competencia y por eso el entrenador de los Hawks, Lloyd Pierce, decidió mandar a la cancha a Carter.

El veterano de 43 años había anunciado que tras el final de esta temporada se terminaba la carrera, pero ante este cambio abrupto todos advirtieron que se estaba acabando la historia de Carter con el básquetbol. Su último baile representó 12 minutos de acción, con 5 puntos y un rebote, pero con un final en el que metió una bomba de tres puntos que provocó la celebración de todos los jugadores y las felicitaciones de compañeros y rivales.

En redes sociales, Carter publicó: "Es una noche tan extraña, pero estoy realmente agradecido por todas y cada una de las personas durante este viaje de 22 años. Si este es realmente el final, agradezco a todos por su amor y apoyo durante todos estos años". Antes en la conferencia de prensa, había contado: "Al principio no quería oírlo, me fui al vestuario pensando que aún me quedaban algunos partidos, pero la vida es así. Esto es algo de lo que se va a hablar durante muchos años, será un recuerdo extraño pero curioso que podré contar a la gente", dijo Carter cierra su carrera en Atlanta, pero antes dejó su sello en Toronto, en New Jersey, Orlando, Philadelphia, Dallas, Phoenix, Memphis y Sacramento.

También LeBron James quedó en el centro de la escena , primero porque dijo que no iba a jugar si la NBA decidía continuar la competencia sin público, después porque dio marcha atrás y se retractó de sus dichos y ahora porque pidió en Twitter algo curioso: "Estamos cancelando eventos deportivos, trabajo de oficina, etc... Lo que realmente necesitamos cancelar es 2020. Han sido tres meses muy duros. Que Dios los bendiga y manténgase a salvo".