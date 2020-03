Sin competencia, el campeón argentino de básquet se entrena de manera personalizada Crédito: @CASLABasquet

Fernando Vergara Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de marzo de 2020 • 17:58

En los últimos años, San Lorenzo de Almagro marcó a fuego la historia del básquetbol argentino: cuatro títulos en igual cantidad de presentaciones en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) . Además, el club de Boedo es el bicampeón de América . En definitiva, lucen como algunos de los momentos más emocionantes en la vida de la institución. Ahora, en medio de la cuarentena por el coronavirus , los campeones azulgranas se entrenan con videoconferencias y rutinas en línea, a la espera de la reanudación de las competencias frenadas por la pandemia.

"Los jugadores están desarrollando los planes que se les envían todos los días, con circuitos de fuerza y otros con una orientación más metabólica/cardiovascular", contó el preparador físico del plantel, Nicolás Bastarrica, en un comunicado oficial a través del sitio oficial del Ciclón.

Los basquetbolistas conducidos por Néstor "Che" García son Nicolás Aguirre, José Vildoza, Dar Tucker, Agustín Cáffaro, Facundo Piñero, Fermín Thygesen, Justin Williams, Luciano González, Marcos Mata y Máximo Fjellerup. "También se tiene en cuenta la disponibilidad de materiales que posean los chicos en sus hogares y se suman al trabajo, como bicicletas, elípticos, mancuernas y bandas, entre otros. Ni hablar si tienen espacio para correr, sería mucho mejor", detalló el profesor. Por otra parte, se realizó otro plan de entrenamiento diario para los jugadores de la Liga de Desarrollo, supervisado por los entrenadores Emmanuele Quintans y Juan Veira.

A su vez, todos los integrantes del equipo han recibido una dieta alimentaria por parte de la nutricionista azulgrana, Paula Amiano, con el propósito de ordenar la rutina en las comidas de cara a la futura competencia. También, el cuerpo médico, a cargo del doctor Gabriel Solari, está en contacto constante con todos los integrantes de la disciplina, consultando su estado de salud y si reportan algún síntoma durante la cuarentena.

Además, en la semana se realizó una desinfección de las instalaciones del Polideportivo Roberto Pando, ubicado en el barrio porteño de Boedo, al igual que la Ciudad Deportiva del Bajo Flores.

El Che García y los jugadores, una imagen postergada durante la pandemia Crédito: @CASLABasquet

La Liga Nacional de Básquetbol está suspendida de momento hasta el 30 de abril aunque podría ampliarse en caso de ser "necesario", según explicó Gerardo Montenegro, presidente de la Asociación de Clubes (AdC), en los últimos días.

Tras obtener el Súper 20, el Ciclón tiene pendientes tres competencias: Basketball Champions League Americas, Supercopa Argentina y, claro, la Liga Nacional. Ante la suspensión de Tokio 2020, se abre el abanico de posibilidades para reanudar los diferentes torneos.

La cuarentena del plantel de fútbol

Hace algunos días, el club azulgrana también informó la manera con la que llevan a cabo los entrenamientos sus jugadores de fútbol. Entre las 8 y las 8.30, los deportistas deben realizar el desayuno. El mismo debe contar con mayoría de hidratos de carbono (pan, granola, queso untable, mermelada, miel, etc.), y deben acompañarse con alguna infusión y una fruta, para reforzar el sistema inmunológico. A las 9 arranca la actividad física, con ejercicios de activación general, y posteriormente, de forma focalizada: zona media, tobillos, cuádriceps, etc. Luego, será el turno de los trabajos aeróbicos y de fuerza, para terminar con unos minutos de elongación. El tema alimentación es fundamental: se aconseja con énfasis respetar las cuatro comidas diarias y que el hecho de estar en casa no lleve a ningún jugador a "picotear". Además, se les pide consumir vegetales crudos o cocidos, frutas y con una hidratación adecuada.