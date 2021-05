El Abanderado: la obra que bucea por la vida de Luis Scola, el hombre de la “revolución” y del duelo con Scottie Pippen

Su nombre está grabado a fuego en la historia del deporte argentino. Aunque su figura trasciende fronteras. Gigante, imponente, inteligente, fuerte, determinado. Luis Scola, es la síntesis perfecta de lo que significa un líder de un seleccionado nacional. Tiene 41 años y casi 26 de vigencia, pero pocos conocen su camino completo. Y dentro de ese universo, hay detalles increíbles, como el día que estuvo cara a cara con Scottie Pippen.

Pocos bucearon tanto en su intimidad, por lo tanto, aquellos que quieran emprender ese viaje, no tienen más que sumarse a “Luis Scola, El abanderado”, escrito por el periodista Mauricio Codocea y publicado por la editorial Básquet Plus, en esa obra podrán tener cada detalle acerca del capitán de la selección de la Argentina de básquetbol, pero lo más cautivante es que no se trata de contar sólo contar esa vida, sino también entenderla.

Apenas 13 años tenía Luis Scola, y una proyección que era imposible de dimensionar. La anécdota ocurrió en una clínica en el Cenard, con Scottie Pippen, cautivante estrella del mítico Chicago Bulls. Para comprender mejor, era 1994, hervía el universo básquetbol por ellos. En esa oportunidad llegaron también a la Argentina jugadores como Rick Mahorn, de los famosos Bad Boys de Detroit Pistons y Harold Miner, campeón del torneo de volcadas del All Star Game de 1993.

La locura por ver a estas estrellas de la NBA era total, los chicos quería estar cerca de ellos, otros simplemente aprender hasta el más mínimo detalle de lo que estas figuras tenían para explicarles. En una de las actividades, los chicos debían seguir un circuito y en el final hacer una finta ante la defensa de Pippen para definir con una bandeja. Cuando fue el turno del niño Scola, lejos de seguir con aquella indicación de eludir a la estrella de los Bulls, encaró hacia el aro y le volcó la pelota en la cara de Pippen. “El lugar estaba lleno y todo el mundo hizo ¡Oooohhh! El tipo lo miró, como diciendo ¿Quién es esta bestia que me la volcó en entre todos estos pibitos?”, contó el periodista Pablo Cormick, que fue testigo de aquella situación, ya que era compañero de Scola en el club Ciudad de Buenos Aires.

Esta y otras cientos de anécdotas aparecen en una obra para la que se convocó a 66 personas que compartieron vivencias, pusieron en dimensión su influencia y hasta permitieron conocer en detalle qué sucedió cuando Scola se sentó en la Casa Rosada para debatir sobre el futuro de la Confederación Argentina de Básquetbol.

Poco queda de aquel chico tímido que sufría por su altura. Supo cómo capitalizar cada uno de sus centímetros para erigirse por encima del resto. Conquistó España, cumplió el sueño de ser un NBA, se burló de los pronósticos que le auguraban un futuro fuera del básquet y extendió una década más su legado. Curioso, obsesivo, por momentos odioso, pero claro y contundente. Integrante de la Generación Dorada, motor principal para borrar los prejuicios de aquellos que creyeron que no había mañana después de aquella etapa de gloria. Una apasionante historia contada a la perfección por Codocea.

El libro El Abanderado, en casi 300 páginas recorre de punta a punta la vida de Luis Scola, el hombre al que personajes como Emanuel Ginóbili califica como “el basquetbolista más importante de la historia argentina” y al que Gabriel Sabatini pone en un lugar increíble: “Cada vez que lo escucho, siento una profunda admiración. Necesitamos mucho personas como él”.

