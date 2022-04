El calvario de Los Angeles Lakers: ni siquiera LeBron James pudo salvar al equipo que se construyó para ser imbatible y sólo perdió

NUEVA YORK.- El 25 de enero, los Lakers de Los Ángeles fueron a Brooklyn para enfrentarse a los Nets y mostraron una alegría poco habitual en ellos esta temporada. Sus principales estrellas, LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook, estaban sanos, una de las 21 veces que eso ha ocurrido esta temporada. Era el primer partido de Davis tras una lesión de rodilla. Fue la única aparición de James en Nueva York. Había sido suspendido para la visita del equipo en noviembre al Madison Square Garden, su lugar favorito para jugar.

En posesiones consecutivas de los Nets, James robó el balón y corrió hacia el otro lado mientras el público murmuraba en anticipación. Cada vez que James hacía una volcada, estallaba en vítores. Tras el segundo, James sonrió. Se rió con Michael Strahan, la antigua estrella de la NFL, que estaba sentado junto a la cancha, y regresó corriendo al banquillo de los Lakers sin dejar de sonreír. “Cuantos más minutos acumulamos, seguimos viendo lo dinámicos que podemos ser”, dijo James después de ese partido.

LeBron y Anthony Davis en el banco: la suerte estaba echada Mark J. Terrill - AP

Los Lakers ocupaban el octavo lugar en la Conferencia Oeste, y la noche ofrecía esperanza. En ese momento parecía inconcebible que un equipo construido para ser un superequipo imbatible se quedara atascado en el torneo de play-in, pero los Lakers tenían mucho tiempo para subir en la clasificación. Muchos asumieron que podían seguir siendo peligrosos en cualquier situación de playoffs. Por aquel entonces, pocos esperaban lo que realmente iba a ocurrir...

Los Lakers fueron eliminados de la lucha por los playoffs por los Phoenix Suns, a pesar de que James tuvo el segundo promedio de puntos más alto de su carrera de 19 años esta temporada. El viernes, James fue descartado para los dos últimos partidos de la temporada debido a una persistente lesión de tobillo que ya le había impedido jugar los tres partidos anteriores. Es probable que los Lakers terminen 11º en la Conferencia Oeste, un fracaso espectacular para un equipo que esperaba competir por un campeonato esta temporada.

Esta temporada ha sido un reto para muchos equipos, mientras la NBA intentaba volver a la normalidad con la pandemia de coronavirus aún presente y con las lesiones de alto nivel que afectaban a muchos equipos. Pero ningún equipo de la liga terminará la temporada con un abismo tan grande entre las expectativas y la realidad como lo hicieron los Lakers.

“Obviamente es decepcionante a muchos niveles”, dijo Westbrook. “Pero no hay mucho que puedas hacer al respecto en este momento”. Westbrook fue presentado con fanfarria de superestrella en agosto, cuando Rob Pelinka, el presidente de operaciones de baloncesto de los Lakers, declaró que les daba la oportunidad de ganar el 18º campeonato de la franquicia. Pero su llegada no vino sin preguntas.

¿Cómo encajaría, por ejemplo, un jugador que necesita el balón en sus manos para ser productivo con James, uno de los mejores facilitadores ofensivos de la historia? ¿Era prudente que los Lakers envejecieran -firmando a un montón de veteranos de más de 30 años- cuando ya se habían visto afectados por los problemas de salud que suelen venir con la edad?

Las pretemporadas no siempre predicen la temporada regular, pero los Lakers no ganaron en la suya. Cuando tropezaron al comienzo de la temporada, el equipo tenía una forma fácil de explicar su situación: “Son cosas que pasan. Las superestrellas no siempre se adaptan de inmediato”.

La pandemia ofrecía una excusa: hacía casi imposible la continuidad de cualquier equipo en los primeros meses de la temporada. Las interrupciones por la pandemia alcanzaron su punto álgido durante la oleada de Omicron en noviembre y diciembre, durante la cual docenas de jugadores entraron en los protocolos de salud y seguridad de la liga.

El sistema de pruebas de la NBA no era perfecto y James sufrió por ello: voló a casa desde Sacramento en un avión de cuarentena debido a un resultado falso positivo en la prueba del coronavirus antes de un partido contra los Kings. Era el duodécimo partido de los primeros 23 de los Lakers que James se perdía.

La magia de LeBron no alcanzó esta vez

Unas semanas más tarde, un brote de coronavirus se extendió por el equipo, llegando a dejar fuera de juego al entrenador de los Lakers, Frank Vogel, durante seis partidos. Sin embargo, muchos equipos se vieron más afectados que los Lakers, entre ellos Chicago Bulls, que tuvo 10 jugadores en protocolos de salud y seguridad a la vez en diciembre, y tuvieron que posponer dos partidos.

Las lesiones ofrecieron otra explicación a los tropiezos de los Lakers. James y Davis se perdieron más de 60 partidos juntos, lo que no es un resultado inesperado, dados sus historiales recientes. Davis dijo que estaba “decepcionado porque no hemos tenido la oportunidad de tener un equipo completo”.

“No estoy seguro de lo buenos que podríamos haber sido”, dijo. “En lo que respecta a mí personalmente, dos desafortunadas lesiones me dejaron fuera durante un tiempo. Eso simplemente formó parte de la temporada. Como uno de los líderes del equipo, especialmente en el aspecto defensivo, donde los chicos me necesitan, es una mierda para mí y para nuestro equipo y nuestra organización”.

Pero esta temporada, las lesiones han ahogado a muchos equipos. Los Miami Heat perdieron a Jimmy Butler durante casi un mes. Los Phoenix Suns perdieron a Chris Paul durante un mes. Los Clippers de Los Ángeles pasaron toda la temporada sin Kawhi Leonard y perdieron a su otra estrella, Paul George, durante tres meses.

Mientras que esos equipos encontraron formas de adaptarse y mantenerse en la conversación de los playoffs de todos modos, los Lakers no pudieron. Esto se debió, en parte, a una plantilla más reducida de lo que debería haber sido debido a los recursos dedicados a Westbrook. Para adquirir a Westbrook, los Lakers se deshicieron de jóvenes jugadores de rol como Kentavious Caldwell-Pope y Kyle Kuzma. Rechazaron volver a contratar a Alex Caruso, que pasó a ser una pieza defensiva importante para los Bulls.

Carmelo Anthony y LeBron James, ambos de 37 años: un plantel de figuras, pero envejecido Ashley Landis - AP

La defensa de los Lakers se encuentra entre el tercio inferior de la NBA esta temporada, ya que han cedido 112,8 puntos por cada 100 posesiones. El único equipo que ha concedido más puntos de ruptura rápida por partido es Houston. Los Lakers también han tenido problemas para defender dentro de la pintura, un síntoma de su complicada rotación de hombres grandes.

Durante la temporada del campeonato de hace dos años, los Lakers utilizaron a JaVale McGee y a Dwight Howard como sus principales centros, pidiendo ocasionalmente a Davis y a James que ocuparan ese papel. Esta temporada trajeron de vuelta a Howard, dos años más viejo y menos efectivo. Contrataron a DeAndre Jordan, de 33 años, que también demostró haber pasado su mejor momento.

Muchas lesiones tuvieron los jugadores de los Lakers, entre ellos, Anthony Davis

No tenían los activos en la fecha límite para hacer un movimiento que no los perjudicara aún más. El contrato de Westbrook será más atractivo para otros equipos el año que viene, cuando esté en su último año, suponiendo que recoja su opción de jugador para la temporada 2022-23.

Tan claro como que el plantel de los Lakers no funcionaba, estaba aún más claro que el arreglo no llegaría pronto. Estaban perdiendo contra los equipos más bajos de la liga. Los mejores equipos también los estaban machacando. Los equipos jóvenes de playoffs, como los Grizzlies y los Timberwolves, se burlaban de ellos, y la mala puntería de Westbrook era un objetivo habitual.

“Esta fue la temporada en la que simplemente no lo conseguimos”, dijo el alero de los Lakers Carmelo Anthony. “Teníamos las herramientas. Algunas cosas estaban fuera de nuestro control. Algunas cosas las podíamos controlar, otras no. No lo conseguimos. No podemos poner excusas al respecto. Simplemente no lo conseguimos”.

Russell Westbrook, la incorporación más cuestionada Harry How - Getty Images North America

En los últimos nueve años, los Lakers se han perdido los playoffs siete veces. Es un tramo antes impensable para una franquicia que estaba acostumbrada a competir, si no a ganar siempre, los campeonatos. Es una franquicia que supone que añadir superestrellas los salve, y a veces lo hacen. Esta temporada esa ecuación no ha funcionado.