Tomás Etcheverry, el primer festejo local en el Argentina Open, y el debut de Alex Barrena en el nivel ATP

La primera jornada del cuadro principal del Argentina Open terminó con un festejo argentino, a cargo de Tomás Martín Etcheverry. El jugador de La Plata, ubicado en el puesto 54° del ranking, dio cuenta del italiano Andrea Pellegrino (145°) por 6-3 y 6-4, en la sesión nocturna del lunes en el ATP 250 de Buenos Aires.

Etcheverry comenzó con paso firme su recorrido en el único ATP que se juega en nuestro país. En el primer set consiguió ponerse 3-0 arriba y así comenzó a encaminar un encuentro en el que no iba a sufrir mayores sobresaltos.

Con un quiebre de servicio en el segundo game, y tras mantener todos sus juegos de saque, el jugador de 26 años cerró el primer parcial. Más allá del calor y la humedad de la tarde-noche porteña, Etcheverry volvió a imponer su jerarquía en el segundo parcial; tomó el servicio del italiano en el quinto juego, y así obtuvo la diferencia necesaria para llegar a un final sin problemas. Solo hubo un rato de inquietud cuando sufrió un malestar que lo obligó a vomitar cuando ya había logrado cierta ventaja. Pero se sobrepuso y sentenció el duelo sin haber sufrido quiebres de servicio, con 7 aces, 16 tiros ganadores y 13 errores no forzados; el italiano tuvo más winners (24), pero también sumó 22 desaciertos. Dentro de un duelo de desarrollo cerrado, Etcheverry logró resolver mejor en los puntos decisivos.

“Ahora que se bajó (Lorenzo) Musetti (número 5 del mundo), quedó el torneo bastante abierto. Somos varios que estamos en un mismo nivel. Lo mismo va a pasar en Rio de Janeiro y en Santiago. Está bueno, y espero que sea una semana larga para mí, pero tengo que seguir mejorando, ir partido a partido. Tengo ganas de que me vaya muy bien”, dijo Etcheverry, que llegó un par de veces a los cuartos de final en Buenos Aires en cinco participaciones previas. Instalado en los octavos de final, el platense tendrá como próximo adversario al ganador del cruce que este martes sostendrán Román Burruchaga -que viene de ser finalista en el challenger de Rosario- y el serbio Laslo Djere.

La de Etcheverry fue la única victoria argentina en el primer día de juego en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, ya que a continuación, Alex Barrena (180°), que ingresó en el main draw merced a una invitación especial, dio una intensa batalla con la que consiguió levantar al público en varios pasajes, pero no pudo en el último cotejo del día con el checo Vit Kopriva (95°), que se impuso por 6-4, 3-6 y 6-4.

El esfuerzo de Alex Barrena en el court central del Buenos Aires Prensa IEB+ Argentina Open

Para Barrena, de 23 años, fue su primer torneo en el nivel ATP. El jugador porteño, surgido en Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, cuenta con un par de títulos en el nivel de Challengers, y en su estreno en el Argentina Open estuvo acompañado por Gustavo Tavernini, exentrenador de Federico Delbonis, el zurdo que protagonizó el punto más importante de la historia argentina en la Copa Davis. A Delbo se lo vio en el Buenos Aires acompañado por Guido Pella, otro integrante de la gesta en Zagreb, de la que se cumplirán diez años en noviembre próximo.

Más temprano, otro debutante que no pudo festejar fue Lautaro Midon. El correntino, de 21 años y ubicado en el 229° del ranking mundial, había conseguido entrar en el cuadro principal luego de conseguir dos buenos triunfos en la qualy, pero en el estreno no pudo con la solidez del español Pedro Martínez (94°), que lo derrotó por 6-4 y 6-1.

Lo mejor del partido entre Tomás Etcheverry y Andrea Pellegrino en el Argentina Open

El programa del martes del Argentina Open

Sesión diurna

Court Central

A las 13: Daniel Altmaier vs Juan Manuel Cerúndolo

No antes de las 14.30: Facundo Díaz Acosta vs Alejandro Tabilo

Estadio 2

A las 13: Tomás Barrios Vera vs Thiago Seyboth Wild

A continuación: Román Burruchaga vs Laslo Djere

No antes de las 17: Ignacio Buse vs Francesco Passaro

Sesión nocturna

Court Central